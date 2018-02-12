Дукурсу «обидно, очень обидно»(16)

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Анатолий Тарасов
13:27 12.02.2018
Спорт / Спортсмены

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по скелетону, пятикратный чемпион мира Мартинс Дукурс признался, что удивлен отсутствием на Олимпиаде Александра Третьякова, рассказал об отношении к российским спортсменам и о целях на Играх в Пхенчхане и интервью сайту «Р-Спорт».

— Мартинс, для вас это далеко не первая Олимпиада. Есть ли какие-то особенности подготовки к Играм в Пхенчхане?

 

— Наверное, мы в какой-то мере больше планировали подготовку и сделали более глубокие выводы из предыдущих Игр. И по ходу сезона больше тестировали инвентарь, а главной целью ставили успешное выступление на Олимпиаде.

 

— То есть ставку на Кубок мира не делали?

 

— Не основную. Ставку мы делали на чемпионат Европы и будем стараться хорошо выступить здесь.

 

— То, что вас и спортсмена из Южной Кореи Юн Сунбина называют явными фаворитами Олимпиады, осложняет вам подготовку? Психологически не давит?

 

— Нет, это уже мои четвертые Олимпийские игры. И в Ванкувер (в 2010 году) я ехал фаворитом, потому что выиграл Кубок мира, и в Сочи (в 2014 году). Меня это уже сильно не волнует.

 

— А не давит то, что все в Латвии хотят, чтобы вы стали олимпийским чемпионом? Вы уже несколько раз были близки к этому, и каждый раз у вас не получалось. Может быть, тяжело именно из-за этого?

 

— Хотеть — это одно, а сделать — это второе. В данный момент я это давление не чувствую и не думаю об этом. Я готовлюсь к соревнованиям.

 

— Мартинс, вы говорили, что, когда пришло известие о дисквалификации МОК олимпийского чемпиона Сочи россиянина Александра Третьякова, вы зашли в комнату к отцу и обняли его.

 

— Мы тогда вместе находились на этапе Кубка мира. Мы не ждали такого решения, но потом постоянно звонил телефон, я посмотрел и прочитал об этом в новостях. Мы уже думали, что дальше дело уже не продвинется, и удивились, когда такое сообщение вышло.

 

— А какая у вас была реакция, когда Спортивный арбитражный суд отменил это решение, и золото вернулось обратно к Третьякову?

 

— Я тогда находился на тренировке и уже мысленно думал об Олимпиаде в Пхенчхане. Я прочитал об этом — что кого-то (из российских спортсменов) оправдали, а кого-то нет. Но это уже другое дело.

 

— Скажите честно, вы считаете Третьякова виновным?

 

— Мне очень трудно ответить. Это у него надо спрашивать. Видимо, что-то там было, что-то там произошло, если часть попала (в пробы). Но мне трудно сейчас обсуждать это.

 

— А вы допускаете, что спортсмены вообще могли ничего не знать?

 

— Да, допускаю.

 

— Вы много лет выступаете вместе с Третьяковым. Вы хотели бы, чтобы он выступал здесь: все-таки он один из сильнейших спортсменов мира, а побеждать хочется, наверное, сильнейших?

 

— Я не понимаю — почему, если его оправдали, то его нет здесь? Эта тема мне непонятна. Если виновен, то — до свидания, хоть на пожизненный срок. А если оправдали, то почему его нет на Олимпиаде? Этого я не понимаю.

 

— Вы с ним общались после этого решения CAS?

 

— Особенно нет. Мы даже приветствуем друг друга еле-еле.

 

— А почему?

 

— Не знаю. Может быть, он думает, что мы затеяли эту тему. Но и себя надо поставить в нашу ситуацию и тоже посмотреть (со стороны). Не так все красиво выглядит.

 

— Может быть, это трудности перевода, но в России передавали ваши слова из интервью латышским СМИ, где вы говорили, что Третьяков — чуть ли не мошенник и вы рады, что вам вернули честно выигранную медаль.

 

— Я скажу откровенно — я верил в то, что было написано, и в то, что там был такой скандал. Но я сказал: я против такой системы. Если докажут — то виноват, а если не докажут, то это другое дело.

 

— Вы принимали участие в съемках известного фильма о допинге в российском спорте немецкого журналиста Хайо Зеппельта. Как вы думаете, он искренен?

 

— При том контакте, который у меня был, — да. Но то, что ваши СМИ перенесли это все по-другому и перевели не так, как я говорил, — это уже другой вопрос.

 

— То, что вы сказали в фильме, в России перевели не так?

 

— Да. Но это нормальное дело. Для вас, вы сами знаете это.

 

— Вы считаете, что Зеппельт искренне борется за чистоту спорта?

 

— Меня это не интересует. Он меня спросил, готов ли я дать интервью. И я дал. Я высказал свое мнение.

 

— А в чем была разница между тем, что вы сказали, и тем, что перевели у нас?

 

— Посмотрите фильм и переведите, я говорил по-английски. И увидите потом, какая была разница.

 

— У вас нет особого отношения к России, и вы спокойно здороваетесь с нашим скелетонистом Никитой Трегубовым?

 

— Да, для меня Россия — это не проблема. Мы вместе тренировались с россиянами, они у нас выросли (на тренировочной базе в Сигулде), мы же 15 лет вместе выступали. Просто обидно, очень обидно.

 

— Вы надеетесь, что вам все-таки вернут золотую медаль Сочи?

 

— Нет, не особенно. Я не интересуюсь этим, это не мое дело. Я на это не повлияю и ничего не потеряю.

РИА Новости / Фото
Комментарии (16)
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Какой скользкий товарищс 13:33 12:02:2018

Очевидно, после завершения карьеры спортсмена в политику пойдет.

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цук 13:34 12:02:2018

А если оправдали, то почему его нет на Олимпиаде? Этого я не понимаю.
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Всё ты понимаешь Дукурс. Противно читать

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Не ссысь, 13:36 12:02:2018

Дукурс! зато у тебя есть твоя валода!)))Это главное!)) Встретил, еще балакающих на валоде, в Корее?))

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Саня 13:36 12:02:2018

Как побитая собака. Поделом.

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лицемерный 13:58 12:02:2018

перестраховщик,повёл себя гнусно,теперь оправдывается,прямая дорога,после спорта,в политику.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)