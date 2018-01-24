Дума дает деньги жильцам хозяйских домов

Депутаты комитета Рижской думы по жилью вопросам и охране среды на заседании, состоявшемся во вторник, 23 января, решили, что в 2019 году на выплату пособий по освобождению помещений жильцам денационализированных домов необходимо 7 млн. евро, если 50% этой суммы, или 3,5 млн. евро, обеспечит государство, как это предусмотрено в нормативных актах.

В последний раз эти пособия выплачивались в 2009 году, а затем несколько лет подряд государство отказывалось нести свою часть расходов по выплате пособий. По этой причине жильцы денационализированных домов, которые стоят в очереди, не могут решить свои жилищные проблемы, используя этот вид помощи.

— Уже девятый год подряд мы принимаем решение о выделении суммы, необходимой для выплаты пособий, и тем самым подтверждаем готовность самоуправления зарезервировать на эти цели 3,5 млн евро. Однако эту нашу инициативу до сих пор не поддержало своим финансированием государство. Будем надеяться, что в год столетия Латвии это наконец произойдет, — сказал председатель комитета Рижской думы по жилью и среде Вячеслав Степаненко.

По состоянию на 1 января этого года в Риге было зарегистрировано 335 лиц (семей) из денационализированных домов, которые хотели бы получить пособие по освобождению помещений. На получение этого пособия могут претендовать лица (семьи) с определенным уровнем доходов, которые проживают в денационализированных или переданных законным владельцам домах и использовали в них жилые помещения до восстановления прав собственности.