Дуров объяснил исключение Telegram из App Store

Ранее стало известно, что приложения недоступны в российской и американской версиях магазина, а также в Германии, Италии и Испании.
«Apple нас предупредила о том, что наши пользователи получали доступ к неподходящему контенту, и оба приложения были удалены из App Store. Мы ожидаем, что как только мы заблокируем этот контент, приложения снова станут доступны в App Store», — сообщил Дуров.
По его словам, вскоре приложения снова станут доступны, но никаких подробностей или сроков не привел.
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