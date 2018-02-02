Дуров объяснил исключение Telegram из App Store

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил причины исчезновения из App Store мессенджера Telegram и его официального альтернативного клиента Telegram X, сообщает Republic.

Ранее стало известно, что приложения недоступны в российской и американской версиях магазина, а также в Германии, Италии и Испании.

«Apple нас предупредила о том, что наши пользователи получали доступ к неподходящему контенту, и оба приложения были удалены из App Store. Мы ожидаем, что как только мы заблокируем этот контент, приложения снова станут доступны в App Store», — сообщил Дуров.

По его словам, вскоре приложения снова станут доступны, но никаких подробностей или сроков не привел.