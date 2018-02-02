Дуров объяснил исключение Telegram из App Store

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Владимир Бучельников
18:14 01.02.2018
Техно / Интернет

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил причины исчезновения из App Store мессенджера Telegram и его официального альтернативного клиента Telegram X, сообщает Republic.

Ранее стало известно, что приложения недоступны в российской и американской версиях магазина, а также в Германии, Италии и Испании.

 

«Apple нас предупредила о том, что наши пользователи получали доступ к неподходящему контенту, и оба приложения были удалены из App Store. Мы ожидаем, что как только мы заблокируем этот контент, приложения снова станут доступны в App Store», — сообщил Дуров.

 

По его словам, вскоре приложения снова станут доступны, но никаких подробностей или сроков не привел.

Полит.Ру / Фото
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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