Душевная атмосфера — кажется, это самое подходящее определение, которые испытывали многочисленные болельщики, до отказа заполнившие трибуны на матче чемпионата КХЛ в латвийской столице с участием двух динамовских команд — Риги и Минска.

Праздник под открытым небом — Winter Ice Break, когда игроки выясняли свои отношения на площадке, обустроенной возле 84–й средней школы, получился на славу. Да и погода не подвела. Не хватило в тот субботний день лишь вишенки на торте — победы хозяев льда. Команда Гирта Анкипанса тут, увы, ничем не удивила — 2:3. Встреча была посвящена десятилетнему юбилею КХЛ, а также 100–летней годовщине Латвийской Республики.

Уникальный опыт Риги

Это был первый такой опыт у «Динамо» и руководства города по проведению матча под открытым небом. В целом все получилось на славу, хотя, как обычно, есть над чем работать. Главное — Рига наглядно продемонстрировала, что успешно может реализовывать столь грандиозные проекты (из Германии были привезены трибуны на 8500 человек, укреплены борта, установленное все необходимое по регламенту КХЛ оборудование, а предваряло встречу смешное и красочное шоу). Для хоккеистов это был уникальный опыт, для зрителей — память на всю жизнь.

Как известно, был второй в истории лиги матч регулярного чемпионата на открытом воздухе — в начале декабря в Хельсинки был установлен рекорд посещаемости КХЛ: за матчем «Йокерита» и СКА под открытым небом наблюдали 17 645 болельщиков. Рига, разумеется, вовсе не стремилась побить это достижение, поэтому руководство «Динамо» просто решило превратить игру на воздухе в народный праздник. За два часа до начала встречи вокруг коробки начала работу фан–зона, и чего в ней только не было: выступление цирковых коллективов и музыкальных групп, шоу барабанщиков, ярмарка изделий местных ремесленников, лотки с атрибутикой, тут же работала полевая кухня и многое–многое другое. Напротив палаток в фан–зоне была расположена сцена, где для гостей выступали музыкальная группа Fakts, Интар Бусулис, цирковая студия Minimagic. Последним артистам особенно радовались дети, которых вокруг было очень много. Для них здесь же, в фан–зоне, расхаживали ростовые куклы из Bestshow, а также были организованы творческая мастерская, мастер–класс ритм–группы Pulsa efekts и зона бросков по воротам Viaplay.

Такие игры должны стать традицией

Мэр Риги Нил Ушаков подчеркнул важность такого матча для города: «Это первый такой матч в новейшей истории Латвии. Важно, что он — не только шоу, он проходит в рамках чемпионата КХЛ. Мы уже обсуждали, чтобы такие игры стали традицией, чтобы здесь, на этом катке, их было больше. Город всегда будет делать все возможное, чтобы их поддержать. Количество зрителей, которое мы видим здесь, показывает, насколько сильно у нас любят хоккей. Поэтому в дальнейшем мы будем думать о том, чтобы использовать эту территорию более интенсивно: ставить больше мониторов, создавать какую–то инфраструктуру для болельщиков, чтобы еще больше людей смогли принять участие в празднике».

Саму игру можно разделить на две части — до 34–й минуты и после. В первой половине игры все шло здорово: усилиями Брэндона Макмиллана и Рихарда Букартса рижане вырвались вперед — 2:0. А вот в оставшееся время шайбы забрасывали только минчане. Интрига в матче сохранялась до самого конца. Но за четыре минуты с небольшим до конца третьего периода Джек Скилли не без помощи рикошета переиграл голкипера хозяев площадки Яниса Калниньша и принес гостям победу — 3:2.

Анкипанс: «Результатом недовольны»

Гиртс Анкипанс, исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо»:

— Хочу сказать спасибо руководству клуба и лиги за возможность сыграть на открытом воздухе. Это уникальный момент в жизни, мы запомним этот лед, борта, полные трибуны болельщиков. В матче была жесткая, очень плотная борьба, потому мы не замерзли. Но, к сожалению, забили на один гол меньше, уступили, и потому не можем быть довольны результатом.

Горди Дуайер, главный тренер минского «Динамо»:

— Счастлив за ту игру, которую продемонстрировала наша команда, счастлив нашему «камбэку». Мы продолжаем бороться, продолжаем стараться. Матч был потрясающим, отмечу атмосферу праздника на трибунах. Воспоминания об этом мероприятии останутся на всю жизнь. Поздравляю принимающую сторону и болельщиков, которые наслаждались происходящим».

Гармошка в подарок и возвращение белорусов в детство

Впрочем, довольны остались без исключения все: болельщики, хоккеисты, тренеры, судьи. Главный арбитр матча Эдуард Одиньш позже рассказал: «Работать было непросто, но впечатления фантастические. У меня и персональные болельщики на трибунах были — супруга с младшим сыном».

Всем участникам матча после финальной сирены были вручены персональные памятные подарки. Так, например, тренеры получили… губные гармошки! Гиртс Анкипанс пообещал, что теперь научится на ней играть. Уже сейчас точно известно: это не последний официальный матч КХЛ на открытом воздухе. У лиги уже есть несколько вариантов — где в следующем сезоне провести новую такую игру.

А вот мнение об игре минских динамовцев. «Было тяжеловато в начале, попрохладнее, чем во дворце играть, но потом привыкли. Лед отличный, никаких вопросов нет. Было приятно видеть столько болельщиков нашей команды. Для них приятно участвовать в таком событии, а для нас — тем более. Такое бывает один–два раза в жизни», — отметил нападающий гостей Александр Китаров.

С ним полностью согласен Александр Павлович: «Вернулись в наше детство, когда играли на открытом воздухе, приятная атмосфера, много болельщиков. Не замерзли, это точно. Играли короткими сменами, утеплились, ничего согревающего с градусом не пили, только чай–кофе».

У рижан в «регулярке» остается на спасение шесть матчей. Наша команда с 43 очками (14 побед и 36 поражений) все еще последняя, 13–я на Западе. И уже сегодня на более привычном льду «Арена Рига» она принимает аутсайдера Восточной конференции «Югру» из Ханты–Мансийска (начало — в 19.30).

Владимир ИВАНОВ.

Пресс–фото.