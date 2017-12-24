Двое пожилых гетеросексуальных мужчины из Ирландии планируют пожениться в январе, чтобы избежать уплаты крупного налога на наследство.

Как сообщает Irish Times, Майкл О'Салливан из северного Дублина, дружит с 85-летним Мэттом уже почти тридцать лет.

Более того, он является опекуном одинокого Мэтта.

Мэтт решил оставить лучшему другу свой дом, но вот проблема: в Ирландии по закону мужчине придется заплатить за это налог под названием Capital Acquisitions Tax (Cat), который составляет почти половину стоимости дома. А вот женатые партнеры или гражданские супруги освобождаются от этого налога.

Поэтому Мэтт и Майкл решили пожениться. «Недавно Мэтт сказал мне: я собираюсь оставить тебе дом. Он добавил, что так останется частью моей жизни, когда умрет», — рассказал Майкл О'Салливан.

По словам Майкла, он разведен, у него трое взрослых детей, которые нормально приняли решение друзей. «Они давно знают Мэтта. Я люблю его как друга. Теперь я его опекун, и мы думаем, что все это неплохая идея, чтобы не платить государству такую сумму».

Пара планировала пожениться 22 декабря, но решила отложить свадьбу до января из-за плохой погоды. Однополые браки в Ирландии разрешены с 2015 года.