Два друга-натурала решили пожениться, чтобы сэкономить на налогах(2)

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Виталий Вавилкин
12:20 24.12.2017
Lifenews / Интересно

Двое пожилых гетеросексуальных мужчины из Ирландии планируют пожениться в январе, чтобы избежать уплаты крупного налога на наследство.

Как сообщает Irish Times, Майкл О'Салливан из северного Дублина, дружит с 85-летним Мэттом уже почти тридцать лет.

 

Более того, он является опекуном одинокого Мэтта.

Мэтт решил оставить лучшему другу свой дом, но вот проблема: в Ирландии по закону мужчине придется заплатить за это налог под названием Capital Acquisitions Tax (Cat), который составляет почти половину стоимости дома. А вот женатые партнеры или гражданские супруги освобождаются от этого налога.

 

Поэтому Мэтт и Майкл решили пожениться. «Недавно Мэтт сказал мне: я собираюсь оставить тебе дом. Он добавил, что так останется частью моей жизни, когда умрет», — рассказал Майкл О'Салливан.

 

По словам Майкла, он разведен, у него трое взрослых детей, которые нормально приняли решение друзей. «Они давно знают Мэтта. Я люблю его как друга. Теперь я его опекун, и мы думаем, что все это неплохая идея, чтобы не платить государству такую сумму».

 

Пара планировала пожениться 22 декабря, но решила отложить свадьбу до января из-за плохой погоды. Однополые браки в Ирландии разрешены с 2015 года.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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п у т и н у 14:17 24:12:2017

Используй опыт братьев,ваня тебя ждет!

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Janka 14:30 24:12:2017

i kazdij denj teper o nih budete pisatj? uze pisali.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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