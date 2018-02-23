Два экс-президента Латвии живут в «развалинах категории B»(14)

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Владимир Бучельников
15:25 23.02.2018
Политика / Политики

Здание на ул. Бривибас, 38 в Риге, где живут два экс-президента Латвии, классифицировано как «развалины категории B», и к нему применена повышенная ставка налога на недвижимость в размере 3%, сообщила агентству ЛETA представитель департамента собственности Рижской думы Байба Гайлите.

Здание принадлежит семи совладельцам: Латвийскому государству в лице Министерства финансов, трем юридическим и трем физическим лицам. Оно расположено по соседству со зданием Кабинета министров, его управляющий — ООО «NIRA фондс апсаймниекошана».

 

Как пояснила Гайлите, управляющий домом в феврале 2018 года представил заключение, в котором указано, что фасад здания в целом находится в удовлетворительном техническом состоянии, но отдельные зоны штукатурки и элементы карнизов повреждены и находятся в плохом техническом состоянии, что создает угрозу для безопасности людей, поэтому опасные элементы необходимо демонтировать.

 

На общем собрании совладельцев дома было решено не обновлять фасад, поэтому комиссия Рижской думы по деградирующим среду строениям решила классифицировать дом как «деградирующее строение категории B» и обложить его владельцев повышенным налогом на недвижимость в размере 3%.

 

В 2007 году государство выделило квартиру в этом доме экс-президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге. В этом доме живет также экс-президент Гунтис Улманис.

LETA / Фото
Комментарии (14)
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krievu valoda 15:28 23:02:2018

Ну, могут переехать пока в следственный изолятор.

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Latviešu patriots 15:33 23:02:2018

Vispirms tevi uz izolātoru! Par pretvalstisku darbību!p

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ыыы 15:53 23:02:2018

Эти двое могут переждать холода в апартаментах на ул. Гайзиня. Кстати Latviešu patriots там практически живёт. С ваней.

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latviesu pedriotam 15:54 23:02:2018

Un tevi par korupciju, kopa ar tavu valdibu!!!

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latviesu pedriotam 15:55 23:02:2018

Un tevi ar tavu valdibu par korupciju uz Liepajas cietumu!

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П у т и н 15:30 23:02:2018

Буров совсем ебанулся

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латышским педуардам 15:37 23:02:2018

нада их фсех переселить в бомжатник на Маскавас иелу....

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феликс эдмундович 15:42 23:02:2018

Так место на кладбище зарезервировано?Или надо проверить?

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незатейливые схемы посталоносного ворья 15:42 23:02:2018

воровские упыри классифицируют замки как "развалинами категории В" и потом продают их себе любимым,по цене сельского нужника.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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