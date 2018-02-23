Здание на ул. Бривибас, 38 в Риге, где живут два экс-президента Латвии, классифицировано как «развалины категории B», и к нему применена повышенная ставка налога на недвижимость в размере 3%, сообщила агентству ЛETA представитель департамента собственности Рижской думы Байба Гайлите.

Здание принадлежит семи совладельцам: Латвийскому государству в лице Министерства финансов, трем юридическим и трем физическим лицам. Оно расположено по соседству со зданием Кабинета министров, его управляющий — ООО «NIRA фондс апсаймниекошана».

Как пояснила Гайлите, управляющий домом в феврале 2018 года представил заключение, в котором указано, что фасад здания в целом находится в удовлетворительном техническом состоянии, но отдельные зоны штукатурки и элементы карнизов повреждены и находятся в плохом техническом состоянии, что создает угрозу для безопасности людей, поэтому опасные элементы необходимо демонтировать.

На общем собрании совладельцев дома было решено не обновлять фасад, поэтому комиссия Рижской думы по деградирующим среду строениям решила классифицировать дом как «деградирующее строение категории B» и обложить его владельцев повышенным налогом на недвижимость в размере 3%.

В 2007 году государство выделило квартиру в этом доме экс-президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге. В этом доме живет также экс-президент Гунтис Улманис.