Здание принадлежит семи совладельцам: Латвийскому государству в лице Министерства финансов, трем юридическим и трем физическим лицам. Оно расположено по соседству со зданием Кабинета министров, его управляющий — ООО «NIRA фондс апсаймниекошана».
Как пояснила Гайлите, управляющий домом в феврале 2018 года представил заключение, в котором указано, что фасад здания в целом находится в удовлетворительном техническом состоянии, но отдельные зоны штукатурки и элементы карнизов повреждены и находятся в плохом техническом состоянии, что создает угрозу для безопасности людей, поэтому опасные элементы необходимо демонтировать.
На общем собрании совладельцев дома было решено не обновлять фасад, поэтому комиссия Рижской думы по деградирующим среду строениям решила классифицировать дом как «деградирующее строение категории B» и обложить его владельцев повышенным налогом на недвижимость в размере 3%.
В 2007 году государство выделило квартиру в этом доме экс-президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге. В этом доме живет также экс-президент Гунтис Улманис.
Ну, могут переехать пока в следственный изолятор.« ответить
Vispirms tevi uz izolātoru! Par pretvalstisku darbību!p« ответить
Эти двое могут переждать холода в апартаментах на ул. Гайзиня. Кстати Latviešu patriots там практически живёт. С ваней.« ответить
Un tevi par korupciju, kopa ar tavu valdibu!!!« ответить
Un tevi ar tavu valdibu par korupciju uz Liepajas cietumu!« ответить
Буров совсем ебанулся« ответить
нада их фсех переселить в бомжатник на Маскавас иелу....« ответить
Так место на кладбище зарезервировано?Или надо проверить?« ответить
воровские упыри классифицируют замки как "развалинами категории В" и потом продают их себе любимым,по цене сельского нужника.« ответить