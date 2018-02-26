Защитники русских школ провели новое мероприятие, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Митинг на Эспланаде, посвященный 229–й годовщине учреждения русской школы в Латвии и протесту против планов Министерства образовании и науки по облатышиванию русских школ, собрал около трех тысяч человек.

Собравшиеся в морозный солнечный день у памятника Райнису, казалось, с интересом и сочувствием наблюдавшему за происходящим, держали плакаты с надписями «Русской школе быть», «Ассимиляции — нет!» «Es esmu Latvija — Я есть Латвия», «Мы не рабы. Рабы немы» и другие. Выступающие сменяли друг друга на импровизированной сцене и говорили в микрофон.

Лозунг прежний

К истокам латвийского государства предложила вернуться сопредседатель Русского союза Латвии, депутат Европарламента Татьяна Жданок:

— В 1918 году в Сатверсме ЛР было сказано, что вся власть принадлежит народу, а народ был пестрый, разноязыкий, разных конфессий, как и сейчас. И в законе о подданстве 1919 года гражданство Латвии давалось всем, кто пять лет прожил в стране, без всяких критериев лояльности и языка, знания конституции. Был закон о национально–культурной автономии и об автономии школ от 1919 года, где меньшинствам разрешалось создавать свои школы и по своим программам учиться. Сейчас на основании этого закона мы подготовили собственный, который вручили Центральной избирательной комиссии для проведения референдума. Но получили на него отрицательный отзыв от Министерства юстиции. Они объясняют свой отказ в референдуме тем, что латышский язык все еще недостаточно защищен, а использование его в государстве под угрозой.

Т. Жданок предложила проскандировать лозунг, который звучал еще в 2004 году: «Русский — родной, латышский второй». Митингующие с готовностью его подхватили.

А потом к людям вышла сама… Екатерина Великая со светлейшим князем Потемкиным — в нарядах XVIII века. Князь, роль которого играл вице–президент Русской общины Латвии Олег Сысолятин, зачитал указ государыни об учреждении русской школы в Лифляндии:

— Божию поспешествующею милостию, Мы, Екатерина Вторая, Императрица и Самодержица Всероссийская, Московская, Киевская, Владимирская (далее — очень длинный список)… повелеваем:

— Так как воспитание юношества было у всех просвещенных народов толико уважаемо… открыть в Лифляндском городе Риге народное училище, где преподавать будут юношеству на русском языке… Повеление мною подписано 3 ноября 1788 года. (Указ длинный, это цитата.)

Равнодушных нет

Выступали также учителя и учащиеся билингвальных школ, родители, депутаты советов разных уровней из разных городов, просто неравнодушные люди. Много молодых. Все говорили о том, что не сопротивляться таким решениям — преступно.

Дэги Караев, торжественно державший государственный стяг, говорил о том, что мы живем в свободной демократической стране, где каждый может выбирать школы и язык обучения. Поблагодарил своих учителей, давших хорошие знания. Одна из них, седовласая Римма Петровна, неожиданно бросилась к нему… А один сердитый дядечка предложил Дэги перейти на государственный язык, что тот и сделал с готовностью — это был правильный и чистый латышский.

Митингующие активно подписывались в стоящей рядом зеленой палатке, где шел сбор подписей под петицией в международные организации о сохранении русских (билингвальных) школ в Латвии. Долго не расходились, несмотря на холод.

Следующая такая акция — 10 марта, это будет шествие от памятника Свободы в Старую Ригу.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.

Фото В. Старкова