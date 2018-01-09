«Движение вверх» — самое кассовое кино России?

Спортивная драма о победе баскетбольной сборной СССР на Олимпиаде в 1972 году уже собрала 1,32 млрд рублей.

На данный момент по итогам 12 дней проката картина студии «ТРИТЭ» «Движение вверх» уже вышла на пятую строчку в рейтинге самых кассовых отечественных лент за всю историю современного проката. Ранее это место занимала новогодняя комедия «Елки 3», завершившая прокат с результатом 1,15 млрд рублей. Впереди по-прежнему «Экипаж» (1,43 млрд рублей), «Викинг» (1,51 млрд), «Сталинград» (1,62 млрд) и «Последний богатырь» (1,67 млрд рублей).

Если в первый предновогодний уик-энд спортивная драма собрала скромные для блокбастера 107,7 млн рублей (данные ЕАИС), то уже во второй уик-энд сборы ленты выросли в шесть раз, до 626,5 млн рублей за уик-энд. Массированная реклама на телевидении и положительный сарафан (на момент публикации рейтинг «Движения вверх» на КиноПоиске — 8,5 балла, фильм находится на 95-й строчке рейтинга 250 лучших фильмов по версии пользователей) сделали свое дело. На протяжении праздничных каникул картина почти не теряла сборов, получая в день от 145 до 173 млн рублей, в отличие от, например, «Викинга», чья касса стабильно редела после 4 января 2017 года и вплоть до окончания новогодних выходных. При сохранении этой динамики и отсутствии весомых конкурентов в ближайший уик-энд, лента опередит показатели «Экипажа» и «Викинга» уже на этой неделе.

Выход «Движения вверх» сопровождался скандалом. Против прокатчика картины — компании «Централ Партнершип» — выступила Ассоциация владельцев кинотеатров. Представители организации утверждали, что прокатчик ставит кинотеатрам кабальные условия и угрожает лишить их картины, если те не подпишут новый, невыгодный для кинотеатров договор.

«Движение вверх» рассказывает о том, как в начале 1970-х тренер сборной СССР по баскетболу поставил перед командой казавшуюся невыполнимой задачу — обыграть непобедимую сборную США в финале Олимпийских игр. Несмотря на разлад среди спортсменов, травмы и даже сопротивление со стороны советских спортивных чиновников, баскетболистам удается вырвать победу в напряженном матче в Мюнхене, забросив решающий мяч в корзину в последние три секунды встречи.