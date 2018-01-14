Картина Антона Мегердичева уже заработала в российском прокате 1 миллиард 693 миллиона рублей и обошла фэнтези «Последний богатырь» с 1 миллиардом 672 миллионами. Прошлый лидер по сборам продержался на своей позиции менее двух месяцев.
Фильм посетили 6,63 миллиона зрителей, однако эксперты прогнозируют, что картина еще не исчерпала кассовый потенциал.
Фильм «Движение вверх» основан на реальных событиях — картина посвящена победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советская команда обыграла «непобедимую сборную США», пребывавшую в фаворитах на протяжении 36 лет.
forsi« ответить
Легендарного Белова затравили чекисты и он умер в 26 !!! лет« ответить
Ну ты и дурааак.« ответить
Вертикальное дрочево науспехи СССР.« ответить
Это все что можешь?« ответить
Что-то не так?« ответить
Не так, Саня, это то что происходит с Вами. В Вашем случае вспоминается известный слоган : "Иногда лучше молчать чем говорить...."« ответить
Славненько тогда в 72 Америкой зад надрали,приятно вспомнить как они ходили сопли до земли пускали.« ответить