«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом в истории(8)

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Владимир Бучельников
17:53 14.01.2018
Lifenews / Интересно

Спортивный блокбастер «Движение вверх» с Владимиром Машковым стал самым кассовым фильмом за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал Kinobusiness.

Картина Антона Мегердичева уже заработала в российском прокате 1 миллиард 693 миллиона рублей и обошла фэнтези «Последний богатырь» с 1 миллиардом 672 миллионами. Прошлый лидер по сборам продержался на своей позиции менее двух месяцев.

 

Фильм посетили 6,63 миллиона зрителей, однако эксперты прогнозируют, что картина еще не исчерпала кассовый потенциал.

 

Фильм «Движение вверх» основан на реальных событиях — картина посвящена победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советская команда обыграла «непобедимую сборную США», пребывавшую в фаворитах на протяжении 36 лет.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 19:06 14:01:2018

forsi

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П у т и н 19:44 14:01:2018

Легендарного Белова затравили чекисты и он умер в 26 !!! лет

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фил 21:43 14:01:2018

Ну ты и дурааак.

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Сaня 19:45 14:01:2018

Вертикальное дрочево науспехи СССР.

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22 19:49 14:01:2018

Это все что можешь?

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Сaня 19:54 14:01:2018

Что-то не так?

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Соня 20:13 14:01:2018

Не так, Саня, это то что происходит с Вами. В Вашем случае вспоминается известный слоган : "Иногда лучше молчать чем говорить...."

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хаха 21:44 14:01:2018

Славненько тогда в 72 Америкой зад надрали,приятно вспомнить как они ходили сопли до земли пускали.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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