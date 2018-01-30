Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которым подтвердили в МФЦ брак, заключенный в Дании, покинули Россию.

Как говорится в сообщении «Российской ЛГБТ-сети», причиной такого решения стала «реальная угроза свободе и безопасности» мужчин, цитирует «Медуза».

Полиция РФ заявила, что несмотря на то, что никакого преследования со стороны государственных органов в отношении Павла и Евгения не будет, они не могут гарантировать безопасность Павла и Евгения, если в отношении них будут приниматься какие-либо действия со стороны гомофобнонастроенных лиц или движений.

Вот что накануне написал в своём Facebook один из мужчин: «Друзья! Как и следовало ожидать: сначала писали новости, теперь угрозы. Мне пишут в личку с предложением «отрезать голову», звонят с неизвестных номеров моей матери и просят меня «угомонить», чтобы ее не уволили. Ужасно такое говорить, но это — ожидаемая и «естественная» реакция. В России, где сегодня столько говорят о «норме», угрозы убийством, произвол полиции, шантаж и подстрекательство стали нормой. Без кавычек.

Вы, может быть, помните день, когда мы с Евгением Войцеховским сообщили о своем браке. Мы тогда писали, что нам нужна ваша поддержка. Так вот, сейчас она нужна нам как никогда. В нашей жизни еще не было такого дня, когда бы мы получили столько ненависти. Нас оскорбляют незнакомые люди и журналисты, пишут гадости и откровенную клевету. Это тяжело, но я верю, что все это не напрасно.

Нас пока бережет только любовь друг к другу и то, что мы всегда действовали и будем действовать в рамках законов Российской Федерации и международных норм права. С вашей поддержкой мы остаёмся сильными и будем бороться за свободу и справедливость! И уверен, что не зря.»

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский подтвердили свой брак в Многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) 25 января. Им поставили в паспорта соответствующие отметки, хотя в России однополые браки запрещены.