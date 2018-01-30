Как говорится в сообщении «Российской ЛГБТ-сети», причиной такого решения стала «реальная угроза свободе и безопасности» мужчин, цитирует «Медуза».
Полиция РФ заявила, что несмотря на то, что никакого преследования со стороны государственных органов в отношении Павла и Евгения не будет, они не могут гарантировать безопасность Павла и Евгения, если в отношении них будут приниматься какие-либо действия со стороны гомофобнонастроенных лиц или движений.
Вот что накануне написал в своём Facebook один из мужчин: «Друзья! Как и следовало ожидать: сначала писали новости, теперь угрозы. Мне пишут в личку с предложением «отрезать голову», звонят с неизвестных номеров моей матери и просят меня «угомонить», чтобы ее не уволили. Ужасно такое говорить, но это — ожидаемая и «естественная» реакция. В России, где сегодня столько говорят о «норме», угрозы убийством, произвол полиции, шантаж и подстрекательство стали нормой. Без кавычек.
Вы, может быть, помните день, когда мы с Евгением Войцеховским сообщили о своем браке. Мы тогда писали, что нам нужна ваша поддержка. Так вот, сейчас она нужна нам как никогда. В нашей жизни еще не было такого дня, когда бы мы получили столько ненависти. Нас оскорбляют незнакомые люди и журналисты, пишут гадости и откровенную клевету. Это тяжело, но я верю, что все это не напрасно.
Нас пока бережет только любовь друг к другу и то, что мы всегда действовали и будем действовать в рамках законов Российской Федерации и международных норм права. С вашей поддержкой мы остаёмся сильными и будем бороться за свободу и справедливость! И уверен, что не зря.»
Павел Стоцко и Евгений Войцеховский подтвердили свой брак в Многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) 25 января. Им поставили в паспорта соответствующие отметки, хотя в России однополые браки запрещены.
А кому нужна страна г о в н а, которая не гарантирует безопасность своих граждан?« ответить
пидоры не могут быть гражданами!!!« ответить
Пидор должен снимать гарнир с параши и делать это по первому требованию.« ответить
Это ты про неграждан? Грубо, но справедливо.« ответить
И опять о своем, о любимом -о. Г о в н е. Хотя, нет, раньше ты больше о моче писал.)))« ответить
Блин, наверное в Латвию перебрались.« ответить
-в пидо-руссии таким- самое место!« ответить
ДВА УРОДА нравственных и моральных, какую вам, извращенцам, поддержку?! АТУ вас везде« ответить
Как говорится в долгий путь. Там их астретят...« ответить
Так всё для этого и делалось, что бы свалить и выставить себя униженными и оскорблёнными, иначе они и нах никому не нужны Изя и Мыкола, а так будут по миру гастролировать, деньги собирать,к нам на 100-летие на прайд приедут. а там и гражданами без знания валоды станут.....хотя ЛВ для них слишком мелко, их цель США.« ответить
Да так и есть, развить истерию пока это продается и поиметь с этого по максимуму.« ответить