Двое мужчин, оформивших брачный штамп в паспорте, покинули Россию(15)

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Герман Бергер
19:35 29.01.2018
Lifenews / Люди

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которым подтвердили в МФЦ брак, заключенный в Дании, покинули Россию.

Как говорится в сообщении «Российской ЛГБТ-сети», причиной такого решения стала «реальная угроза свободе и безопасности» мужчин, цитирует «Медуза».

 

Полиция РФ заявила, что несмотря на то, что никакого преследования со стороны государственных органов в отношении Павла и Евгения не будет, они не могут гарантировать безопасность Павла и Евгения, если в отношении них будут приниматься какие-либо действия со стороны гомофобнонастроенных лиц или движений.

 

Вот что накануне написал в своём Facebook один из мужчин: «Друзья! Как и следовало ожидать: сначала писали новости, теперь угрозы. Мне пишут в личку с предложением «отрезать голову», звонят с неизвестных номеров моей матери и просят меня «угомонить», чтобы ее не уволили. Ужасно такое говорить, но это — ожидаемая и «естественная» реакция. В России, где сегодня столько говорят о «норме», угрозы убийством, произвол полиции, шантаж и подстрекательство стали нормой. Без кавычек.

   Вы, может быть, помните день, когда мы с Евгением Войцеховским сообщили о своем браке. Мы тогда писали, что нам нужна ваша поддержка. Так вот, сейчас она нужна нам как никогда. В нашей жизни еще не было такого дня, когда бы мы получили столько ненависти. Нас оскорбляют незнакомые люди и журналисты, пишут гадости и откровенную клевету. Это тяжело, но я верю, что все это не напрасно.

   Нас пока бережет только любовь друг к другу и то, что мы всегда действовали и будем действовать в рамках законов Российской Федерации и международных норм права. С вашей поддержкой мы остаёмся сильными и будем бороться за свободу и справедливость! И уверен, что не зря.»

 

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский подтвердили свой брак в Многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) 25 января. Им поставили в паспорта соответствующие отметки, хотя в России однополые браки запрещены.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (15)
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П у т и н 18:27 29:01:2018

А кому нужна страна г о в н а, которая не гарантирует безопасность своих граждан?

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гоген 18:32 29:01:2018

пидоры не могут быть гражданами!!!

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Да какая разница где и как. 18:39 29:01:2018

Пидор должен снимать гарнир с параши и делать это по первому требованию.

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П у т и н 18:44 29:01:2018

Это ты про неграждан? Грубо, но справедливо.

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Опять ты 18:58 29:01:2018

И опять о своем, о любимом -о. Г о в н е. Хотя, нет, раньше ты больше о моче писал.)))

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Коловрат 18:40 29:01:2018

Блин, наверное в Латвию перебрались.

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С чего бы?- 22:01 29:01:2018

-в пидо-руссии таким- самое место!

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Анна 18:52 29:01:2018

ДВА УРОДА нравственных и моральных, какую вам, извращенцам, поддержку?! АТУ вас везде

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 18:56 29:01:2018

Как говорится в долгий путь. Там их астретят...

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Вася Пупкин 19:09 29:01:2018

Так всё для этого и делалось, что бы свалить и выставить себя униженными и оскорблёнными, иначе они и нах никому не нужны Изя и Мыкола, а так будут по миру гастролировать, деньги собирать,к нам на 100-летие на прайд приедут. а там и гражданами без знания валоды станут.....хотя ЛВ для них слишком мелко, их цель США.

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22 19:14 29:01:2018

Да так и есть, развить истерию пока это продается и поиметь с этого по максимуму.

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12

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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