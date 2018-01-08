Сто лет назад в Валке, половина которой ещё не была отдана Эстонии в расчет за братскую помощь в борьбе с красными латышами, этими самыми красными латышами, а именно Исполнительным комитетом Совета рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии (Исколатом), была принята Декларация о самоопределении Латвии.

Да, официально декларировалось самоопределение Латвии в составе советской России. Но почему это происходило? Дело в том, что Исколат действовал на неоккупированной немцами части территории Латвии, а Германия на уже проходивших мирных переговорах с Россией заявляла о том, что народ Латвии хочет отделиться от России. Понятно, что отделение Латвии от России, осуществлённое под колпаком Берлина, означало создание марионеточного прогерманского правительства на оккупированных Германией землях и де факто включение Латвии в состав Германии.

Напомню, что за десять дней до принятия Декларации о самоопределении Латвии советская делегация на переговорах с Берлином сделала предложение: «В полном согласии с открытым заявлением обеих договаривающихся сторон об отсутствии у них завоевательных планов и о желании заключить мир без аннексий Россия выводит свои войска из занимаемых ею частей Австро-Венгрии, Турции и Персии, а державы Четверного союза — из Польши, Литвы, Курляндии и других областей России».

Помимо этого, Россия обещала, в соответствии с принципом самоопределении наций, предоставить населению этих областей возможность самому решить вопрос о своём государственном существовании — в отсутствие каких-либо войск, кроме национальных или местной милиции.

Германская и австро-венгерская делегация, однако, сделали контрпредложение — Российскому государству было предложено «принять к сведению заявления, в которых выражена воля народов, населяющих Польшу, Литву, Курляндию и части Эстляндии и Лифляндии, о их стремлении к полной государственной самостоятельности и к выделению из Российской федерации» и признать, что «эти заявления при настоящих условиях надлежит рассматривать как выражение народной воли».

То есть Исколат своей Декларацией о самоопределении Латвии нанес удар по германским планам и начал мостить дорогу к свободному волеизъявлению народа Латвии, которое должно было состояться после вывода с латвийской территории иностранных войск. Отмечу и то, что латышские стрелковые подразделения, красные по идеологии, не могли считаться иностранными войсками.

Но не только Берлин был адресатом данной Декларации. Она предназначалась и красному Петрограду. Исколат показывал советскому правительству России, что Латвия отныне обладает международной субъектностью и нельзя решать судьбу Латвии на переговорах с Германией без учёта мнения латышей. По этой логике, любые принятые договорённости между Россией и Германией впоследствии могли быть оспорены Исколатом.

Но Исколат просуществовал недолго, не дожив до заключения Брестского мира. А возможно, не дожил именно по причинам того, что пытался отстоять международную субъектность Латвии, попранную именно Брестским миром. Как бы то ни было, но Исколат оставил в наследство первый краеугольный камень в основании независимой Латвии, а именно принятую на неоккупированной территории Латвии декларацию о самоопределении Латвии.

Да, 18 ноября 1918 года была уже официально провозглашена независимая Латвия. Но сделано это было в присутствии германских войск, располагавшихся в стране по условиям Компьенского перемирия. Так что важнее? Принятая 6 января 1918 года на неоккупированной части Латвии латышами декларация о самоопределении Латвии? Или провозглашение 18 ноября 1918 года независимости Латвии в условиях нахождения на ее территории германских войск? Думается, что первое. Тем более, что возраст государства обычно отмеряют именно от первой декларации. Поэтому можно смело говорить, что сегодня свободной Латвии исполнилось сто лет!

Дмитрий Ермолаев