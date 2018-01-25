«Двойник» Высоцкого

Прославленного латышского актера Владимира Яновскиса в советское время путали с его знаменитым тезкой. И не только потому, что у них были одинаковые имена. В молодости они действительно внешне были удивительно похожи! — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

25 января исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Казалось бы, о нем уже известно практически все. Однако газете «СЕГОДНЯ» удалось побывать в гостях у весьма интересного человека, который впервые рассказал о своей дружбе с культовым автором–исполнителем, которого буквально боготворили в СССР. Владимир Высоцкий даже ночевал у него, а также не раз приглашал в Театр на Таганке посмотреть спектакли со своим участием.

Речь идет о популярном латышском артисте Владимире Индриковиче Яновскисе.

85–летний уроженец Лиепаи снимался во многих известных фильмах разных лет: «Борец и клоун» (1957), «Хождение за три моря» (1958), «Штрафной удар» (1963), «Мама» (1976), «Новые приключения капитана Врунгеля» (1978), «Обыкновенное чудо» (1978), «Тот самый Мюнхаузен» (1979), «Забытая мелодия для флейты» (1987) и других. Среди его партнеров на сценической площадке было немало звезд советского театра и кино первой величины.

С манежа в кадр

Парадокс в том, что Владимир Яновскис вовсе не учился на актера. Он окончил в Москве ГУЦИ — Госучилище циркового искусства, да так и остался в столице СССР. Попал в картотеку артистов. Ну, а там все — дело случая.

Киношникам нужны были определенные типажи, вот они и выбирали подходящую кандидатуру. Латышскому парню периодически звонили из отдела кадров и приглашали сниматься ведущие киностудии страны.

Впервые наш герой появился на экране еще будучи студентом. Так, в 1955 году он попал в знаменитый фильм «К новому берегу». Это было совместное детище Московской киностудии художественных фильмов имени М. Горького и Рижской киностудии. Картину поставили по одноименному произведению Вилиса Лациса. Яновскис сыграл сына прачки, который затеял потасовку с главным героем. «Драка оказалась очень натуральной: я даже сбил парик, так что пришлось эпизод заново снимать», — улыбнулся Владимир Индрикович, который сейчас проживает около станции метро «Щелковская».

С Высоцким судьба свела его в уморительной картине «Штрафной удар» режиссера Вениамина Дормана. Я даже специально пересмотрел ее в интернете. Фильм действительно классный. Сюжет очень смешной. Один предприимчивый районный руководитель спорта, товарищ Кукушкин (Михаил Пуговкин), получил задание поднять авторитет спорта в деревнях. Павел Васильевич смекнул, что успехи местной колхозной команды можно повысить очень быстро, если на областную спартакиаду вместо сельских физкультурников (комбайнеров, трактористов и прочих) пригласить настоящих спортсменов–профессионалов, но только под вымышленными фамилиями.

Яновскису досталась роль боксера Яна Сизова. Высоцкий сыграл гимнаста Юрия Никулина. Даже в титрах двух Владимиров поставили рядышком. В 1963 году Высоцкому, молодому выпускнику актерского отделения Школы–студии МХАТ, было 25 лет.

— Я был немного постарше, — говорит Владимир Индрикович. — Сам работал тогда в балете на льду. Гонял с невероятной скоростью. И чего только не вытворял на коньках! Скажем, делал подряд два сальто–мортале назад и прочие сложнейшие элементы. Многие мои трюки до сих пор никто в мире не может повторить. Но поскольку в фильме играл боксера, который якобы не умеет кататься на коньках, то я специально спотыкался на катке и делал разные неловкие движения.

А Высоцкому пришлось участвовать в конных соревнованиях. Помню, как он смешно садился на лошадь. Лицом к хвосту, потом сделал мах ногами и мгновенно перевернулся, оказавшись уже лицом к гриве. Все это было выполнено с большим юмором. Фильм действительно получился очень смешным.

Сначала съемки шли в Москве на стадионе ЦСКА, а потом мы отправились в Казахскую ССР на крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта «Медео». Он расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря вблизи Алма–Аты. Нас поселили в роскошные финских домиках на горе Чимбулак, которая находится за катком. Там был гигантский спуск для лыжников. Как раз катались ребята из сборной СССР. Они давали нам свои лыжи, чтобы и мы могли спуститься.

Приезд съемочной группы из Москвы вызвал ажиотаж. С ними сразу захотели встретиться девушки–модели. Но мы им сказали так: встреча состоится только в том случае, если привезете нам выпивку. И они сразу же доставили целый ящик водки.

Отличали по зимней шапке

— Ничего себе!

— Так ведь и повод нашелся. У меня как раз был день рождения. Причем девушки–модели не могли найти поллитровки, поэтому привезли четвертинки. Отсюда и ящик. Мы пили прямо из горлышка, ни рюмок, ни стаканов не было. Жили актеры все вместе, в одной комнате. В домиках не было отдельных номеров, но общие комнаты оказались весьма просторными. На день рождения Володя взял да подарил мне свою гитару. Не пожалел! Он всегда возил ее с собой. И как только выдавалась свободная минута, непременно что–то сочинял, а потом играл. Помню, я все переживал, мол, Володя, как же ты будешь петь? К тому же сам на гитаре не играл. «Тебе она больше нужна!» — говорил ему. «Нет, это подарок!» — заявил Высоцкий.

Он был очень хорошим парнем. Дружелюбным. И никогда не выделялся. У него не было никакой звездной болезни. А еще он не был графоманом. Знаете, есть такие авторы: напишут что–то, а потом все просят послушать. Вскоре у Володи появилась другая гитара.

Кстати, мы с ним были настолько похожи, что меня в фильме даже заставили надеть зимнюю шапку, чтобы в кадре мы хоть как–то с ним различались. Говорили, что у нас носы одинаковые. Мы только смеялись. Впрочем, настоящей звездой тогда был, естественно, Михаил Пуговкин. Ох, и любил же он выпить! Мы с ним тоже сразу подружились.

— А где сейчас подарок Высоцкого?

— Увы, инструмент у меня украли. Я тогда жил на улице Дружбы. На ней еще располагается китайское посольство. Жена взяла постояльцев — парочку студентов из Московского университета имени Ломоносова. Вот они и стащили. Залезли на антресоли. Взяли не только гитару Высоцкого, но и мой аккордеон. Меня в тот момент не было, поскольку постоянно гастролировал.

Высоцкий не раз приглашал меня в свой театр. Проводил по специальному пропуску на спектакли. Так, посмотрел в 1964 году «Добрый человек из Сезуана» по Бертольту Брехту. Эта постановка Юрия Любимова была очень популярной. Я и сам просил Володю провести, когда у меня было свободное время. Он играл замечательно. Эмоционально. Прекрасно входил в образ.

А после съемок фильма «Штрафной удар» мы собирались у меня на улице Дружбы. Приехал Игорь Пушкарев, который сыграл легкоатлета Виктора Гончарова. Был также Владимир Трещалов, по фильму — мастер спорта по хоккею Игорь Королев, который выдавал себя за комбайнера Семенова. Мы пили и пели. В общем, отмечали окончание съемок, которые продолжались целый год. А это уже срок.

Отмечали очень мирно и вполне дружно. Все ждали, когда же наступит утро, чтобы купить вина. Поздно вечером и ночью выпивку негде было взять. Под утро народ уснул прямо на моей кровати. Все лежали рядышком. Хотя мы долго не ложились. Все вели беседы о жизни. Володя пел как под гитару, так и без нее. Его даже не нужно было просить или уговаривать. Сам с удовольствием исполнял. Что именно? Например, свою известную шуточную песню «А на Перовском на базаре…». Припев кончался примечательной фразой: «Пейте воду, воду, господа!» Мы хором подпевали.

До сих пор перед глазами гитара, которая упиралась в стул, на котором сидел Володя. А я всегда хорошо импровизировал на губных гармошках разного калибра. Даже сам в кадре играл — в фильме «Борец и клоун».

— Потом на съемочной площадке больше с Высоцким не пересекались?

— Нет. У нас только были досъемки «Штрафного удара». Ездили на студию художественных фильмов имени М. Горького возле ВДНХ. Это были сценки в кафе. Но в целом каждый из нас пошел своим путем, поскольку мы представляли разные жанры. У нашего ледового коллектива была масса спектаклей и выступлений. Порой по три в день. Хотя время от времени мы виделись с Володей. Например, когда наш цирк на льду выступал в Ленинграде, пришли Высоцкий с Пушкаревым. Им интересно было посмотреть, как я сальто–мортале делаю и на батуте прыгаю. Администратор был в курсе, что мы вместе снимались, вот их и пропустили. А в Москве бывал все реже и реже. За год порой только месяц проводил дома, а так — все в разъездах.

— Как к вам относились русские коллеги? Сегодня говорят, что Россия оккупировала Латвию. Вы сильно страдали под гнетом Москвы?

— Ну что вы! Я ведь попал во всемирно известный цирк на льду. Объездил чуть ли не всю планету. В 1958 году мы работали на Expo в Брюсселе. Этот смотр достижений разных стран стал первой крупнейшей Всемирной выставкой после Второй мировой войны. Туда приехали также Олег Попов, Вячеслав Запашный и другие цирковые знаменитости. Выступал со своей напарницей и первой супругой Ниной Поповой в советском павильоне. Отработали и перед штатовским павильоном. Американцы были очень довольны. Но особенно мы понравились немцам. Они пригласили нас в Германию в кабаре. Но мы отказались.

Я не раз мог остаться на Западе. Но у меня даже мыслей таких не было. Мы гордились, что представляли Советский Союз. Это была действительно великая страна. Я очень сожалею о том, что СССР больше нет.

Кстати, когда еще жил в Лиепае, то пел в городском хоре. Помню, с каким воодушевлением мы исполняли «Кантату о Сталине» Мурадели. Она мне очень нравилась. Тогда никто не думал, кто и где родился. Мы жили одной семьей в стране, где отношения между людьми были очень дружескими. Характерный пример — наша актерская компания в Москве.

Меня постоянно приглашали в кино. Мне посчастливилось сняться вместе с Георгием Вициным, Савелием Крамаровым, Евгением Леоновым, Андреем Мироновым, Олегом Янковским, Леонидом Броневым, Михаилом Боярским, Юрием Соломиным, Инной Чуриковым, Людмилой Гурченко, Натальей Крачковской и многими, многими другими знаменитостями. Конечно, невероятно этим горжусь.

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.