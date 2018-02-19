Дворец ВЭФ – лучший!

14 февраля, в кинотеатре Splendid Palace состоялась церемония награждения «Килограмм культуры» в девяти категориях. Рижское самоуправление получило приз за реконструкцию Дворца культуры ВЭФ в номинации «Наследие».

Приз Латвийский общественных СМИ «Килограмм культуры» вручается уже седьмой год в таких категориях как «Музыка», «Кино, «Театр», «Изобразительное искусство», «Литература», «Наследие», «Событие» и «Сюрприз».

Реконструкция Дворца культуры ВЭФ, по мнению жюри, стало значимым событием в жизни страны. Это архитектурный памятник государственного значения. Интерьер и отделка пяти помещения также являются памятниками государственного значения. Здание построено в период с 1951 по 1960 год. Общая площадь составляет 6878 квадратных метров.

Реновация была проведена качественно, с большим уважением к наследию. И хотя стройка преподнесла строителям несколько неприятных сюрпризов, все работы были закончены вовремя.

Сегодня Дворец ВЭФ является крупнейшим центром художественной самодеятельности в Латвии. Под его крышей занимается более трех тысяч танцоров, певцов, а также кружков по интересам. Зал Дворца после реконструкции стал одним из лучших в Риге. Новую жизнь обрел и музей радиозавода.

Сейчас во Дворце культуры так красиво, что многие заходят сюда просто на экскурсию.