Дворец ВЭФ – лучший!

Лента новостей
Европейская армия создается в Риге Дворец ВЭФ – лучший! Радикалы грозят новыми погромами российских объектов на Украине. Полиция позволяет Патриарх Кирилл попросил у всех прощения СМИ: спецслужбы США давно вмешиваются в выборы по всему миру Павла Дурова объявили долларовым миллиардером Глава банка ABLV намекнул на обман Госконтроль: чиновников надо чаще наказывать! В РПЦ рассказали о способности церкви «лечить» гомосексуальность
Eще в разделе
Европейская армия создается в Риге Выставка в павильоне рынка Рига поздравляет своего олимпийца Вице-мэр Риги Андрис Америкс отвечает на вопросы рижан Влюбленные встанут на лед
Герман Бергер
06:15 19.02.2018
Наш город

14 февраля, в кинотеатре Splendid Palace состоялась церемония награждения «Килограмм культуры» в девяти категориях. Рижское самоуправление получило приз за реконструкцию Дворца культуры ВЭФ в номинации «Наследие».

Приз Латвийский общественных СМИ «Килограмм культуры» вручается уже седьмой год в таких категориях как «Музыка», «Кино, «Театр», «Изобразительное искусство», «Литература», «Наследие», «Событие» и «Сюрприз».

 

Реконструкция Дворца культуры ВЭФ, по мнению жюри, стало значимым событием в жизни страны. Это архитектурный памятник государственного значения. Интерьер и отделка пяти помещения также являются памятниками государственного значения. Здание построено в период с 1951 по 1960 год. Общая площадь составляет 6878 квадратных метров.

 

Реновация была проведена качественно, с большим уважением к наследию. И хотя стройка преподнесла строителям несколько неприятных сюрпризов, все работы были закончены вовремя. 

 

Сегодня Дворец ВЭФ является крупнейшим центром художественной самодеятельности в Латвии. Под его крышей занимается более трех тысяч танцоров, певцов, а также кружков по интересам. Зал Дворца после реконструкции стал одним из лучших в Риге.  Новую жизнь обрел и музей радиозавода. 

 

Сейчас во Дворце культуры так красиво, что многие заходят сюда просто на экскурсию. 

Vesti.lv / Фото

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV