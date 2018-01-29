Дворкович: олигархов в России больше нет! (4)

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Герман Бергер
17:46 28.01.2018
В мире / Россия

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что в России больше нет олигархов, но есть социально ответственные бизнесмены.

«Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом», — сказал он в интервью телеканалу Bloomberg в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.»

 

 

В ответ на это на популярном российском сайте «Анекдот.ру» самым популярным по рейтингу анекдотом стал следующий:

 

«В Давосе Дворкович заявил, что у нас нет олигархов, а есть успешные менеджеры, которые зарабатывают по 200 тыс. баксов в день, выпуская газ, нефть и Роллс-Ваз. В 2017 в списке Форбс число наших миллиардеров выросло на 25% — до 96. И мы должны быть благодарны всем этим людям, потому что только благодаря им средняя зарплата по стране уверенно и непрерывно растёт, а иначе мы жили бы бедно даже по статистике.»

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 18:10 28:01:2018

Смешной он какой-то и немного зашуганый, но врёт отменно и ведёт себя как шейгец, даже поведением смахивает на шлимазла.

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ИвАн 18:11 28:01:2018

«Анекдот.ру» в самый раз. А еще есть царь и вата.

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конечно старых больше нет 19:28 28:01:2018

Последнего Березовского повесили в Лондоне. Теперь олигархами стали друзья Вована из кооператива «озеро». Иными словами, перефразируя крылатое «вор у вора дуьинку отнял», рейдер рейдеров рейдернул. И этих в России нет. Они все давно граждане США, Израиля, Англии, Швейцарии, Германии... А налоги платят в офшорах, так выгоднее. Кто не в курсе что такое «офшор», объясню. Офшор эта страна не облогающая налогом на прибыль полученную за пределами этой страны. Иными словами «мамка»-резидент за «дочек»-нерезидентов налоги платить не должна. А «мамка» это обычно зиц-председатель, бухгалтер и секретарь. Как путинская банда нефтедоллары ворует знаете? Трёхходовая схема в духе 90-х. У государства договор с швейцарской компанией записаной на офшор имеющая эксклюзивное право торговать нефтью от лица РФ по свободной рыночной цене. Только покупает она эти углеводороды по фиксированной цене. Весь навар уходит в офшор, а росиянам в бюджет гулькин нос и компенсация стоимости добычи. Ну и добыча разумеется под контролем друзей Вована, которые сметы раздувают на любую операцию. В РФ помимо прочего нет конкурсов на строительство и обслуживание, всё самое лакомое отдаётся своим людям. Ког д а жил в Москве, балдел просто от этого открытого беспредела и воровства. Ну а росияне в большинстве своём малообразованные простофили, которые в большенстве даже в уме считать не умеют. Вот этим Вован и пользуется. Лапшу на уши народу вешает, уходит от прямых вопросов, юлит, гримасничает и переводит тему разговора. Если украденное у народа вернуть под контроль государству, то вся планета будет завидовать уровню жизни росиян. А сейчас нищета. В том же Архангильске например до сих пор деревянные мостовые, сортиры и колодцы на улицах. Да что там, из Москвы достаточно за МКАД выехать и запросто можно встретить мужика в ушанке, ватнике на гужевой повозке. И эта в стране, которая первая стала космос покорять и атомные ракеты в Америке (на Кубе) размещала. Позор, что допустили этот беспредел.

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Ах, вот вы где 20:49 28:01:2018

Хоть здесь глисты шевелятся , о судьбе российской болеют. Но ведь гады, совсем не хотят стамбульскую конвенцию обсуждать.)))))

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (65)

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