Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что в России больше нет олигархов, но есть социально ответственные бизнесмены.

«Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом», — сказал он в интервью телеканалу Bloomberg в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.»

В ответ на это на популярном российском сайте «Анекдот.ру» самым популярным по рейтингу анекдотом стал следующий:

«В Давосе Дворкович заявил, что у нас нет олигархов, а есть успешные менеджеры, которые зарабатывают по 200 тыс. баксов в день, выпуская газ, нефть и Роллс-Ваз. В 2017 в списке Форбс число наших миллиардеров выросло на 25% — до 96. И мы должны быть благодарны всем этим людям, потому что только благодаря им средняя зарплата по стране уверенно и непрерывно растёт, а иначе мы жили бы бедно даже по статистике.»