Двух мужчин, поженившихся в Копенгагене, оштрафуют(8)

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Анатолий Тарасов
22:16 27.01.2018
Lifenews / Люди

Двух мужчин, поженившихся в Копенгагене и получивших штампы о признании брака в Москве, оштрафуют за порчу документов. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД в субботу, 27 января.

В отношении них возбуждены административные дела по статье 19.16 КоАП России. Согласно этой статье, максимальное наказание составляет штраф в размере 300 рублей. Паспорта со штампами будут изъяты.

 

25 января стало известно, что в одном из столичных МФЦ двое мужчин получили в паспорта отметку о регистрации брака. Они поженились в начале января в Копенгагене и подали в центр госуслуг документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. Работник центра принял эти бумаги.

 

26 января МФЦ опроверг эту информацию и пояснил, что сотрудники не имеют права заключать браки и не проставляют штампы в паспортах. Все документы, которые они принимают, направляются в ЗАГСы. Тогда же в МВД начали свою проверку и позже в тот же день сообщили, что сотрудницу столичного Центра государственных услуг, проставившую печати, а также ее непосредственного руководителя уволят.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 22:41 27:01:2018

tas ir pareizi

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Не муслим 03:06 28:01:2018

В Саудовской Аравии им бы бошки отрубили !
И правильно бы сделали !

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Боря 08:47 28:01:2018

Мутантов гнать!

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П у т и н 08:58 28:01:2018

Уволят за штамп в паспорте, но брак россиян ЗАКЛЮЧЁН И БУДЕТ ПРИЗНАН. Потому что рашка подписала женевскую конвенцию о взаимном признании документов. А если не признает, то не любые расейские документы (контракты, свидет.о рождении и т.д.) будут на западе недействительны. Вот обосрутся тогда русские бизнесмены.

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Ваня 11:01 28:01:2018

ну пока обасрались только скаклы, живут в нищите и разрухе

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Да уж 11:16 28:01:2018

В нищете и разрухе живут те, кто бегал с "триколорами", и визжал "путинвведивайска", нет у них ни щахт, ни промышленности, даже связи мобильной нет.

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Ваня 12:09 28:01:2018

за независимость нужно платить, это лучше чем с бандеровцами и бандитами в законной власти

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Ваня 12:11 28:01:2018

могут свободно в россию на заработки ездить, не далеко, а вот как поступает Вусраина отключает воду, моб связь и т.д. так народ ещё лее будет так никогда не вернутся, слишком сильно народ разозлили, надо было не военным путём а дипломатическим

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Мнение
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Павел Кириллов
26.01.2018

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