В отношении них возбуждены административные дела по статье 19.16 КоАП России. Согласно этой статье, максимальное наказание составляет штраф в размере 300 рублей. Паспорта со штампами будут изъяты.
25 января стало известно, что в одном из столичных МФЦ двое мужчин получили в паспорта отметку о регистрации брака. Они поженились в начале января в Копенгагене и подали в центр госуслуг документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. Работник центра принял эти бумаги.
26 января МФЦ опроверг эту информацию и пояснил, что сотрудники не имеют права заключать браки и не проставляют штампы в паспортах. Все документы, которые они принимают, направляются в ЗАГСы. Тогда же в МВД начали свою проверку и позже в тот же день сообщили, что сотрудницу столичного Центра государственных услуг, проставившую печати, а также ее непосредственного руководителя уволят.
tas ir pareizi« ответить
В Саудовской Аравии им бы бошки отрубили !« ответить
И правильно бы сделали !
Мутантов гнать!« ответить
Уволят за штамп в паспорте, но брак россиян ЗАКЛЮЧЁН И БУДЕТ ПРИЗНАН. Потому что рашка подписала женевскую конвенцию о взаимном признании документов. А если не признает, то не любые расейские документы (контракты, свидет.о рождении и т.д.) будут на западе недействительны. Вот обосрутся тогда русские бизнесмены.« ответить
ну пока обасрались только скаклы, живут в нищите и разрухе« ответить
В нищете и разрухе живут те, кто бегал с "триколорами", и визжал "путинвведивайска", нет у них ни щахт, ни промышленности, даже связи мобильной нет.« ответить
за независимость нужно платить, это лучше чем с бандеровцами и бандитами в законной власти« ответить
могут свободно в россию на заработки ездить, не далеко, а вот как поступает Вусраина отключает воду, моб связь и т.д. так народ ещё лее будет так никогда не вернутся, слишком сильно народ разозлили, надо было не военным путём а дипломатическим« ответить