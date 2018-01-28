Двух мужчин, поженившихся в Копенгагене и получивших штампы о признании брака в Москве, оштрафуют за порчу документов. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД в субботу, 27 января.

В отношении них возбуждены административные дела по статье 19.16 КоАП России. Согласно этой статье, максимальное наказание составляет штраф в размере 300 рублей. Паспорта со штампами будут изъяты.

25 января стало известно, что в одном из столичных МФЦ двое мужчин получили в паспорта отметку о регистрации брака. Они поженились в начале января в Копенгагене и подали в центр госуслуг документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. Работник центра принял эти бумаги.

26 января МФЦ опроверг эту информацию и пояснил, что сотрудники не имеют права заключать браки и не проставляют штампы в паспортах. Все документы, которые они принимают, направляются в ЗАГСы. Тогда же в МВД начали свою проверку и позже в тот же день сообщили, что сотрудницу столичного Центра государственных услуг, проставившую печати, а также ее непосредственного руководителя уволят.