Джейсон Стэйтэм станет киллером

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Анатолий Тарасов
09:35 15.02.2018
Кино / Актеры

Джейсон Стэйтэм планирует поработать вместе с режиссёром ДиДжеем Карузо («Три икса: Мировое господство», «На крючке») и сыграть главную роль в боевике «Игра киллера», который находится в разработке уже больше 20 лет.

В центре сюжета находится история принципиального киллера Джо Флада, убивающего лишь тех, кто, по его мнению, заслуживает смерти. Однако врачи ставят Джо неутешительный диагноз и сообщают, что ему осталось жить всего несколько месяцев. Отчаявшийся Флад открывает «заказ» на самого себя, но как только за ним начинают охотиться наёмные убийцы со всего света, выясняется, что изначальный диагноз был ошибочным ‒ главный герой совершенно здоров. Поскольку заказ отменить уже невозможно, Джо придётся отбиваться от всех своих бывших коллег.

 

Сценарий фильма основан на одноимённом романе за авторством Джея Бонашиги. В продюсеры проекта записались Стив Ричардс из Endurance Media и Эндрю Лазар из Mad Chance, финансированием и дистрибуцией займутся STXfilms.

 

Дата начала съёмок / выхода «Игры киллера» в прокат не называется.

Vesti.lv / Фото
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газета Сегодня
12.02.2018

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