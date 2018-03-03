Дженнифер Лопес примерила яркий образ в стиле куклы Барби

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Люблю!
16:45 03.03.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Каждый выход 48-летней Дженнифер Лопес в свет неизменно привлекает внимание СМИ: певица умеет удивлять. На днях она опубликовала в соцсети кадры с тегом #worldofdance, и ее наряд впечатлил фолловеров.

Судя по всему, Дженнифер участвовала в съемке телешоу World of Dance, где взяла на себя обязанности члена жюри. Поп-дива надела розовое мини-платье в стиле 60-х и черные туфли. Яркий образ дополнили сверкающие украшения, идеальный макияж и прическа, подчеркнувшая красоту длинных волос Лопес.

 

 

Многие фолловеры в комментариях сравнили певицу с куклой Барби, но это сравнение было сделано исключительно в качестве комплимента.

 

Spletnik / Фото
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