Дженнифер Лопес примерила яркий образ в стиле куклы Барби

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Каждый выход 48-летней Дженнифер Лопес в свет неизменно привлекает внимание СМИ: певица умеет удивлять. На днях она опубликовала в соцсети кадры с тегом #worldofdance, и ее наряд впечатлил фолловеров.