Дженнифер Лопес примерила яркий образ в стиле куклы Барби

Судя по всему, Дженнифер участвовала в съемке телешоу World of Dance, где взяла на себя обязанности члена жюри. Поп-дива надела розовое мини-платье в стиле 60-х и черные туфли. Яркий образ дополнили сверкающие украшения, идеальный макияж и прическа, подчеркнувшая красоту длинных волос Лопес.
Многие фолловеры в комментариях сравнили певицу с куклой Барби, но это сравнение было сделано исключительно в качестве комплимента.
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