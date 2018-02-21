Дженнифер Лоуренс повторила образ Элизабет Херли 24-летней давности

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Люблю!
21:40 20.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Платье Versace, в котором в 1994 году Элизабет Херли вместе со своим тогдашним бойфрендом Хью Грантом пришла на премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны», считается одним из знаковых нарядов в истории современной моды.

Глубокое декольте, разрез до бедра на юбке и скрепленные крупными золотыми булавками разрезы по бокам — образ получилсяпровокационным. После того выхода в свет популярность Херли резко выросла, а платье получило статус культового. Неудивительно, что стилисты голливудских звезд до сих пор продолжают вдохновляться тем образом 24-летней давности.

 

 

Элизабет Херли и Хью Грант, 1994 год

 

Так, например, сегодняшний look Дженнифер Лоуренс на фотоколле в Лондоне по случаю премьеры «Красного воробья» (Red Sparrow) многие сочли репликой знаменитого наряда авторства Джанни Версаче. Да, булавок на платье не было, но остальные элементы — крупные лямки, высокий разрез, декольте, сочетание черного и золотого — присутствовали.

 

 

Дженнифер Лоуренс, 2018 год

 

Интересно, кстати, что в 94-м году Элизабет Херли не могла позволить себе купить наряд от самого Версаче, и дизайнер, узнав об этом, сам прислал ей платье.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)

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