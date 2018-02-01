Джигарханяну выдумали инфаркт(2)

Лента новостей
Чехия не выдала Ансиса Берзиньша на расправу в Латвию Десант НЛО Ольга Кабо: «Я чуть не улетела в космос!» «Что–то мы такое наделали, где нам и другим хорошо!..» Джигарханяну выдумали инфаркт Литовцы украли 5 латвийских тракторов Альгинатные маски — спасение от тусклого цвета лица и шелушений Лекарство для крёстной мамы Национальные особенности труда
Eще в разделе
Кандидаты на Нобелевскую премию мира: Трамп, защитница геев и курдские боевики В Италии продаются дома за 1 евро Бразильянка продаст девственность ради спасения семьи от голода СМИ рассказали ради кого Кирилл Шамалов ушел от дочери Путина Будьте бдительны! Женщина вставляет фотоаппарат в вагину
Владимир Бучельников
22:23 31.01.2018
Lifenews / Звезды

Появляется все больше подробностей о состоянии здоровья Армена Джигарханяна. Представители знаменитого актера опровергли информацию об инфаркте.

«Мне уже тридцать звонков поступило с одним вопросом: правда у Джигарханяна случился сердечный приступ? Говорю ответственно: никакого приступа у Армена Борисовича нет», приводит газета «Комсомольская правда» слова адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова. По словам юриста, артист просто болеет вирусным заболеванием и никак не может окончательно поправиться.

 

«Дней десять назад он подхватил вирусную инфекцию, типа гриппа. Лечился, потом лег в больницу, но ненадолго. Он не любит больниц. Как только ему стало лучше, он оттуда сбежал, не долечившись. Дома простуда снова дала о себе знать. И его отправили подлечиться. Так и живет: то дома, то в больнице…», – объяснил журналистам Парфенов.

 

Такой же версии придерживается и представитель Московского драматического театра под руководством Джигарханяна. «Никакой срочной госпитализации не было, Армен Борисович уехал долечить грипп. Но зная его характер, в больнице он больше трех дней не выдержит «, – считает пресс-секретарь Вячеслава Дьяченко.

 

Напомним, бывшая представительница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила, что Армен Джигарханян попал в больницу с инфарктом после просмотра программы пусть говорят с участием Виталины и приемного сына артиста Степана. 

ДНИ.РУ / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ваня 23:47 31:01:2018

Даже не жаль..когда то был уважаемый актер..по миру скачет табун шлюх русского мира и все хотят себя продать..у них это найти достойного...кто потерял понятие реальности тот сам виноват..в мире где сексс скандал там русская...такие вот ничтожества.. Но жадные и подлые....

« ответить
Profile_default
Эх, Ванечко 03:19 01:02:2018

А на кокое xовно будешь похож ты, идиoт, в его вoзрасте ?
А этот Человек создал столькo, скoлько другим во век не создать, тем более тебе, дуpачку !

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV