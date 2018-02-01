Появляется все больше подробностей о состоянии здоровья Армена Джигарханяна. Представители знаменитого актера опровергли информацию об инфаркте.

«Мне уже тридцать звонков поступило с одним вопросом: правда у Джигарханяна случился сердечный приступ? Говорю ответственно: никакого приступа у Армена Борисовича нет», приводит газета «Комсомольская правда» слова адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова. По словам юриста, артист просто болеет вирусным заболеванием и никак не может окончательно поправиться.

«Дней десять назад он подхватил вирусную инфекцию, типа гриппа. Лечился, потом лег в больницу, но ненадолго. Он не любит больниц. Как только ему стало лучше, он оттуда сбежал, не долечившись. Дома простуда снова дала о себе знать. И его отправили подлечиться. Так и живет: то дома, то в больнице…», – объяснил журналистам Парфенов.

Такой же версии придерживается и представитель Московского драматического театра под руководством Джигарханяна. «Никакой срочной госпитализации не было, Армен Борисович уехал долечить грипп. Но зная его характер, в больнице он больше трех дней не выдержит «, – считает пресс-секретарь Вячеслава Дьяченко.

Напомним, бывшая представительница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила, что Армен Джигарханян попал в больницу с инфарктом после просмотра программы пусть говорят с участием Виталины и приемного сына артиста Степана.