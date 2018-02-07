Джо Байдену грозят судом за оскорбление украинского экс-прокурора(7)

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Герман Бергер
21:45 06.02.2018
В мире / Политика

Дочь бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина собирается подать в суд на экс-вице-президента США Джо Байдена.

Как пишет «Новое время», причиной этого стало выражение «сукин сын», которое Байден использовал, настаивая на том, чтобы Киев немедленно уволил неугодного ему украинского чиновника.

 

Выступая на Совете по международным отношениям США 23 января, Джо Байден рассказал, как убеждал президента Украины Петра Порошенко и тогдашнего премьера Арсения Яценюка уволить генпрокурора, которым на тот момент был Виктор Шокин.  В противном случае, говорил Байден, США не предоставят Украине долгосрочных кредитных гарантий в размере $1 млрд.

 

«Я сказал: я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получаете денег. И этот сукин сын был уволен», — заявил Байден.

 

Как пишет «Новое время», более, чем через две недели после заявления Байдена, сам экс-генпрокурор Виктор Шокин решил его прокомментировать.

«То, что он обозвал мою покойную маму сукой, значит, что у человека нет ничего святого. Я считаю, что нормальный человек, у которого есть мать, не может так говорить. Это моё глубокое убеждение. Мать есть мать. Для любого человека она самое святое», — заявил Шокин.

 

Он также выразил мнение, что заявление Байдена подтвердило, что его увольнение произошло под внешним давлением на руководство Украины.

 

«То, что творит Байден, — он фактически вмешивается во внутренние интересы других государств, нарушая их суверенитет, навязывая свою личную волю, прикрываясь, что он представляет Соединённые Штаты Америки», — сказал экс-генпрокурор.

 

Шокин также подтвердил, что его дочь, которая является гражданкой США, намерена подать в суд на экс-вице-президента США Джо Байдена.

 

«Она совершеннолетняя, взрослый человек, ей 40 лет, она имеет личное мнение. Больше всего её поразило то, что вспомнили её покойную бабушку. Отца — это само собой, но бабушку... Так он опозорил её, этот Байден, что она приняла такое решение», — заявил он.

ИНО TV / Фото
Комментарии (7)
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Да 22:01 06:02:2018

Нужно терпеть издержки сексуальных отношений между государствами. А то сразу в суд непорядок.

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narod 22:03 06:02:2018

kakoj sud, kak oni posmejut na xozjaina v sud podavatj, sovsem strah poterjali

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Latviešu patriots 22:26 06:02:2018

Mierīgi var sūdzēt tiesā, Baidens ir uz nažiem ar Trampu, ASV neiebildīs.

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Janka 22:35 06:02:2018

tatat tu esi pret Baidenu? tu vispar zini kas vinjs tad ir?

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to-Latviešu patriots 22:26 06:02:2018 22:37 06:02:2018

Байден этого прокурора приказал уволить иначе не дадут очередной транш, так и щас, скажет Потроху не дадим транш угомони его, вот и угомонит, против хозяина не попрёшь

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Latviešu patriots 22:47 06:02:2018

Jankam. Bijušais viceprezidents Trampa administrācijā.

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Так тебе и надо сукин сын 01:43 07:02:2018

Ты и есть фашист

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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