Джордж Лукас снова со своим детищем

В беседе с изданием EW президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила, что создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас действительно побывал на съёмках спин-оффа о Хане Соло и даже помог Рону Ховарду срежиссировать одну из сцен.

«Изначально Лукас собирался просто заглянуть на площадку и поздороваться, но в итоге пробыл там 5 часов. Есть одна небольшая сцена (к сожалению, сейчас я не могу сказать, какая именно), действие которой происходит на “Тысячелетнем Соколе”, и Джордж сказал: “Почему бы Хану не сделать вот это?”», ‒ сообщила Кеннеди. «Сцена получилась довольно забавной и наверняка сможет рассмешить зрителей. Рон в этот момент находился снаружи “Сокола”, но идея показалось ему замечательной, поэтому он вбежал внутрь со словами: “Так Джордж хочет, чтобы мы сделали вот это”. Было действительно круто, думаю, Джордж почувствовал себя просто великолепно».

Сценарий картины за авторством Лоуренса Кэздана и Джона Кэздана сосредоточится на молодых годах Хана (в промежутке, когда ему было от 18 до 24 лет), а также расскажет о том, как он получил свой знаменитый «Тысячелетний Сокол», как впервые встретился с Чубаккой и при каких обстоятельствах взял себе имя «Хан Соло».

Режиссёр Рон Ховард («Код да Винчи», «Аполлон 13», «Игры разума») переснял ленту вместо выбывших из проекта Фила Лорда и Кристофера Миллера. В актёрский состав входят Олден Эренрайк, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Вуди Харрельсон, Йонас Суотамо, Пол Беттани, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж, Уорвик Дэвис, Клинт Ховард, Ричард Диксон и другие.

В кинотеатры космический блокбастер попадёт 24 мая.