Джордж Лукас снова со своим детищем

Лента новостей
Кто в министерстве икру мечет Точный расчет: как подобрать подарок любимому Выстрелы в «молоко», рекорд Крамера и землетрясение Фетисов назвал рабочих «людьми второго сорта» Садись, тройка! Бананы нужно есть каждый день Операция по интеграции без наркоза Прошло испытание новой российской ракеты ПРО (видео) Минск не смог объехать Ригу
Eще в разделе
«50 оттенков свободы» стал лидером проката США Ночью вручили Writers Guild Awards Кукла Чаки появится на ТВ Умер лауреат «Эмми» Солист группы «Звери» сыграл в фильме Серебренникова
Анатолий Тарасов
10:24 12.02.2018
Кино / Новости кино

В беседе с изданием EW президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила, что создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас действительно побывал на съёмках спин-оффа о Хане Соло и даже помог Рону Ховарду срежиссировать одну из сцен.

«Изначально Лукас собирался просто заглянуть на площадку и поздороваться, но в итоге пробыл там 5 часов. Есть одна небольшая сцена (к сожалению, сейчас я не могу сказать, какая именно), действие которой происходит на “Тысячелетнем Соколе”, и Джордж сказал: “Почему бы Хану не сделать вот это?”», ‒ сообщила Кеннеди. «Сцена получилась довольно забавной и наверняка сможет рассмешить зрителей. Рон в этот момент находился снаружи “Сокола”, но идея показалось ему замечательной, поэтому он вбежал внутрь со словами: “Так Джордж хочет, чтобы мы сделали вот это”. Было действительно круто, думаю, Джордж почувствовал себя просто великолепно».

 

Сценарий картины за авторством Лоуренса Кэздана и Джона Кэздана сосредоточится на молодых годах Хана (в промежутке, когда ему было от 18 до 24 лет), а также расскажет о том, как он получил свой знаменитый «Тысячелетний Сокол», как впервые встретился с Чубаккой и при каких обстоятельствах взял себе имя «Хан Соло».

 

Режиссёр Рон Ховард («Код да Винчи», «Аполлон 13», «Игры разума») переснял ленту вместо выбывших из проекта Фила Лорда и Кристофера Миллера. В актёрский состав входят Олден Эренрайк, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Вуди Харрельсон, Йонас Суотамо, Пол Беттани, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж, Уорвик Дэвис, Клинт Ховард, Ричард Диксон и другие.

 

В кинотеатры космический блокбастер попадёт 24 мая.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV