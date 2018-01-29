Джуд Лоу — идеальный Дамблдор?

«Мы беседовали с Джоан по поводу отношений Ньюта и Дамблдора в первом фильме, поскольку там упоминался этот момент. И то, что именно Джуд, с которым я знаком уже очень давно, получил роль Дамблдора, показалось мне логичным, ведь ему не только свойственна галантность, но также и некоторая шаловливость, которая в данном случае абсолютно уместна. Кроме того, и Джуду, и Дамблдору присуща особая весомость… не в физическом смысле, конечно же [смеётся]. В общем, когда Джуд прибыл на съёмки, он выглядел просто идеально подходящим для этой роли. Выбор Лоу безусловно имеет смысл», ‒ говорит Редмэйн.
Действие сюжета развернётся в Париже в 1927 году, спустя несколько месяцев после событий оригинальной картины. Могущественный тёмный маг Геллерт Грин-де-Вальд (Джонни Депп) сбегает из-под стражи и приступает к поиску еще большего числа приспешников с целью осуществить свою зловещую цель: возвысить волшебников над всеми не-магами. Единственный, кто способен остановить его, это волшебник Альбус Дамблдор, который некогда был самым близким другом Геллерта. Но Дамблдору не удастся справиться со злом в одиночку, поэтому он решает заручиться поддержкой своего бывшего ученика, Ньюта Скамандра (Эдди Редмэйн). Захватывающее приключение, полное невероятных опасностей, вновь объединит Ньюта с Тиной (Кэтрин Уотерстон), Куини (Элисон Судол) и Якобом (Дэн Фоглер), а проверив на прочность их дружбу и верность друг другу.
В актёрском составе также значатся Зои Кравиц (Лета Лестрэйндж), Эзра Миллер (Криденс), Каллум Тёрнер (Тесей Скамандр) и Клаудия Ким. Режиссёрское кресло проекта (как и всех последующих трёх частей) снова занимает Дэвид Йейтс.
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