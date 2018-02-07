«Джуманджи» продолжается

Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт вернутся к своим ролям и воплотят образы «аватаров» четырёх подростков, оказавшихся в мире видеоигры «Джуманджи». Возвращение Джейка Кэздана в режиссёрское кресло пока что не подтверждено официально.
Дата релиза новой части «Джуманджи» не уточняется, но ранее продюсер Том Ротман намекал, что лента может составить конкуренцию девятому эпизоду «Звёздных войн», премьера которого состоится в декабре 2019-го.
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