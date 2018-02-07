«Джуманджи» продолжается

На волне кассового успеха «Джуманджи: Зов джунглей» студия Sony анонсировала разработку третьей части франшизы. В качестве сценаристов снова выступят Скотт Розенберг («Воздушная тюрьма», «Угнать за 60 секунд») и Джефф Пинкер («Темная башня», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»).

Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт вернутся к своим ролям и воплотят образы «аватаров» четырёх подростков, оказавшихся в мире видеоигры «Джуманджи». Возвращение Джейка Кэздана в режиссёрское кресло пока что не подтверждено официально.

Дата релиза новой части «Джуманджи» не уточняется, но ранее продюсер Том Ротман намекал, что лента может составить конкуренцию девятому эпизоду «Звёздных войн», премьера которого состоится в декабре 2019-го.