Об этом со ссылкой на Latvijas Avīze пищет Mixnews.
Лидер Национального объединения признал, что в Латвии по-прежнему есть нерешенные проблемы в разных областях, однако нельзя концентрироваться только на них.
«Если у вас источник новостей — комментаторы порталов, то остается только застрелиться, так как кажется, что в нашей стране ничего уже не сохранить. Однако на самом деле количество комментаторов ничтожно по сравнению с остальным обществом. В своей работе я встречал много сильных людей и личностей, которые совершили большие дела, и у них у всех есть одна особенность — возможность увидеть что-то положительное. Они осознанно ищут положительные моменты, и находят, поэтому привлекают с собой единомышленников», — указал лидер нацблока.
На вопрос, о предстоящих парламентских выборах, в частности, кто может быть партнером Национального объединения после выборов Сейма 13-го созыва, Дзинтарс указал, что об этом пока рано говорить, но уже точно ясно, с кем не будет сотрудничества.
«Однозначно ясно, что нашим партнером никогда не будет «Согласие». Со всеми остальными готовы разговаривать», — сказал Дзинтарс.
Чтобы было интересно , "русская рулетка" латышарам нацистам голимым в помощь, до полного и окончательного выздоровления.« ответить
Так застрелись. СЛАБО?« ответить
Latviešu patriots šo ideju atbalsta 1000%« ответить
ссулявый,только воровать способен!« ответить
+100000%« ответить
Воздух будет чище!!!« ответить
Ради такого дела скинемся на патроны и на похороны всем нацистам.« ответить
Bylo by neploxo, esli by Jantarik pokonchil s soboj... i voobwe prekrasno, esli by ego primeru posledovali ego edinomyshlenniki...« ответить
Isxod budet vse odno takoj zhe, no tut xot' u ljudej stressa ne budet...