Дзинтарс: читая про Латвию в интернете можно лишь застрелиться(34)

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Виталий Вавилкин
19:15 12.01.2018
Политика / Политики

Если ориентироваться на мнения интернет-комментаторов, складывается впечатление, что в Латвии все очень плохо, однако это не так. В этом уверен лидер Национального объединения «Visu Latvijai!»-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

Об этом со ссылкой на Latvijas Avīze пищет Mixnews.

 

Лидер Национального объединения признал, что в Латвии по-прежнему есть нерешенные проблемы в разных областях, однако нельзя концентрироваться только на них.

 

«Если у вас источник новостей — комментаторы порталов, то остается только застрелиться, так как кажется, что в нашей стране ничего уже не сохранить. Однако на самом деле количество комментаторов ничтожно по сравнению с остальным обществом. В своей работе я встречал много сильных людей и личностей, которые совершили большие дела, и у них у всех есть одна особенность — возможность увидеть что-то положительное. Они осознанно ищут положительные моменты, и находят, поэтому привлекают с собой единомышленников», — указал лидер нацблока.

 

На вопрос, о предстоящих парламентских выборах, в частности, кто может быть партнером Национального объединения после выборов Сейма 13-го созыва, Дзинтарс указал, что об этом пока рано говорить, но уже точно ясно, с кем не будет сотрудничества.

 

«Однозначно ясно, что нашим партнером никогда не будет «Согласие». Со всеми остальными готовы разговаривать», — сказал Дзинтарс.

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (34)
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Ivan 19:21 12:01:2018

Чтобы было интересно , "русская рулетка" латышарам нацистам голимым в помощь, до полного и окончательного выздоровления.

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ксюша 19:22 12:01:2018

Так застрелись. СЛАБО?

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ыыы 19:44 12:01:2018

Latviešu patriots šo ideju atbalsta 1000%

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мы уверены 20:25 12:01:2018

ссулявый,только воровать способен!

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согласен 21:10 12:01:2018

+100000%

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стреляйся 19:24 12:01:2018

Воздух будет чище!!!

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gomer 19:29 12:01:2018

Ради такого дела скинемся на патроны и на похороны всем нацистам.

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Nek-to 19:30 12:01:2018

Bylo by neploxo, esli by Jantarik pokonchil s soboj... i voobwe prekrasno, esli by ego primeru posledovali ego edinomyshlenniki...
Isxod budet vse odno takoj zhe, no tut xot' u ljudej stressa ne budet...

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)