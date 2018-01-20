«Я очень надеюсь и молю Бога, чтобы в этом столетии нашему народу не пришлось пережить тех страданий, которые мы перенесли в прошлом. Однако никто не знает, как будет развиваться мир. Например, никто не может сказать, какие профессии будут востребованы через двадцать лет. Поэтому сегодня система образования очень важна для детей и молодежи, чтобы приобрести универсальные навыки, которые будут им полезны в будущем. Шторму будет легче противостоять, если под ногами прочный фундамент», — сказал Дзинтарс.
По словам политика, современной молодежи сейчас сложно понять и осознать, чего стоит свобода.
«В советское время я был маленьким. Например, я помню, что нам с бабушкой часами приходилось стоять в очереди за продуктами, так как в любой момент они могли закончиться. И заканчивались, потому что часто отдавалось предпочтение коммунистам, которые размахивали своим билетом. Конечно, в шесть лет я не был политологом, но довольно хорошо понимал, что латыши не являются хозяевами на своей земле, а наш язык называли «собачьим языком»,» — поделился воспоминаниями депутат.
Raivim Dzintaram 100% taisnība. Atbalstu, balsošu par viņu. Dievs, svētī Nacionālo Apvienību! Gods kalpot Latvijai!« ответить
согласны-язык не причем.« ответить
Есть просто такие люди,собаки,ненавидящие все русское,и нас в том числе, русскоязычных-которые мечтают нас уничтожить,выселить - вот они на любом языке не говорят,а гавкают!
Поэтому,оттуда все произошло!
Так самое интересное что земля то не ваша а бывшая шведская куплена русскими и а язык ваш кстате не собачий а рыбъий был создан по приказу русского царя Михаила 2 учите историю неучи« ответить
советская история - это отдельная тема.« ответить
в современной россии школьники сдают экзамены на 37 языках.
балтийские языки произошли из одного корня, но звучат более архаично с точки зрения русского слушателя. в балтийских языках сохранились сонорные звуки, которые в славянских языках почти исчезли. жителям северной россии, где живо старообрядчество и старые книги читают на древнерусском, балтийские языки не представляются настолько чужими.
но в русском языке более 450 тыс. слов, а в латышском - около 75 тыс. разница есть и она огромная. русский язык - второй язык интернета, а не китайский или испанский.
пора латышам прекратить делать сравнения, которые явно не в их пользу.
Тупица, ты даже происхождение своего языка не знаешь. В основе русского балтский язык, который оброс персизмами после того, как ваших про-----про бабушек насиловали чурбанские орки, в следствии чего создовался русский народ. От того и вы такие злые.« ответить
Slima krievu suņa murgi. Ej uz 6.palātu.« ответить
Матерные присчитал? Тогда паритет получается.« ответить
хм. русский язык - это язык севера.« ответить
детство пушкина прошло на новгородчине, а ломоносов вообще произошел из архангельских староверов.
в этих краях персов никогда не было ,а первый живой татарин появился там в 19 веке.
кстати, в старообрядческом языке говорят ГОСПОДИ ИСУСЕ ХРИСТЕУ.
это и есть правильный русский язык.
найдите разницу.
Да не слушайте вы этого варзилова -дебилова под ником ИвАн, он вам тут ещё не то наврёт и нахамит, за что по морде периодически получает, поэтому морда перекошена, а мозги выбиты.« ответить
А ты "патриот" жил в те времена? Когда были латышские школы латышские театры газета "Padomju Latvija " "Ciņa" когда первый секретарь партии обязательно был ЛАТЫШ и много разных примеров так что запомни "патриот" аккупанты так не поступают у настоящих аккупантов был один ответ ....кто против к стенке!« ответить
Гавкаете какраз вы,рашисты,только с 1991ю года маленько хвост между ног поприжали,а за спиной острый нож носите,членоликого сцаря рашки ждёте, для вас слова путлер введи оргазм вызывает!!!« ответить
Lat.patriots - CAM OБOCPAHHAЯ COБAKA!!! Ун тава дзимтэнэ латвия - ир СУНЮ ВАЛСТС!!!« ответить
Paskaties latviešu valodas tēzaurā - tur vien ap 400 000 vārdu, un tāpat citās vārdnīcās atrodas nepierakstīti vārdi... Toties krievu valodu (literāro) pārzina vairs tikai tie, kuri sen pametuši dzimteni, pārējie zina veselas trīs: komandas, mātes vārdus, un inteliģentie izmanto vārdnīcu, lai izlasītu savu klasiku...« ответить
ИвАн-ты никто и звать никак.Хрень метлой, тут людям-не чеши!!Безграмо ный тролль-эльф из инфоконторки!Жаль тебя недалекого.Ты-здобный и желный пузыришко!Слели вообще за языеом!!Ясно???« ответить
Digital-что за хрень ,ты тут малюешь?Не говори за всех.Говори-за себя!!Что за провокации с дивана, и сталкивание людей лбами!Еще и малюешь ,с ошибками.Позорище!!« ответить
Какой дибилизьм« ответить
А чего нам ждать..эть земля русская, или ее кто выкупил у России?Россия купила у Швеции территорию без названия (какие нафиг латыши, откуда.. ),причем ее меньше всего интересовали языческие племена населявшие эту землю. Все равно ,рано или поздно на голодном брюхе приползете .« ответить
Помню в детстве мы таких Ваней проверяли. Ванек скажи тридцать три :)« ответить
Фейкомет« ответить
Atbalstu +100000! Чейта я не припоминаю, чтоб в очередях партбилетами размахивали. Это даже не фейкомет, это брехливая шавка!« ответить
я помню, что нам с бабушкой часами приходилось стоять в очереди за продуктами, так как в любой момент они могли закончиться. И заканчивались, потому что часто отдавалось предпочтение коммунистам, которые размахивали своим билетом ;))))))))) и ведь сельские придурки-акселераты с головкой больше головы этим клоунам верят..........« ответить
Интересно, это в каких же таких очередях стоял этот даУн , где размахивали партбилетами? Хотя , прогресс в "независимой" Латвии есть. Сейчас в огромных очередях в суповые кухни, никто ничем не размахивает.)))))« ответить
cho ti tam pomnih. ti pod stol peshkom hodil pri sovetah lajal posobachji« ответить
Х знает, в какой Латвии живут эти люди. Я живу здесь с 62 года - ни разу при мне никто никогда не называл латышский язык собачьим. Ни кревсы между собой, ни при ругани с латышами. Чтобы назвать язык собачьим, надо иметь в нём множество "лающих" (по русскому мнению) дифтонгов типа -АУ-, -ЕУ-, -ЕЙ- и сочетаний -НГ-. -НН- и т. п. В латышском языке русскому уху непривычно обилие -С-, но в этом случае язык можно считать свистящим, шипящим... Если хамить, то можно назвать змеиным. Оскорбление всегда связано с аналогией, присущей языку оскорбителя. Латышские звуки для русского уха с гавканьем никак не ассоциируются. Дзинтарс повторяет тупой миф.« ответить
Этот недалёкий пуйка Дзинтарс нагло врёт! Прочитал комменты тупорылых ваней-ИвАнов и сделал вывод. Дзинтарс , стыдно за тебя, ты не отличаешь дебилов от нормальных людей. Тебе нужно образование получить или самообразовываться, а то после такого твоего высказывания мне стыдно, что такие у нас политики -недоучки.« ответить
У меня 3 языка, у дочки-4 , у внучки-4. Внучка (испано-американка). На вопрос,:" Знаешь ли ты латышский", ответила,"Пошёл ты в жопу дед! Причём на чистом русском.« ответить
Из нескольких коментов за последние пол года этот идиот слепил воспоминания своего детства. Полное чмо и ничтожество , и этот кусок человека еще у руля партии которая пытается внедрять законы......« ответить
Респект комментариям, желание застрелиться великолепный финал политической нацистской карьеры абсолютного фашиста латышского.« ответить
Собачий? Да нет во многом латышский язык мелодичен, мне нравятся некоторые песни. А вот у Дзинтарса получается только на собачьем разговаривать, собака просто не может на другом говорить, но к латышскому языку это в целом не относится« ответить
Раньше его так называли просто недалекие люди, а теперь называют из-за таких, как Янтарик.« ответить