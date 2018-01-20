Дзинтарс: я помню, как латышский язык называли «собачьим» (97)

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Виталий Вавилкин
16:45 19.01.2018
Политика / Политики

атвийский народ должен быть как дерево с глубокими корнями, а не бревном без прошлого и будущего. Такое мнение в интервью Latvijas Āvize выразил лидер Национального объединения «Visu Latvijai!»-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

«Я очень надеюсь и молю Бога, чтобы в этом столетии нашему народу не пришлось пережить тех страданий, которые мы перенесли в прошлом. Однако никто не знает, как будет развиваться мир. Например, никто не может сказать, какие профессии будут востребованы через двадцать лет. Поэтому сегодня система образования очень важна для детей и молодежи, чтобы приобрести универсальные навыки, которые будут им полезны в будущем. Шторму будет легче противостоять, если под ногами прочный фундамент», — сказал Дзинтарс.

 

По словам политика, современной молодежи сейчас сложно понять и осознать, чего стоит свобода.

 

«В советское время я был маленьким. Например, я помню, что нам с бабушкой часами приходилось стоять в очереди за продуктами, так как в любой момент они могли закончиться. И заканчивались, потому что часто отдавалось предпочтение коммунистам, которые размахивали своим билетом. Конечно, в шесть лет я не был политологом, но довольно хорошо понимал, что латыши не являются хозяевами на своей земле, а наш язык называли «собачьим языком»,» — поделился воспоминаниями депутат.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (97)
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Latviešu patriots 16:41 19:01:2018

Raivim Dzintaram 100% taisnība. Atbalstu, balsošu par viņu. Dievs, svētī Nacionālo Apvienību! Gods kalpot Latvijai!

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народ Латвии-педериоту 16:47 19:01:2018

согласны-язык не причем.
Есть просто такие люди,собаки,ненавидящие все русское,и нас в том числе, русскоязычных-которые мечтают нас уничтожить,выселить - вот они на любом языке не говорят,а гавкают!
Поэтому,оттуда все произошло!

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Кос 16:49 19:01:2018

Так самое интересное что земля то не ваша а бывшая шведская куплена русскими и а язык ваш кстате не собачий а рыбъий был создан по приказу русского царя Михаила 2 учите историю неучи

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dlz77 17:04 19:01:2018

советская история - это отдельная тема.
в современной россии школьники сдают экзамены на 37 языках.
балтийские языки произошли из одного корня, но звучат более архаично с точки зрения русского слушателя. в балтийских языках сохранились сонорные звуки, которые в славянских языках почти исчезли. жителям северной россии, где живо старообрядчество и старые книги читают на древнерусском, балтийские языки не представляются настолько чужими.

но в русском языке более 450 тыс. слов, а в латышском - около 75 тыс. разница есть и она огромная. русский язык - второй язык интернета, а не китайский или испанский.

пора латышам прекратить делать сравнения, которые явно не в их пользу.

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ИвАн 17:07 19:01:2018

Тупица, ты даже происхождение своего языка не знаешь. В основе русского балтский язык, который оброс персизмами после того, как ваших про-----про бабушек насиловали чурбанские орки, в следствии чего создовался русский народ. От того и вы такие злые.

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Latviešu patriots 17:09 19:01:2018

Slima krievu suņa murgi. Ej uz 6.palātu.

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ИвАн 17:15 19:01:2018

Матерные присчитал? Тогда паритет получается.

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dlz77 17:24 19:01:2018

хм. русский язык - это язык севера.
детство пушкина прошло на новгородчине, а ломоносов вообще произошел из архангельских староверов.
в этих краях персов никогда не было ,а первый живой татарин появился там в 19 веке.

кстати, в старообрядческом языке говорят ГОСПОДИ ИСУСЕ ХРИСТЕУ.
это и есть правильный русский язык.

найдите разницу.

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Не слушайте дебила 17:36 19:01:2018

Да не слушайте вы этого варзилова -дебилова под ником ИвАн, он вам тут ещё не то наврёт и нахамит, за что по морде периодически получает, поэтому морда перекошена, а мозги выбиты.

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Патриоту и провокатору 18:03 19:01:2018

А ты "патриот" жил в те времена? Когда были латышские школы латышские театры газета "Padomju Latvija " "Ciņa" когда первый секретарь партии обязательно был ЛАТЫШ и много разных примеров так что запомни "патриот" аккупанты так не поступают у настоящих аккупантов был один ответ ....кто против к стенке!

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Digital 18:13 19:01:2018

Гавкаете какраз вы,рашисты,только с 1991ю года маленько хвост между ног поприжали,а за спиной острый нож носите,членоликого сцаря рашки ждёте, для вас слова путлер введи оргазм вызывает!!!

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Ты же 18:27 19:01:2018

Lat.patriots - CAM OБOCPAHHAЯ COБAKA!!! Ун тава дзимтэнэ латвия - ир СУНЮ ВАЛСТС!!!

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otto 18:41 19:01:2018

Paskaties latviešu valodas tēzaurā - tur vien ap 400 000 vārdu, un tāpat citās vārdnīcās atrodas nepierakstīti vārdi... Toties krievu valodu (literāro) pārzina vairs tikai tie, kuri sen pametuši dzimteni, pārējie zina veselas trīs: komandas, mātes vārdus, un inteliģentie izmanto vārdnīcu, lai izlasītu savu klasiku...

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Читатель 19:10 19:01:2018

ИвАн-ты никто и звать никак.Хрень метлой, тут людям-не чеши!!Безграмо ный тролль-эльф из инфоконторки!Жаль тебя недалекого.Ты-здобный и желный пузыришко!Слели вообще за языеом!!Ясно???

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олег 19:13 19:01:2018

Digital-что за хрень ,ты тут малюешь?Не говори за всех.Говори-за себя!!Что за провокации с дивана, и сталкивание людей лбами!Еще и малюешь ,с ошибками.Позорище!!

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Боже мой 19:39 19:01:2018

Какой дибилизьм

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to Digital 21:03 19:01:2018

А чего нам ждать..эть земля русская, или ее кто выкупил у России?Россия купила у Швеции территорию без названия (какие нафиг латыши, откуда.. ),причем ее меньше всего интересовали языческие племена населявшие эту землю. Все равно ,рано или поздно на голодном брюхе приползете .

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Лсср 21:07 19:01:2018

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Пророк 21:19 19:01:2018

Помню в детстве мы таких Ваней проверяли. Ванек скажи тридцать три :)

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Сергей 16:44 19:01:2018

Фейкомет

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Пророк 17:04 19:01:2018

Atbalstu +100000! Чейта я не припоминаю, чтоб в очередях партбилетами размахивали. Это даже не фейкомет, это брехливая шавка!

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ущербная деревня ущербных дурачков 19:12 19:01:2018

я помню, что нам с бабушкой часами приходилось стоять в очереди за продуктами, так как в любой момент они могли закончиться. И заканчивались, потому что часто отдавалось предпочтение коммунистам, которые размахивали своим билетом ;))))))))) и ведь сельские придурки-акселераты с головкой больше головы этим клоунам верят..........

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Во,во 22:29 19:01:2018

Интересно, это в каких же таких очередях стоял этот даУн , где размахивали партбилетами? Хотя , прогресс в "независимой" Латвии есть. Сейчас в огромных очередях в суповые кухни, никто ничем не размахивает.)))))

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Vvh 16:44 19:01:2018

cho ti tam pomnih. ti pod stol peshkom hodil pri sovetah lajal posobachji

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Факир 16:59 19:01:2018

Х знает, в какой Латвии живут эти люди. Я живу здесь с 62 года - ни разу при мне никто никогда не называл латышский язык собачьим. Ни кревсы между собой, ни при ругани с латышами. Чтобы назвать язык собачьим, надо иметь в нём множество "лающих" (по русскому мнению) дифтонгов типа -АУ-, -ЕУ-, -ЕЙ- и сочетаний -НГ-. -НН- и т. п. В латышском языке русскому уху непривычно обилие -С-, но в этом случае язык можно считать свистящим, шипящим... Если хамить, то можно назвать змеиным. Оскорбление всегда связано с аналогией, присущей языку оскорбителя. Латышские звуки для русского уха с гавканьем никак не ассоциируются. Дзинтарс повторяет тупой миф.

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Глеб 18:32 19:01:2018

Этот недалёкий пуйка Дзинтарс нагло врёт! Прочитал комменты тупорылых ваней-ИвАнов и сделал вывод. Дзинтарс , стыдно за тебя, ты не отличаешь дебилов от нормальных людей. Тебе нужно образование получить или самообразовываться, а то после такого твоего высказывания мне стыдно, что такие у нас политики -недоучки.

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555 18:57 19:01:2018

У меня 3 языка, у дочки-4 , у внучки-4. Внучка (испано-американка). На вопрос,:" Знаешь ли ты латышский", ответила,"Пошёл ты в жопу дед! Причём на чистом русском.

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Этот полудурок Янтарик 19:46 19:01:2018

Из нескольких коментов за последние пол года этот идиот слепил воспоминания своего детства. Полное чмо и ничтожество , и этот кусок человека еще у руля партии которая пытается внедрять законы......

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Ivan 20:03 19:01:2018

Респект комментариям, желание застрелиться великолепный финал политической нацистской карьеры абсолютного фашиста латышского.

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Пророк 00:15 20:01:2018

Собачий? Да нет во многом латышский язык мелодичен, мне нравятся некоторые песни. А вот у Дзинтарса получается только на собачьем разговаривать, собака просто не может на другом говорить, но к латышскому языку это в целом не относится

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И в Латвии есть НОД 17:04 19:01:2018

Раньше его так называли просто недалекие люди, а теперь называют из-за таких, как Янтарик.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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