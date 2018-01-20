атвийский народ должен быть как дерево с глубокими корнями, а не бревном без прошлого и будущего. Такое мнение в интервью Latvijas Āvize выразил лидер Национального объединения «Visu Latvijai!»-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

«Я очень надеюсь и молю Бога, чтобы в этом столетии нашему народу не пришлось пережить тех страданий, которые мы перенесли в прошлом. Однако никто не знает, как будет развиваться мир. Например, никто не может сказать, какие профессии будут востребованы через двадцать лет. Поэтому сегодня система образования очень важна для детей и молодежи, чтобы приобрести универсальные навыки, которые будут им полезны в будущем. Шторму будет легче противостоять, если под ногами прочный фундамент», — сказал Дзинтарс.

По словам политика, современной молодежи сейчас сложно понять и осознать, чего стоит свобода.

«В советское время я был маленьким. Например, я помню, что нам с бабушкой часами приходилось стоять в очереди за продуктами, так как в любой момент они могли закончиться. И заканчивались, потому что часто отдавалось предпочтение коммунистам, которые размахивали своим билетом. Конечно, в шесть лет я не был политологом, но довольно хорошо понимал, что латыши не являются хозяевами на своей земле, а наш язык называли «собачьим языком»,» — поделился воспоминаниями депутат.