Президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» заявила: система электронного здравоохранения, она же «э–здоровье», часто не показывает химических названий лекарств, что осложняет выписку более дешевого медикамента, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

При выписке рецепта система предлагает конкретное название лекарства, которое может быть дороже.

Многих эта новость взволновала. «Да–да, пусть латвийцы покупают самые дорогие лекарства, конечно, аптекам это выгодно!» — тут же усмотрели в этом теорию заговора пациенты.

Минздрав для газеты «СЕГОДНЯ» эту ситуацию прокомментировал так:

— Проблема с отсутствием химических называний лекарств не относится к деятельности “э–здоровья”, — сообщила нам специалист по общественным отношениям Национальной службы здравоохранения Танита Тамме. — На портале медикаменты можно искать по общему называнию лекарства (активному веществу) и по названию медикаментов. Когда начинается поиск медикамента по общему названию, в качестве первого и появляется это общее название.

Однако принимая во внимание часто задаваемые пациентами вопросы по поводу компенсаций при выписке медикаменте по общему названию мы хотим обратить внимание на то, что в электронном рецепте нужно точно указывать диагноз. Самая часто распространенная проблема получения компенсации связана с тем, что коды указаны неточно. Например, место диагноза E11.0 стоит E11, по которому конкретное активное вещество не компенсируется. Так что если врач выписывает лекарство по общему названию, ему нужно заполнить поле «форма лекарство, крепость и единицы измерения».

Когда все эти поля точно заполнены, только тогда будет доступна кнопка «получить условия компенсации» и врач сможет выбрать объем компенсации.

Если же у врача возникли вопросы к работе системы, просьба звонить в службу поддержки по телефону 67803301 (с 8 утра до 20 вечера) или писать по электронной почте atbalsts@eveseliba.gov.lv.

Может ли фармацевт заменить лекарство?

Мы позвонили также по телефону для консультаций, чтобы выяснить, можно ли получить более дешевый препарат в аптеке. Ведь иногда в аптеке фармацевты предлагают заменить препарат на более дешевый. Не возникнет ли с этим проблем, не будет ли система «ругаться» на несоответствие?

Нам в связи с этим пояснили, что и сейчас фармацевт может так сделать, если врач не отметил галочкой, что препарат нельзя заменять.

Напомним телефон для подобных вопросов от пациентов — 67803300.

Никакого здоровья не хватит

Тем временем недовольство нашим пока сильно хворающим «э–здоровьем» растет.

«Вчера стал жертвой этой хваленой системы. Врач выписал бумажный рецепт, так как не смог справиться с мудреной программой. А в аптеке наотрез отказались принимать этот рецепт, ибо получили строгие указания от начальства не принимать бумажные рецепты. Непонятно, зачем вводить такие новации, если от них одни сплошные неудобства и для пациентов, и для врачей, и для фармацевтов!» — пишут пользователи в сети.

«Вообще безобразие, люди сидят в очереди, ждут вместо 15–30 минут полтора—два часа, и потом еще в аптеку таскать с собой паспорт постоянно!»

Заказчики проекта “э–здоровье” сами не знали, что они хотели получить. В итоге именно это они и получили, заявила в эфире передачи «Жизнь сегодня» на LTV7 глава Госконтроля Элита Круминя. «Там много аспектов. И плохое руководство, и работа ради процесса, а результат не был важен».

При этом госконтролер отметила, что для населения этот проект очень важен, так как в перспективе должен облегчить доступ к получению медикаментов и регистрации у врача.

Круминя признала, что после ревизии Госконтроля Министерство здравоохранения попыталось внедрить рекомендации, чтобы не потерять европейское софинансирование проекта. «Но впереди еще много работы», — говорит она.

Как известно, с 1 января 2018 года использование системы “э–здоровье” в Латвии является обязательным.

Общая сумма, выделенная на проекты по разработке системы электронного здравоохранения, софинансируемые из Европейского фонда регионального развития, составляет 10,2 млн евро. Это финансирование было распределено между восемью разработчиками.

Разработчикам “э–здоровья” было выделено: Lattelecom Technology — 2,9 млн евро; Datorzinibu centrs и ABC Software — 3,5 млн евро; In–volv, Tieto Latvia и ABC software — 576 000 евро: Lattelecom и Exigen services Latvia — 3,2 млн евро.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.