Как отмечается в заявлении ЕЦБ, в пятницу он констатировал, что в «ABLV Bank» и его дочернем банке в Люксембурге «ABLV Bank Luxembourg» имеются признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином европейском надзорном механизме (ЕНМ). О своем решении ЕЦБ информировало правление ЕНМ, которое констатировало, что никаких действий для урегулирования ситуации в этих банках не требуется, так как они не отвечают интересам общества.
«Поэтому будет проведена ликвидация этих банков в соответствии с законодательством Латвии и Люксембурга», — говорится в заявлении ЕЦБ.
Поясняя свое решение о том, что «ABLV Bank» «терпит крах или находится на его грани», ЕЦБ отмечает, что из-за значительного ухудшения ликвидности ожидается, что банк не сможет погасить свои долги и выполнить другие обязательства в установленный срок. «У банка нет достаточных средств, которые должны быть доступны немедленно, чтобы справиться с усиленным оттоком вкладов до того, как начнется процедура выплат из латвийского фонда гарантировании вкладов», — говорится в заявлении.
«ABLV Bank» находится под прямым надзором ЕЦБ.
Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала сегодня постановила, что в «ABLV Bank» наступила недоступность вкладов.
... еще один ...« ответить
Кто следующий на выход?
А я рад, что АВ- банк ликвидируют. В 2007 году я взял кредит 10 тыс. евро, а вернул банку« ответить
30 тысяч, в 3 раза больше содрали!
Они в договоре так намудрили с процентами, что все клиенты потом только поняли, как их обдурили эти аферисты. Вот этих рэкетиров и надо ликвидировать и потребовать материальную и моральную компенсации!
Пусть этот банк-вымогатель вернёт мне 10 тысяч, т. к. по закону не имеет право брать с клиента сумму больше, чем в 2 раза.
Es laizu europai un amerikai! Ņemu mute no viniem!!« ответить
Es ari kaku edeis.« ответить
Es ari kaku edeis..« ответить
Рюсский банк в параше, рюсские школы скоро будут там же. Как дальше жить? Хесина, мацу прожевала, бегом на митинг!« ответить
Никак комп из ломбарда выкупил,рождённый на асфальте?« ответить
верзилов-быдло, все тут знают, что ты психбольной. Сиди в своём бомжатнике, жри ГоМнО, убогое уродище. Не суй своё свиное рыло в Российские дела, пока тебя, как таракана, тапком не прихлопнули. Дождёшься, юродивый...« ответить