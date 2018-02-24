ЕЦБ приказал уничтожить ABLV Bank(21)

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Владимир Бучельников
10:50 24.02.2018
Экономика / Банки

«ABLV Bank» будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества, заявил в субботу Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Как отмечается в заявлении ЕЦБ, в пятницу он констатировал, что в «ABLV Bank» и его дочернем банке в Люксембурге «ABLV Bank Luxembourg» имеются признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином европейском надзорном механизме (ЕНМ). О своем решении ЕЦБ информировало правление ЕНМ, которое констатировало, что никаких действий для урегулирования ситуации в этих банках не требуется, так как они не отвечают интересам общества.

 

«Поэтому будет проведена ликвидация этих банков в соответствии с законодательством Латвии и Люксембурга», — говорится в заявлении ЕЦБ.

 

Поясняя свое решение о том, что «ABLV Bank» «терпит крах или находится на его грани», ЕЦБ отмечает, что из-за значительного ухудшения ликвидности ожидается, что банк не сможет погасить свои долги и выполнить другие обязательства в установленный срок. «У банка нет достаточных средств, которые должны быть доступны немедленно, чтобы справиться с усиленным оттоком вкладов до того, как начнется процедура выплат из латвийского фонда гарантировании вкладов», — говорится в заявлении.

 

«ABLV Bank» находится под прямым надзором ЕЦБ.

 

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала сегодня постановила, что в «ABLV Bank» наступила недоступность вкладов.

LETA / Фото
Комментарии (21)
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Стабильная банковская система 10:53 24:02:2018

... еще один ...
Кто следующий на выход?

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клиент банка 11:49 24:02:2018

А я рад, что АВ- банк ликвидируют. В 2007 году я взял кредит 10 тыс. евро, а вернул банку
30 тысяч, в 3 раза больше содрали!
Они в договоре так намудрили с процентами, что все клиенты потом только поняли, как их обдурили эти аферисты. Вот этих рэкетиров и надо ликвидировать и потребовать материальную и моральную компенсации!
Пусть этот банк-вымогатель вернёт мне 10 тысяч, т. к. по закону не имеет право брать с клиента сумму больше, чем в 2 раза.

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Patriots 10:58 24:02:2018

Es laizu europai un amerikai! Ņemu mute no viniem!!

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Janka 10:59 24:02:2018

Es ari kaku edeis.

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Janka 10:59 24:02:2018

Es ari kaku edeis..

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П у т и н 11:01 24:02:2018

Рюсский банк в параше, рюсские школы скоро будут там же. Как дальше жить? Хесина, мацу прожевала, бегом на митинг!

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п у т и н у 11:07 24:02:2018

Никак комп из ломбарда выкупил,рождённый на асфальте?

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биомусору 11:43 24:02:2018

верзилов-быдло, все тут знают, что ты психбольной. Сиди в своём бомжатнике, жри ГоМнО, убогое уродище. Не суй своё свиное рыло в Российские дела, пока тебя, как таракана, тапком не прихлопнули. Дождёшься, юродивый...

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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