«ABLV Bank» будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества, заявил в субботу Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Как отмечается в заявлении ЕЦБ, в пятницу он констатировал, что в «ABLV Bank» и его дочернем банке в Люксембурге «ABLV Bank Luxembourg» имеются признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином европейском надзорном механизме (ЕНМ). О своем решении ЕЦБ информировало правление ЕНМ, которое констатировало, что никаких действий для урегулирования ситуации в этих банках не требуется, так как они не отвечают интересам общества.

«Поэтому будет проведена ликвидация этих банков в соответствии с законодательством Латвии и Люксембурга», — говорится в заявлении ЕЦБ.

Поясняя свое решение о том, что «ABLV Bank» «терпит крах или находится на его грани», ЕЦБ отмечает, что из-за значительного ухудшения ликвидности ожидается, что банк не сможет погасить свои долги и выполнить другие обязательства в установленный срок. «У банка нет достаточных средств, которые должны быть доступны немедленно, чтобы справиться с усиленным оттоком вкладов до того, как начнется процедура выплат из латвийского фонда гарантировании вкладов», — говорится в заявлении.

«ABLV Bank» находится под прямым надзором ЕЦБ.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала сегодня постановила, что в «ABLV Bank» наступила недоступность вкладов.