Эдгар Сависаар раскрыл за кого бы голосовал, будь он россиянином(7)

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Тимур Пушкарев
15:21 15.01.2018
Политика / Политики

Нельзя представить, чтобы в Латвии кто-то осмелился на такое мнение о «страшном» Путине. А Эдгар Сависаар спокойно высказался о российском лидере, не боясь последствий.

Известнейший эстонский политик, бывший глава Центристской партии Эдгар Сависаар написал в соцсети Facebook, что, если бы он был гражданином России, то на выборах президента РФ в марте проголосовал бы за Владимира Путина. 

 

«Он (Путин) подходит народу России. Как центрист я скажу, что времена для мира сейчас сложные. В такие времена государствам нужны сильные лидеры. Все равно большинство государственных деятелей одинаковы. Если бы я жил в России и был гражданином РФ, то проголосовал бы за Путина. Желаю успешного года собаки», — написал Сависаар. Он отметил, что несколько раз встречался с Путиным и тот произвел на него хорошее впечатление. «Путин и на этот сезон станет сильным и целеустремленным президентом», — добавил Эдгар Сависаар.

 

В 2015 году Сависаара отстранили от поста мэра Таллина по подозрению в коррупции, сейчас он находится под следствием. Однако, по мнению ряда экспертов, причиной атаки на политика стал факт того, что он всегда выступал за развитие нормальных отношений с соседней Россией, отказываясь поддерживать господствующие в эстонском официозе антироссийские настроения.

 

Во время съезда Центристской партии в конце 2015-го политик произнес речь, в которой, в частности, отметил: «Россия уже привыкла жить в режиме санкций. А для Эстонии их снятие стало бы существенным облегчением — с точки зрения экономики, а не политики. Разве Россия грустит или паникует из-за продления санкций? Нет, она скорее создает новую экономическую модель. Россия — это Европа, как говорила Екатерина II. И делать из Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Украины заградительную стену недальновидно»

baltnews.lv / Фото Kompravda.eu
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 15:27 15:01:2018

Savisārs vecs marazmātiķis.

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Ты суслика видишь? 15:49 15:01:2018

А ты у нас - прыщавый дегенерат! :)

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ничему история не учит 15:57 15:01:2018

отгребут балтийские тигры.если вы,выполняя чье то желание,создаете кому то проблемы,то должны быть готовы к ответным действиям.

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CCCP 16:05 15:01:2018

Разум побеждает русофобское тявканье.

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Мимоходом 16:40 15:01:2018

Скоро вымрите , как мамонты , а все кукарекаете !

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!!! 20:36 15:01:2018

Esli chelovek porjadochnyj, to na nego, kak pravilo, norovjat vseh sobak povesitj, smeshatj s govnom s pjatok do makushki, a kak kakaja-nibudj nacionalisticheskaja gnida, to vse na nego moljatsja.

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kak 23:39 15:01:2018

kak tolko zacepili nacianalisticheskuju zhabu (savisar ugolovnik) to srzu nachinajut vizhatj pro to chto Putin good

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

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