Нельзя представить, чтобы в Латвии кто-то осмелился на такое мнение о «страшном» Путине. А Эдгар Сависаар спокойно высказался о российском лидере, не боясь последствий.

Известнейший эстонский политик, бывший глава Центристской партии Эдгар Сависаар написал в соцсети Facebook, что, если бы он был гражданином России, то на выборах президента РФ в марте проголосовал бы за Владимира Путина.

«Он (Путин) подходит народу России. Как центрист я скажу, что времена для мира сейчас сложные. В такие времена государствам нужны сильные лидеры. Все равно большинство государственных деятелей одинаковы. Если бы я жил в России и был гражданином РФ, то проголосовал бы за Путина. Желаю успешного года собаки», — написал Сависаар. Он отметил, что несколько раз встречался с Путиным и тот произвел на него хорошее впечатление. «Путин и на этот сезон станет сильным и целеустремленным президентом», — добавил Эдгар Сависаар.

В 2015 году Сависаара отстранили от поста мэра Таллина по подозрению в коррупции, сейчас он находится под следствием. Однако, по мнению ряда экспертов, причиной атаки на политика стал факт того, что он всегда выступал за развитие нормальных отношений с соседней Россией, отказываясь поддерживать господствующие в эстонском официозе антироссийские настроения.

Во время съезда Центристской партии в конце 2015-го политик произнес речь, в которой, в частности, отметил: «Россия уже привыкла жить в режиме санкций. А для Эстонии их снятие стало бы существенным облегчением — с точки зрения экономики, а не политики. Разве Россия грустит или паникует из-за продления санкций? Нет, она скорее создает новую экономическую модель. Россия — это Европа, как говорила Екатерина II. И делать из Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Украины заградительную стену недальновидно»