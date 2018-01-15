Известнейший эстонский политик, бывший глава Центристской партии Эдгар Сависаар написал в соцсети Facebook, что, если бы он был гражданином России, то на выборах президента РФ в марте проголосовал бы за Владимира Путина.
«Он (Путин) подходит народу России. Как центрист я скажу, что времена для мира сейчас сложные. В такие времена государствам нужны сильные лидеры. Все равно большинство государственных деятелей одинаковы. Если бы я жил в России и был гражданином РФ, то проголосовал бы за Путина. Желаю успешного года собаки», — написал Сависаар. Он отметил, что несколько раз встречался с Путиным и тот произвел на него хорошее впечатление. «Путин и на этот сезон станет сильным и целеустремленным президентом», — добавил Эдгар Сависаар.
В 2015 году Сависаара отстранили от поста мэра Таллина по подозрению в коррупции, сейчас он находится под следствием. Однако, по мнению ряда экспертов, причиной атаки на политика стал факт того, что он всегда выступал за развитие нормальных отношений с соседней Россией, отказываясь поддерживать господствующие в эстонском официозе антироссийские настроения.
Во время съезда Центристской партии в конце 2015-го политик произнес речь, в которой, в частности, отметил: «Россия уже привыкла жить в режиме санкций. А для Эстонии их снятие стало бы существенным облегчением — с точки зрения экономики, а не политики. Разве Россия грустит или паникует из-за продления санкций? Нет, она скорее создает новую экономическую модель. Россия — это Европа, как говорила Екатерина II. И делать из Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Украины заградительную стену недальновидно»
Savisārs vecs marazmātiķis.« ответить
А ты у нас - прыщавый дегенерат! :)« ответить
отгребут балтийские тигры.если вы,выполняя чье то желание,создаете кому то проблемы,то должны быть готовы к ответным действиям.« ответить
Разум побеждает русофобское тявканье.« ответить
Скоро вымрите , как мамонты , а все кукарекаете !« ответить
Esli chelovek porjadochnyj, to na nego, kak pravilo, norovjat vseh sobak povesitj, smeshatj s govnom s pjatok do makushki, a kak kakaja-nibudj nacionalisticheskaja gnida, to vse na nego moljatsja.« ответить
kak tolko zacepili nacianalisticheskuju zhabu (savisar ugolovnik) to srzu nachinajut vizhatj pro to chto Putin good« ответить