Проект «Культурная линия» предоставил рижанам возможность встретиться с неординарной личностью и очень обаятельным человеком — Ольгой Семеновой, дочерью нашего знаменитого писателя, сценариста, журналиста, поэта Юлиана Семенова, «отца» культового Штирлица, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

По «семеновским местам»

Наша гостья — тоже писательница, профессиональная актриса, глава Культурного фонда Юлиана Семенова и соучредитель ежегодной премии им. Ю. Семенова в области экстремальной журналистики. Она написала книгу «Юлиан Семенов», вышедшую в серии ЖЗЛ, составила двухтомник «Неизвестный Юлиан Семенов», куда вошли архивные материалы писателя, еще несколько книг. Две из них она привезла с собой: «Париж. Великие города и музеи мира» и «Повседневная жизнь современного Парижа», которые подарила пришедшим на встречу за лучшие вопросы. Сняла об отце документальный фильм «Заданность добра». Живет с мужем в Париже.

Ольга Юлиановна, будучи в Риге впервые, с удовольствием отправилась с нашей коллегой Ольгой Авдевич, одним из организаторов встречи, по «семеновским местам». Это были места, связанные со съемками фильма «17 мгновений весны».

— Мне невероятно радостно увидеть вас в этом зале, — сказала Семенова. — Вас очень много, и это говорит о том, что моего отца помнят. И это самое главное. Потому что Юлиан Семенович был большим писателем, большим человеком, и ваша память — лучшая награда для него.

Ходила сегодня впервые по Риге, любовалась архитектурой, «Цветочной улицей» и сделала фото возле дома, где произошли драматические события с профессором Плейшнером, в других местах. Великолепные впечатления!

Но не только это связывает моего отца с Ригой. У него были прекрасные отношения с режиссером Эриком Лацисом, который в 1980 году снял замечательную картину «Испанский вариант» по папиной книге, в которой он рассказывает о латышском журналисте–антифашисте. Его сыграл Янис Плесумс, а Штирлица (он выведен под кодовым именем Вальтер Шульц, но это Штирлиц) воплотил гениальный латвийский актер Улдис Думпис. Так что в Латвии тоже есть свой Штирлиц.

На экране в зале мы увидели номер газеты «Совершенно секретно», которую в конце 80–х — начале 90–х издавал Юлиан Семенович. Случайно или нет, но на титульной странице издания оказался большой портрет Высоцкого — ведь это был день 80–летнего юбилея Высоцкого. Организаторы признались, что, когда искали иллюстрацию, им попалась именно эта легендарная газета с легендарным человеком — очень символично.

— Все это неслучайно, — отозвалась Ольга Юлиановна. — Отец дружил с Высоцким, любил его, очень ценил его творчество. И когда работал на писательской даче, где рядом жили Юрий Бондарев, Константин Симонов и Александр Твардовский, то писал зачастую под песни Высоцкого. И я выросла с этой замечательной музыкой. Папа очень тяжело переживал уход Высоцкого, говорил, что это непростительно рано. Вечная память Высоцкому — будем о нем помнить, как и о Юлиане Семенове.

Был ли убит Петр Великий?

— Есть и еще одна ниточка, связывавшая папу с Ригой: здесь он работал в архивах, когда готовил свой замечательный роман о Петре I из серии «Версии». Я ходила по вашему городу и искала следы государя. Спасибо Ольге — показала Петровский дворец и другие уголки. Хорошо, что память о великом императоре сохраняется. Папа очень его любил и часто говорил о нем.

— Почему Юлиана Семенова заинтересовала эта тема? Что послужило основой его романа «Смерть Петра»?

— До того как стать журналистом и писателем, папа учился на военного переводчика, а потом ушел в историки. Он как следует штудировал историю, прекрасно в ней разбирался, к тому же в МГУ его преподавателем был известный профессор Рейснер, брат знаменитой журналистки Ларисы Рейснер. И в какой–то момент он должен был выбирать — или кандидатский минимум как историк, или журналист и писатель. К счастью, выбрал второе.

Он заинтересовался личностью Петра в начале 1980–х, и у него возникла интересная версия о том, что Петра Первого убили, причем наши, русские, но с благословения Запада. Отца интересовала сильная личность Петра, проблема сильной личности в политике и сильной власти в России. Меня поразили несколько фрагментов в этом романе. Зачитаю вам свои любимые места из книги: «Но кто, когда и где придумал, что истинно русский только тот, кто Евангельскому непротивлению привержен, жив созерцанием, а не делом, угодным только царству западного антихриста? Кто и когда это сочинил, пустив в оборот? Не русский, только не русский. А тот, кто страшится русского размаха, русского дела и спора русского».

Папа написал этот роман очень быстро, работал над ним в Букуриани. И, как это ни странно, предположил в романе, что, может, у Петра были грузинские корни…

А еще приведу вам разговор двух английских лордов. Вот что говорит первый лорд:

«Во что может превратиться Россия в ближайшие десятилетия, если уже в первые четверть века петровского владычества они, начав с нуля, достигла следующего:

— До Петра в России не было могучего металлургического дела. Железо он привозил из Швеции. При Петре не только в Туле, но и на Урале его люди поставили мощные железоделательные заводы. До Петра в России не было виноградарства. Он начал культивировать виноградники под Астраханью, а потом производить вина на Дону. Как мне донесли — не хуже, чем на севере Португалии.

До Петра леса в России, то есть чистое золото, вырубалось произвольно, а он приказал описать каждое дерево на 40 миль от берегов больших рек, назвав их общегосударственным богатством. За самовольную порубку ввел смертную казнь. До Петра в России не было общеобразовательных школ. Он их учредил, несмотря на яростное сопротивление. До Петра не было российского флота — он его построил. До Петра в России не было суконных фабрик — теперь сколько их стоит! Не было налога с каждой живой души в казну.

И тем не менее этого человека консервативная оппозиция называет антихристом, запродавшимся немецкой партии! А между тем за один лишь указ Петра собирать в епархиях жалованные грамоты и летописи с передачей всего этого государственного богатства на вечное хранение в Синод нация обязана при жизни ставить ему памятники. Ибо никто еще из политиков не придавал государственного значения истории как науке будущего. Если Петр продолжит свое дело, острову (то есть Британии. — Прим. ред.) может быть нанесен урон. Россия может стать первой державой Европы».

Из романа видно, какая это сильная личность, как сильна в это время власть в России и какова немедленная реакция российского окружения на усиление позиций державы. Она была жесткой. И из этого романа видно, что она остается жесткой до сих пор.

Проклятие Янтарной комнаты

— Верите ли вы в так называемое «проклятие Янтарной комнаты»?

— Ну как же в него не верить, если каждый, кто соприкоснулся с историей Янтарной комнаты, быстро уходил в мир иной?

Юлиан Семенович создал Международный комитет по поискам Янтарной комнаты. Будучи собственным корреспондентом «Литературной газеты» на Западе три года, он заинтересовался поисками этого сокровища и вообще российскими культурными ценностями, оказавшимися на Западе. И к поискам были подключены очень крупные фигуры.

В оргкомитет вошли Марк Шагал, Жорж Сименон, барон Эдуард Александрович фон Фальц–Фейн, меценат, происходящий из семьи генералов и адмиралов Епанчиных, ему сейчас 105 лет, Георг Штайн, который воевал на стороне Гитлера, был ранен и всю жизнь говорил, что «мы, немцы, виноваты перед русскими». Он в свое время нашел в Германии уникальную коллекцию похищенных гитлеровцами псковских икон и вернул их в Советский Союз.

Есть такая история. Альфред Роде, хранитель художественных коллекций в Кенигсберге во время войны, куда была увезена фашистами и Янтарная комната, после Победы на вопросы советских исследователей не отвечал, постоянно увиливая. Но это его не спасло. В декабре 1945–го он и жена, еще молодые люди, неожиданно были найдены мертвыми.

Советский военнопленный, офицер Иван Курица, который опрашивал в Восточной Пруссии свидетелей, могущих что–то знать о Янтарной комнате, на своем мотоцикле наткнулся на «заботливо» протянутую на лесной дороге железную проволоку — и тоже погиб, ему срезало голову. А свидетеля чуть позже находят задушенным.

Не все понятно и с гауляйтером Восточной Европы Кохом. Как только он заикнулся следователю в польской тюрьме, что мог бы помочь найти Янтарную комнату, тут же скончался.

А когда папа вплотную приблизился к поискам, в его доме под Бонном, где он тогда жил, стали раздаваться звонки — это были некие люди, которые советовали ему оставить все эти занятия. Когда он встречался с нацистскими преступниками, такими как генерал Карл Вольф и бывший рейхсминистр Альберт Шпеер, то эти угрозы становились весьма и весьма серьезными.

Когда он уже вернулся в Союз и вел переписку с Георгом Штайном, тот ему однажды написал, что сейчас едет в Норвегию. Он в свое время выяснил, что в апреле 1945 года из норвежского порта вышли в Латинскую Америку два корабля с тайным грузом. Вскоре Штайна нашли связанным, с внутренностями наружу, и объявили, что он сделал себе харакири.

Немецкий ученый из ГДР Пауль Эмке, выпустивший книгу о Янтарной комнате, выпил чашку кофе после работы в архиве. И тоже умер в больнице от страшного воспаления поджелудочной железы. И в тот же день немецкий журналист Георг Дитер хотел поделиться какой–то информацией с Эмке. Тоже выпил кофе — но с тем же диагнозом чудом выжил. Как это все объяснить?..

Предупреждению не вняли…

— Правда ли, что Юлиан Семенов хотел сделать документальный фильм о тайне убийства известной актрисы, любимицы миллионов Зои Федоровой?

— Одной из последних вышла книга отца «Тайна Кутузовского проспекта», посвященная Зое Федоровой, замечательный детектив. Папа прекрасно знал и ее дочь, Викторию Федорову, редкую по дарованию актрису, которая переехала к своему отцу в Америку.

Эта книга фактически о том, что готовился развал Советского Союза. И когда отец описал, как и кем он готовится, это ускорило его смерть. Когда он дописал роман, тяжело заболел. Но все же поделился замыслом документальной картины с Борисом Григорьевым, режиссером фильмов по его книгам «Петровка, 38», «Огарева, 6». Тот вместе с оператором Игорем Клебановым пришли к Артему Боровику, чтобы попросить денег на картину. Но они ничего не получили, потому что правда тогда была неугодна.

Сегодня она более в чести, потому что мы пытаемся разобраться, что и как тогда произошло.

Конечно, значение работы американских спецслужб в развале СССР ни в коей мере нельзя преуменьшать, но и роль советской элиты и нашей мафии в этом была огромна.

Задача западных спецслужб всегда — чтобы Россия была слабой, голодной и несчастной. Тогда, мол, мы ее любим, а как только она поднимается и пытается заявить о себе, почему–то это вызывает очень резкую реакцию…

Отец в 80–х очень переживал за судьбу нашей страны и постоянно говорил: «Ситуация становится критической. Если мы сейчас не сделаем рубль конвертируемым, не повысим втрое зарплаты учителям и врачам, если не дадим свободу предпринимателям, а не станем их душить, тогда ситуация станет неуправляемой». Он писал отчаянные письма Горбачеву. Предлагал отдать землю работающим на ней, потому что, как он говорил, «русский справной мужик всегда был великой силой».

Много лет живя в Париже, наблюдаю колоссальную заданность западных СМИ — люди сегодня смотрят на мир их глазами. СМИ ныне полны русофобией. А я всем говорю, что не нужно слушать мнение периодики, а следует ехать в Россию, чтобы все увидеть собственными глазами. Нынешняя западная цензура куда жестче, чем была в Советском Союзе. Не вижу независимых СМИ в Европе. У них нет собственного мнения. По–французски это называется pert–a–penser («прет–а–пансе»), в смысле верь написанному, готовому мнению. Это ужасно, потому что журналист — это светский проповедник, на нем лежит колоссальная ответственность. Думаю, сейчас и секретные службы, и СМИ работают, настраивая, к сожалению, европейцев против России.

Наследие великих предков

Зная, что среди предков Ольги Юлиановны великий художник Василий Суриков (прапрадед), известный художник Петр Кончаловский (прадед), замечательная писательница Наталья Кончаловская (бабушка), поинтересовалась, как отзывается в ней их духовное наследие?

— В себе таких талантов не ощущаю, но в моей старшей сестре Дарье проявился талант Василия Ивановича Сурикова и Петра Петровича Кончаловского. Она с трех лет рисует, окончила Суриковский институт. Картины ее покупает даже Третьяковская галерея.

Природа на мне слегка отдыхает, но я стала журналистом и публицистом. А мой сын Юлиан реализовал мечту Натальи Кончаловской, моей бабушки. Она мечтала сделать из своих талантливых сыновей, Никиты Михалкова и Андрона Михалкова–Кончаловского, пианистов. Не получилось. Она купила пианино для меня — и тоже напрасно, мы с инструментом только мучали друг друга.

А через 100 лет мой сын Юлиан стал хорошим пианистом и уже дал концерт в парижской церкви Сен–Мари. Надеюсь, что в мае, на День Победы, он приедет в Россию и сыграет в Выборге на открытии выставки, посвященной своему знаменитому деду и тезке.

— Поддерживаете ли вы отношения со своим дядей Никитой Михалковым?

— Конечно! Мы очень дружны. Когда Никите было 9 лет, в их доме появился бородатый молодой человек, мой будущий отец, который сватался к Екатерине Михалковой–Кончаловской, моей маме. Никита страшно ревновал свою любимую старшую сестру к этому бородачу. Люблю своих двоюродных братьев и сестер, особенно Анну Михалкову — умницу, талантливую актрису, прекрасную мать и жену.

Царский гобелен

— Это ведь была личная драма для вашего отца — крах СССР…

— Конечно, на долю нашей России выпала очень непростая история. Были и кровь, и страдания. Но, как замечательно сказал папе Юрий Владимирович Андропов, когда папа пришел показать тому свой первый роман о Штирлице «Пароль не нужен», — мол, тут много неоднозначных персонажей истории. И Юрий Владимирович ответил: «История однозначных персонажей не знает».

Никакой личной трагедии он в конце жизни не переживал, потому что был предельно честен. А в советское время, когда о теме царской семьи не принято было громко говорить, он добился возвращения в Ливадийский дворец уникального гобелена с изображением царской семьи. Он пропал после революции и неожиданно всплыл на западном аукционе. Отец позвонил меценату барону Фальц–Фейну и сказал: «Ты станешь героем России, если этот гобелен вернется на родину». И Эдуард Александрович выкупил этот гобелен.

Ольга Юлиановна расказала, что отцу приходилось очень непросто:

— На него клеветали, что он хотел в своей газете «Совершенно секретно» опубликовать сведения, порочащие церковнослужителей. А он между тем первым из издателей пригласил отца Александра Меня, который обратился со страниц газеты с просьбой вернуть храмы верующим.

Недавно прослезилась у телевизора: знаменитый литературовед Игорь Волгин организовал обсуждение на ТВ папиного наследия. И многие уважаемые люди зачитывали с благоговением отрывки из папиных романов о Штирлице. Наконец–то, дождалась. А то ведь всегда говорили, что это развлекательная литература, пиф–паф, детективы. Но смотрите, сколько раз стреляет в романе Джеймс Бонд? Тысячи! А Штирлиц берет в руки оружие всего раз, когда ликвидирует агента Клауса.

Наша гостья рассказала о Музее Юлиана Семенова, который она устроила на месте его прежней крымской дачи:

— История такова. Однажды папа поехал с актером Львом Дуровым осмотреть это место, а там всего 20 кв. м площади. Тот удивлялся: как ты можешь здесь построить дом? Но Юлиан Семенов оборудовал все с невероятной любовью. И у нас здесь сейчас его чудесные вещи, книги, фотографии, замечательная атмосфера. Он ведь читал на пяти языках: пуштуне, фарси, французском, немецком, английском.

Это в 30 км от Ялты, недалеко от Фороса. Рядом бывшая дача Громыко, к которому папа ездил, чтоб «допрашивать» его насчет дипотношений с Западом. Недалеко жили в свое время Янукович и Горбачев. Отец написал там много книг.

— Прежде по книгам Юлиана Семенова снималось — и не по одному разу! — множество кинокартин. А сегодня — один «Исаев»…

— Вы удивитесь — в новом сериале «Исаев» я сыграла роль пожилой революционерки. Пришла и попросила наглым образом дать мне роль. Никогда не забывала о своей учебе в Щукинском театральном училище… Вот только недавно подписала контракт с одним хорватским продюсером, который мечтает снять фильм по роману Юлиана Семенова «Альтернатива» — о событиях Второй мировой войны в Югославии.

Ольга Семенова неустанно популяризирует наследие отца, издавая его книги. Хотя, конечно, это не те миллионные тиражи, что прежде…

Досье

Юлиан Семенов — один из самых издаваемых в СССР авторов, непревзойденный мастер политического детектива. Написал более 100 произведений. На сегодня издано 30 млн. экземпляров его книг, снято более 20 кинолент.

Цитата

“Стоит объяснить французам, которые сомневаются и зомбированы французскими СМИ, например, ту же ситуацию в Крыму, как они говорят: «Ах так? Ну, тогда все правильно». Их души открыты для восприятия реальности и иного мнения, в чем и состоит истинная интеллигентность. Тех, кого еще можно спасти, вразумить, я вразумляю. Такая у меня миссия”.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.