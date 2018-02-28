«Единство» инициирует голосование о недоверии Римшевичу(1)

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Виталий Вавилкин
19:20 28.02.2018
Политика / Сейм

На заседании Сейма 1 марта «Единство» инициирует голосование о выражении недоверия президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу с призывом к нему оставить свою должность.

Даже если Сейм поддержит это предложение, это не означает, что Римшевич потеряет должность. Согласно закону, Сейм может освободить от должности главу центрального банка по его заявлению или после обвинительного приговора суда.

 

«Дальнейшее пребывание Римшевича на должности после того, как Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало против него уголовный процесс о требовании и принятии взятки в крупном размере, негативно влияет на международную репутацию Латвии и бросает тень подозрений на финансовую систему страны в целом», — заявил руководитель фракции «Единства» Хосам Абу Мери.

 

«Единство» планировало инициировать голосование по данному вопросу еще на прошлой неделе, но отложило его, так позиция правящих партий была неоднозначной.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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janka 20:42 28:02:2018

lozil on na vashe nedoverie. snjatj to vi ego ne mozete.

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