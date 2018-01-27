«Единство» теряет еще одного депутата

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09:15 27.01.2018
Политика / Сейм

Депутат Виктор Валайнис тоже выйдет из парламентской фракции «Единства».

Он сообщил агентству ЛЕТА, что в дальнейшем будет работать в Сейме как не принадлежащий к фракциям депутат.

 

Объясняя свое решение воздержаться во вчерашнем голосовании в Сейме по вопросу об отзыве Ингуны Судрабы (NSL) с должности председателя парламентской следственной комиссии по «делу о переговорах олигархов», Валайнис заявил, что не хочет участвовать в политических интригах, и не видит смысла голосовать за отзыв Судрабы из комиссии, которая уже прекратила существование.

 

Кроме того, он уже давно расходится с коллегами по «Единству» во мнениях о дальнейшем развитии Латвии, добавил Валайнис.

 

Как сообщалось, депутат Инесис Бокис вышел из фракции «Единства» в Сейме, и председатель фракции Хосам Абу Мери предложил сделать это также Валайнису.

 

Это связано с вчерашним голосованием в Сейме по вопросу об отзыве Ингуны Судрабы (NSL) из парламентской следственной комиссии по «делу о переговорах олигархов», в котором Бокис и Валайнис воздержались. Остальные депутаты фракции «Единства» поддержали отзыв Судрабы из комиссии.

 

Бокис представляет партию «Валмиере и Видземе», Валайнис — Екабпилсскую региональную партию, обе партии сотрудничают с «Единством».

LETA / Фото
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