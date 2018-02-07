Депутаты комиссии Сейма по правам человека и общественным делам решили дождаться заключения Бюро госуполномоченного по правам человека о ситуации во всех психоневрологических больницах, в которых лечатся дети.

По словам председателя комиссии Инесе Лайзане, общество встревожено тем, что происходило в Детской психоневрологической больнице «Айнажи». Главное теперь — устранить нарушения, обнаруженные в ходе проверки.

Представитель бюро Лайла Гравере напомнила, что омбудсмен уделяет внимание этой сфере еще с 2011 года, но, если ранее он делал это по своей инициативе, то теперь получено несколько десятков жалоб на нарушения прав человека в «Айнажи».

По этой причине Бюро госуполномоченного по правам человека решило в этом году провести проверки во всех шести психоневрологических больницах Латвии, где лечатся дети. Проверка начата с «Айнажи», потому что про эту больницу поступили жалобы.

Заместитель госсекретаря Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко сказала, что нехватка персонала — проблема не одной только больницы «Айнажи». Причина этого в недостаточном финансировании медицины, привлечь специалистов трудно, особенно в детской психиатрии.

Чиновница сообщила, что на прошлой неделе Минздрав созвал всех руководителей психоневрологических больниц, которые сообщили, что в их учреждениях лечение обеспечивается в должной мере.

Представитель Рижского центра психиатрии и наркологии Ивета Кейце рассказала, что центр с 29 января оказывает «Айнажи» функции поддержки, но это кратковременное решение, так как детских психиатров не хватает по всей Латвии.

Представитель Государственной инспекции по защите прав детей Инга Крастиня сказала, что инспекция проводит проверки только по жалобам, и в прошлом году поступила одна жалоба на возможное насилие в «Айнажи», которая не подтвердилась.

По мнению президента Латвийского общества врачей Петериса Апиниса, «из теплого кабинета удобно критиковать специалистов «Айнажи»». «Думаю, они работают там добросовестно за зарплаты, и близко не дотягивающие до рижских», — сказал он, добавив, что омбудсмен во многом прав, но задача президента общества врачей состоит в том, чтобы защищать коллег.