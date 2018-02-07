В Латвии тоже отметили 75 лет победы в Сталинградской битве, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Площадкой для торжества по случаю судьбоносного сражения, ставшего предвестником Великого Мая, стал юрмальский санаторий «Янтарный берег». В день круглой даты, в минувшую пятницу, здесь открылись сразу две выставки, прошел и концерт. Участниками мероприятий стали не только отдыхающие, но и жители близлежащего микрорайона Каугури.

Мясорубка длиной в 200 дней

Один из планшетов вернисажа, развернутого в центре каминного зала здравницы, воссоздает хронологию событий на сцене военного театра действий. 200 дней и ночей продолжалась битва, которую историки называют самой кровавой бойней в мировом измерении. Она ознаменовалась капитуляцией 330–тысячной группировки фельдмаршала Фридриха Паулюса, вернее того, что от нее осталось после голода, бомбежек и обстрела. В советский плен попало около 90 тысяч человек. Такого поражения Германия не знала.

Цифры, приведенные на планшете, известные, но к ним привыкнуть нельзя — настолько они шокирующие! Битва развернулась на огромной территории площадью около 100 тысяч квадратных метров при протяженности фронта от 400 до 850 км. Участвовало в этом грандиозном сражении с обеих сторон на разных этапах боевых действий одновременно свыше 2,1 млн человек, около 30 тысяч орудий, более 2 тысяч самолетов и такое же количество танков.

Это была поистине битва–мясорубка. В день погибало до 6 тысяч красноармейцев. Случилось и так, что на подступах к городу полегла целая «красная» дивизия. Общие людские потери составили 2 миллиона! СССР в этой битве потерял около миллиона человек, а вермахт — более 800 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и взятыми в плен. Неисчислимые потери понесло гражданское население. В городе на начало войны проживало 400 тысяч человек. Эвакуироваться смогли только 100 тысяч. Под тотальными вражескими бомбардировками не уцелели ни здания, ни люди…

Отдельный планшет посвящен Мамаеву кургану. 135 дней шла борьба за него. Он был весь перепахан снарядами и бомбами. На каждый квадратный метр приходилось от 500 до 1250 пуль и осколков. Даже зимой курган оставался черным: снег быстро таял, перемешиваясь с землей от огня артиллерии, разрывов бомб. Нынче здесь высится гигантский величественный ансамбль в память о героях Сталинградской битвы.

«Они вышли из ада»

Остается только диву даваться, что кому–то из того кромешного ада удалось не только выйти живыми, но и здравствовать поныне. В их числе рижанин, обитатель типовой многоэтажки на окраине Юглы Иван Максимов. Он отмеривает уже 96–й год жизни. Ему тоже посвящен отдельный планшет. Вот лишь некоторые строки из воспоминаний сельского учителя из глухой деревеньки Денисовка (Кировская область), получившего после окончания Рижского пехотного училища боевое крещение именно в Сталинградской битве:

«С 15 по 31 декабря 1942 года моя дивизия (в тот момент 153–я стрелковая, вскоре переименованная в 3–ю гвардейскую. — И. Х.) приняла активное участие в разгроме так называемой котельниковской группировки противника.

«Винтергевиттер», или в переводе с немецкого на русский «Зимняя гроза», — так нарекли в ставке Третьего рейха эту операцию, имевшую стратегическое значение с целью прорыва блокады вокруг Сталинграда и вывода из окружения 6–й армии Паулюса. Именно наши, Красной армии, действия принудили немецкое командование прекратить эту операцию…»

Вот записи из фронтового блокнота Ивана Афиногеновича, запечатлевшие те дни:

«Мы в те декабрьские дни вели оборонительные бои на участке берега реки от Павловска до Серафимовича. Они были по–настоящему изнурительными. Немец с противоположного, высокого берега Волги то и дело давал о себе знать. По выявленным огневым средствам противника немедленно открывали огонь из противотанковых орудий на их подавление. Бои не затихали ни днем, ни ночью. Противник часто в ночное время пытался форсировать Дон, но все попытки врага успешно отражались…»

Еще один планшет посвящен защитнику Сталинграда, ныне живущему в Елгаве. Петр Ануфриенко, справивший минувшим летом 95–летие, тоже поистине героический солдат, прошедший всю войну от звонка до звонка (он трижды горел в своем танке только в боях на Волге). И совсем не случайно был удостоен чести принимать участие в параде 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве — в ознаменование Великой Победы.

Раритеты из закромов библиотеки

— Очень добрая инициатива санатория — открыть такую выставку и напомнить нам о событиях, которые принесли мир планете, — подчеркнул в разговоре с «СЕГОДНЯ» встретившийся нам на открытии Леонард Жогла, отставной офицер, член правления Общереспубликанского общества ветеранов, в эти дни отдыхающий в «Янтарном береге» по льготной путевке. — Она особенно ценна в стране, где героизируют тех, кто потерпел поражение в той войне, пытаясь таким образом вытравить из памяти людей великий Подвиг…

Выставка № 2 открылась в тот же день стенах библиотеки санатория, давно снискавшей среди отдыхающих большую любовь и признательность. Ее накопления бесценны. Все 40 лет библиографию формировала и пополняла бессменный «рулевой» Галина Валюма. Она поясняет:

— На вернисаже — монографии, посвященные советским полководцам, выигравшим юбилейную битву — Жукову и Василевскому. Здесь же сборники документов, посвященные Армаггедону на Волге, как еще именуют героическую Сталинградскую эпопею. Наконец, представлены шедевры советской художественной классики, в основу которых легли события 75–летней давности. Константин Симонов, повесть «Дни и ночи»; Виктор Некрасов «В окопах Сталинграда»; Василий Гроссман «Жизнь и судьба», Валентин Пикуль «Барбаросса, или Площадь павших борцов»…

Во время визита журналиста в библиотеке было полно отдыхающих. Многие брали в руки экземпляры с вернисажа…

И уже знакомый нам Леонард Александрович заметил, что провел здесь немало часов. На предстоящем информационном дне, устраиваемом ежемесячно для актива ветеранского общества, ему предстоит выступить с докладом «о текущем моменте», в основу которого пунктом № 1 ляжет, разумеется, легендарная битва на Волге. Инициатива библиотеки поможет профессиональному лектору хорошо справиться с поставленной задачей — напомнить широкой аудитории о круглой дате и ее значимости в исходе минувшей войны…

Победный вальс — в подарок

Ярким штрихом юбилейных торжеств в санатории стал концерт, подаренный обществом славянской культуры «Гармонь». Солисты Анна Пака, Сергей Логинов и Валерий Каргопольцев исполнили многие шлягеры военной и нынешней поры, повеселили шуточными произведениями. Артистов долго не отпускали, настаивая на том, чтобы они пели еще и еще. В итоге концерт продлился вдвое дольше запланированного…

На снимках: портреты участников Сталинградской битвы с выставки; на вернисаже Леонард Жогла с посетительницей из Каугури; артисты, подарившие на юбилей концерт.

Инна ХАРЛАНОВА.

Фото автора.