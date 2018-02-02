Эйжения Алдермане: «Каждая идея важна»

Недавно состоялся форум молодежи столицы «Наша Рига». Председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Эйжения Алдермане считает его важным событием. Она уверена, что нужно активнее привлекать молодежь к принятию решений, касающихся города.

— Поэтому и форум начался с обстоятельного доклада представителя департамента развития о том, каким видят Ригу эксперты и чиновники. Но нам было очень важно услышать мнение юношей и девушек, которым предстоит жить в этом городе будущего, — рассказывает Эйжения Алдермане.

Сама она не стала выступать на этом мероприятии – специально, чтобы не придавать ему политического звучания. После вступительного доклада слово взяли сами ребята, которые задавали вопросы, высказывали предложения, спорили.

— Меня приятно удивила активность юных участников, — говорит Эйжения Алдермане. – Звучали самые разные предложения: кто-то настаивал на необходимости снести развалину в соседнем дворе, кто-то предлагал радикальные изменения в молодежную политику в столице.

Теперь важно, чтобы ни одно из выдвинутых идей не пропала. Обобщить и изучить их поручено Рижскому молодежному центру «Каниерис». Каждое предложение будет оценено и официальным письмом направлено в соответствующий департамент или отдел. Конечно, не каждое будет реализовано, но и просто отмахнуться от инициативы снизу тоже не удастся – нужно будет давать квалифицированный ответ.

Эйжения Алдермане уверена, что такое серьезное отношение к выдвинутым предложениям поможет ребятам ощутить город как свой, а также осознать, что они могут повлиять на его жизнь.

Решено, что такие форумы должны стать регулярными и проходить если не каждый год, то каждые два года. Причем, на каждом следующем нужно подводить итоги предыдущего – чтобы ни одна идея не пропала втуне.