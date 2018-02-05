По его словам, зависимость от «пособий» ЕС мешает делать долгосрочные прогнозы относительной экономического роста.
«Там две основные и большие позиции. Первая – это очень приятная позиция, потому что растет экспорт. Дело в том, что Латвия с открытой экономикой, очень связана с глобальным миром, а в мире идет прирост экономики, который ощущается и в Европе. У Латвии более 70% экспорта идет в Европу. Получается так, что Европа растет, мы экспортируем в Европу и это дает очень большой объем прироста латвийской экономике», — указал глава торговцев.
По словам Росстовскиса, вторая составляющая часть роста экономики — это доступность европейских денег, но такая ситуация будет не всегда.
«Вторая часть прироста «искусственная». Как я уже говорил, в Латвию приходят Еврофонды и вторая часть зависит от прихода европейских денег. Да, сейчас они приходят, но это не наши заработанные деньги. Эти деньги – пособие Европы. И от этого мы наблюдаем прирост строительства на 25%, других индустрий. Да, на данный момент это хорошо, но эта позиция – не гарантированно долгосрочная», — подчеркнул Ростовскис.
Ранее министр экономики Арвил Ашераденс заявил, что стабильный экономический рост сохранится также в 2018 году — годовой прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии может составить 4,2%.
ПРИ СССР ЛАТЫШИ ЖИЛИ СКРОМНО,« ответить
НО
ДОЛГО....
ЩА НЕ СКОРМНО и МАЛО....
НАВЕРНО ДОХНУТ от СЧАСТЬЯ...
ЛАТВИЯ МОСТИЕС,НЕ?!
мы экспортируем в Европу и это дает очень большой объем прироста латвийской экономике»,....« ответить
70% Latvijas eksporta iet uz ES. Ideāli, tas pierāda, ka lieliski varam iztikt bez Krievijas tirgus! Prozīt! Krievija lai iet dillēs! Priekā!« ответить
Смешно как латыши латышей подбадривают, типа, не умри сегодня, завтра будет лучше чем вчера, но суровая правда - смерть и полное забвение латышам гарантированы нацистской латышской исключительностью, неуёмной латышской алчностью генетической расположенностью латышей к воровству и абсолютной вселатышской лживостью.« ответить
Privet...Liepajas metalurg....mozno dolgo.povtorjatj..istoriju blatj uspeha.....« ответить