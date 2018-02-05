Экономист: Латвия живёт за чужой счёт(7)

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LETA
Герман Бергер
22:10 04.02.2018
Экономика / Финансы

Экономический рост обеспечивает рост экспорта и доступ к Еврофондам, рассказал в интервью радио Baltkom президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис.

По его словам, зависимость от «пособий» ЕС мешает делать долгосрочные прогнозы относительной экономического роста.

 

«Там две основные и большие позиции. Первая – это очень приятная позиция, потому что растет экспорт. Дело в том, что Латвия с открытой экономикой, очень связана с глобальным миром, а в мире идет прирост экономики, который ощущается и в Европе. У Латвии более 70% экспорта идет в Европу. Получается так, что Европа растет, мы экспортируем в Европу и это дает очень большой объем прироста латвийской экономике», — указал глава торговцев.

 

По словам Росстовскиса, вторая составляющая часть роста экономики — это доступность европейских денег, но такая ситуация будет не всегда.

 

«Вторая часть прироста «искусственная». Как я уже говорил, в Латвию приходят Еврофонды и вторая часть зависит от прихода европейских денег. Да, сейчас они приходят, но это не наши заработанные деньги. Эти деньги – пособие Европы. И от этого мы наблюдаем прирост строительства на 25%, других индустрий. Да, на данный момент это хорошо, но эта позиция – не гарантированно долгосрочная», — подчеркнул Ростовскис.

 

Ранее министр экономики Арвил Ашераденс заявил, что стабильный экономический рост сохранится также в 2018 году — годовой прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии может составить 4,2%.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (7)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 22:16 04:02:2018

ПРИ СССР ЛАТЫШИ ЖИЛИ СКРОМНО,
НО
ДОЛГО....
ЩА НЕ СКОРМНО и МАЛО....
НАВЕРНО ДОХНУТ от СЧАСТЬЯ...
ЛАТВИЯ МОСТИЕС,НЕ?!

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транзит записывается как экспорт :))) 22:40 04:02:2018

мы экспортируем в Европу и это дает очень большой объем прироста латвийской экономике»,....

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Latviešu patriots 23:23 04:02:2018

70% Latvijas eksporta iet uz ES. Ideāli, tas pierāda, ka lieliski varam iztikt bez Krievijas tirgus! Prozīt! Krievija lai iet dillēs! Priekā!

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Ivan 23:40 04:02:2018

Смешно как латыши латышей подбадривают, типа, не умри сегодня, завтра будет лучше чем вчера, но суровая правда - смерть и полное забвение латышам гарантированы нацистской латышской исключительностью, неуёмной латышской алчностью генетической расположенностью латышей к воровству и абсолютной вселатышской лживостью.

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nu 23:55 04:02:2018

Privet...Liepajas metalurg....mozno dolgo.povtorjatj..istoriju blatj uspeha.....

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

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