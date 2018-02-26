«Вопрос в том, у кого какие мечты. Как Латвия стала бы Швейцарией? У нас ни гор, ни такого потока нерезидентов. Похоже, что мы, вся наша экономика — и надзорные органы, и государство в целом, и банковский сектор — не сумели достаточно хорошо справиться с рисками», — считает Казакс.
Экономист прогнозирует, что в целом сокращение объемов направленного на обслуживание нерезидентов бизнеса не слишком отразится на экономике Латвии. К тому же, уверен он, сейчас подходящий момент для такого рода сокращений.
«В Латвии банковские системы для резидентов и для нерезидентов очень разделены. Даже если бизнес нерезидентов очень стремительно уменьшился, влияние на экономику было бы сравнительно небольшим — в десятых долях от ВВП», — сказал Казакс, добавив, что «этот негативный удар нужно было принять».
«На самом деле это практически наилучший момент, так как мировая экономика растет, и рост экономики Латвии также сильный», — подчеркнул эксперт.
Напомним, в Латвии может быть ликвидирован один из крупнейших налогоплательщиков — третий по велечине банк в стране ABLV.
мечта латыша----лежать на диване и ждать когда занесут деньги!« ответить
Вся беда в том, что в правильстве сидят дегенераты шадурики, кучинскисы, домбраЁ6ы,ринкевичи и им подобные, не способные думать.« ответить
они думают на правильной валоде !!! А это дорогого стоит.« ответить
Латвия говно какие у них могут быть мечты .....ха ха ха ха« ответить
Латыши занялись не экономикой, а языком, на бОльшее ума не хватает.« ответить
Вот и результат.
В ЭТОЙ дурке уже ни галоперидол, н аминазин не помогут...!« ответить
Только пулецидин, и пенькомицин.
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Только вселенская любовь и массовые расстрелы спасут родину.
Американцы Латвию совсем не закроют ,посольство большое построили , не стоит сильно волноваться.« ответить
Посольство построили, практически на месте кладбища.Да поближе к аэропорту, чтоб если что свалить моментом. А мечтать про Маленькую Швейцарию, глупо. В Мире, должен быть только один финансовый оазис по мнению США, догадайтесь с трех раз кто! Ничего личного, исключительно финансовая выгода. Латвии указали на место!« ответить
что ж не скачут как на украине?« ответить