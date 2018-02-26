Экономист: Рухнула мечта Латвии... (18)

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LETA
Герман Бергер
22:50 25.02.2018
Наша Латвия / Социум

На данный момент все свидетельствует о том, что Латвия не способна обслуживать бизнес нерезидентов, не нарушая при этом норм. Поэтому «мечта о Латвии как финансовом центре осталась мечтой», заявил передаче LNT Ziņu TOP 10 экономист Мартиньш Казакс.

«Вопрос в том, у кого какие мечты. Как Латвия стала бы Швейцарией? У нас ни гор, ни такого потока нерезидентов. Похоже, что мы, вся наша экономика — и надзорные органы, и государство в целом, и банковский сектор — не сумели достаточно хорошо справиться с рисками», — считает Казакс.

 

Экономист прогнозирует, что в целом сокращение объемов направленного на обслуживание нерезидентов бизнеса не слишком отразится на экономике Латвии. К тому же, уверен он, сейчас подходящий момент для такого рода сокращений.

 

«В Латвии банковские системы для резидентов и для нерезидентов очень разделены. Даже если бизнес нерезидентов очень стремительно уменьшился, влияние на экономику было бы сравнительно небольшим — в десятых долях от ВВП», — сказал Казакс, добавив, что «этот негативный удар нужно было принять».

 

«На самом деле это практически наилучший момент, так как мировая экономика растет, и рост экономики Латвии также сильный», — подчеркнул эксперт.

 

Напомним, в Латвии может быть ликвидирован один из крупнейших налогоплательщиков — третий по велечине банк в стране ABLV.

rus.delfi / Фото
Комментарии (18)
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10 дюймов 22:53 25:02:2018

мечта латыша----лежать на диване и ждать когда занесут деньги!

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Шариковы рулят 07:50 26:02:2018

Вся беда в том, что в правильстве сидят дегенераты шадурики, кучинскисы, домбраЁ6ы,ринкевичи и им подобные, не способные думать.

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Зато 07:53 26:02:2018

они думают на правильной валоде !!! А это дорогого стоит.

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Гос полиция ЛВ 23:07 25:02:2018

Латвия говно какие у них могут быть мечты .....ха ха ха ха

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дурак думкой богатеет 07:42 26:02:2018

Латыши занялись не экономикой, а языком, на бОльшее ума не хватает.
Вот и результат.

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Дом печали Лaбздия 00:37 26:02:2018

В ЭТОЙ дурке уже ни галоперидол, н аминазин не помогут...!
Только пулецидин, и пенькомицин.
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Только вселенская любовь и массовые расстрелы спасут родину.

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вова 00:56 26:02:2018

Американцы Латвию совсем не закроют ,посольство большое построили , не стоит сильно волноваться.

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Пророк 07:27 26:02:2018

Посольство построили, практически на месте кладбища.Да поближе к аэропорту, чтоб если что свалить моментом. А мечтать про Маленькую Швейцарию, глупо. В Мире, должен быть только один финансовый оазис по мнению США, догадайтесь с трех раз кто! Ничего личного, исключительно финансовая выгода. Латвии указали на место!

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митьб 02:02 26:02:2018

что ж не скачут как на украине?

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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