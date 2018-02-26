LETA

На данный момент все свидетельствует о том, что Латвия не способна обслуживать бизнес нерезидентов, не нарушая при этом норм. Поэтому «мечта о Латвии как финансовом центре осталась мечтой», заявил передаче LNT Ziņu TOP 10 экономист Мартиньш Казакс.

«Вопрос в том, у кого какие мечты. Как Латвия стала бы Швейцарией? У нас ни гор, ни такого потока нерезидентов. Похоже, что мы, вся наша экономика — и надзорные органы, и государство в целом, и банковский сектор — не сумели достаточно хорошо справиться с рисками», — считает Казакс.

Экономист прогнозирует, что в целом сокращение объемов направленного на обслуживание нерезидентов бизнеса не слишком отразится на экономике Латвии. К тому же, уверен он, сейчас подходящий момент для такого рода сокращений.

«В Латвии банковские системы для резидентов и для нерезидентов очень разделены. Даже если бизнес нерезидентов очень стремительно уменьшился, влияние на экономику было бы сравнительно небольшим — в десятых долях от ВВП», — сказал Казакс, добавив, что «этот негативный удар нужно было принять».

«На самом деле это практически наилучший момент, так как мировая экономика растет, и рост экономики Латвии также сильный», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в Латвии может быть ликвидирован один из крупнейших налогоплательщиков — третий по велечине банк в стране ABLV.