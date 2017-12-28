Разговоры о необходимости ввоза в Латвию рабочей силы из-за рубежа не всегда имеют под собой основания, ведь в стране сегодня 60 тысяч человек не могут найти работу. Такое мнение в разговоре с журналом «Открытый город» высказал экономист Банка Латвии Олег Красноперов.

«Независимо от того, что происходит в экономике, предприятия всегда будут жаловаться на слишком высокие зарплаты и дефицит работников, а работники — на маленькие зарплаты и то, что «работы нет», — считает он. — Поэтому давайте посмотрим объективно на картину в целом. Латвийский рынок труда за всю свою историю не был так благоприятен для работников, как сегодня, за исключением короткого периода однозначного перегрева экономики 2006–2007 годов.

Уровень безработицы сейчас самый низкий за десятилетие (это относится как к официальной, так и к скрытой безработице), а число свободных рабочих мест удвоилось только за последний год. Годовой рост зарплат приближается к 10%, и это один из самых высоких показателей в Европе. Это плохая новость для трудоемких отраслей с низкой добавочной стоимостью, таких как рыбопереработка и пошив одежды. Поэтому немудрено, что некоторые рыбопереработчики ратуют за ввоз работников из-за рубежа».

Красноперов предлагает различать приглашение высококвалифицированных специалистов и ввоз работников с низкой квалификацией.

«Специалисты с высокой квалификацией (те же программисты) сейчас нужны всем, их с удовольствием приглашают США и крупные европейские страны, поэтому маловероятно, чтобы они выбрали Латвию, — ведь там они могут заработать больше, — говорит экономист. — Поэтому когда слышим предложения о ввозе в Латвию работников, мы должны понимать, что в 99% случаев речь идет о работниках с низкой квалификацией. А их прибытие в Латвию уж точно не повысит средний уровень доходов. Низкоквалифицированная миграция может только понизить уровень жизни.

Можно же превратить страну в один огромный рыбоперерабатывающий цех и всем платить минимальную зарплату. Но было бы куда лучше упаковку рыбы максимально автоматизировать, а новые рабочие места создавать в высокотехнологичных отраслях — фармацевтике, науке, компьютерных технологиях. Конечно, второй вариант требует значительных инвестиций в производственное оборудование, поэтому некоторые предприниматели окажутся против. Однако в долгосрочной перспективе это окупится. Более того, от государства второй вариант требует улучшения качества образования и здравоохранения.

Как вообще можно серьезно рассматривать вопрос о ввозе работников в Латвию, когда у нас на сегодняшний день 60 тысяч человек не могут найти работу (и это только по официальным данным)? И еще не нужно забывать, что за последние десять лет из Латвии в другие страны выехали 180 тысяч человек — выехали в основном именно потому, что зарплаты низкие и «работы нет». Давайте сначала обеспечим работой всех трудоспособных жителей Латвии и вернем эмигрантов, а потом уже подумаем, стоит ли приглашать работников из других стран!

Жалобы на то, что экономическое развитие невозможно в «полупустой» стране, выглядят как оправдания плохого танцора. На один квадратный километр в США живет столько же людей, как и в Латвии; в Эстонии и Финляндии и того меньше. Но никто же не додумывается назвать эти страны полупустыми — там лучше дороги, образование и здравоохранение, выше уровень жизни».