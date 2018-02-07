Экс-депутат Рады: Националисты превратили Украину в сельский туалет для Европы(18)

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Герман Бергер
19:40 06.02.2018
В мире / Политика

Разрыв с ближайшими соседями превратил Незалежную в отхожее место на политической карте мира, считает он.

Украинский политик, соратник Виктора Ющенко, бывший депутат и глава Министерства транспорта Евгений Червоненко жёстко высказался о крахе «европейского курса» Незалежной. В эфире телеканала 112 он заявил, что если раньше Украина являлась мостом, соединяющим Европу и восток, то теперь в результате действий националистов превратилась в отхожее место на политической карте мира.

 

Мы потеряли этот рынок, добровольно его отдали полякам, литовцам, латышам. Теперь мы просто закрытый сельский туалет для всей Европы, – заявил политик.

 

Заявление Червоненко прозвучало на фоне кризиса польско-украинских отношений, который разгорелся с новой силой после принятия закона о «бандеровской идеологии».

 

Как ранее сообщал Лайф, документ предусматривает наказание в виде штрафа или тюремного заключения за отрицание Волынской резни, преступлений украинских националистов или публичное одобрение «идей Степана Бандеры». Украинские власти выступили с жёсткой критикой данного закона.

life.ru / Фото
Комментарии (18)
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Latviešu patriots 19:45 06:02:2018

Ukrainas valdībai un prezidentam taisnība. 100% atbalstu. Červoņenko Kremļa trollis!

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Latviešu patriots 19:50 06:02:2018

Ja, ja es esmu istajs debīls un tapec, ko es gribu, to es rakstu.

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Latviešu patriotam 20:07 06:02:2018

Тебе же уже писали-не у всех дома есть собаки,а по сему кончай лаять.

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Сергей 21:47 06:02:2018

Обписался что ли?

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Latviešu patriots 19:47 06:02:2018

Правильно Женя, в корень зришь!
Нечего было сисястым порыгуньям трясти своими прелестями на Майдане.
Никто вас никуда не пустит и никто вас нигде не ждёт, в том числе и в Латвии.

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narod 19:47 06:02:2018

скачем дальше, хе-хе

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Latviešu patriots 19:55 06:02:2018

Nebūs ilgi jāgaida, līdz Ukraina iestāsies ES un NATO! Latvijā Latviešu tauta Ukrainu 100% atbalsta!

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narod 20:01 06:02:2018

в ЕС останется одна прибалтика во главе с Вукраиной
немцы таких круглых нищебродов не потянут, вон Англики уже ласты склеили из ЕС поняли что кормить нищих себе в ущерб

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Latviešu patriots 20:05 06:02:2018

Narodam. ES nav sūda krievija! Nesabruks!

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Latviešu patriotam 20:05 06:02:2018

Ну,что,опять от санитаров планшет спрятал,ты лучше лечись,не надо тут филиал Tvaiku 2 устраивать.

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to-Latviešu patriots 20:05 06:02:2018 20:09 06:02:2018

Россия с такими как ты не переговоров не ведёт-не продуктивно, она ведёт переговоры с вашим хозяином

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Latviešu patriots 20:16 06:02:2018

Latvijā Latvieši ir saimnieki un dominējošā nācija. Pār mums saimnieku nav, ir draugi un sabiedrotie!

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to-Latviešu patriots 20:16 06:02:2018 21:01 06:02:2018

а САША считают вас второсортными.и 99.999% пиндосов не знают где такая латвия и кто такие латыши, а ты им так зад вылизываешь

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Костя 20:12 06:02:2018

Тут без вариантов,что хохлы,что поляки дебилы

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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