Украинский политик, соратник Виктора Ющенко, бывший депутат и глава Министерства транспорта Евгений Червоненко жёстко высказался о крахе «европейского курса» Незалежной. В эфире телеканала 112 он заявил, что если раньше Украина являлась мостом, соединяющим Европу и восток, то теперь в результате действий националистов превратилась в отхожее место на политической карте мира.
— Мы потеряли этот рынок, добровольно его отдали полякам, литовцам, латышам. Теперь мы просто закрытый сельский туалет для всей Европы, – заявил политик.
Заявление Червоненко прозвучало на фоне кризиса польско-украинских отношений, который разгорелся с новой силой после принятия закона о «бандеровской идеологии».
Как ранее сообщал Лайф, документ предусматривает наказание в виде штрафа или тюремного заключения за отрицание Волынской резни, преступлений украинских националистов или публичное одобрение «идей Степана Бандеры». Украинские власти выступили с жёсткой критикой данного закона.
Ukrainas valdībai un prezidentam taisnība. 100% atbalstu. Červoņenko Kremļa trollis!« ответить
Ja, ja es esmu istajs debīls un tapec, ko es gribu, to es rakstu.« ответить
Тебе же уже писали-не у всех дома есть собаки,а по сему кончай лаять.« ответить
Обписался что ли?« ответить
Правильно Женя, в корень зришь!« ответить
Нечего было сисястым порыгуньям трясти своими прелестями на Майдане.
Никто вас никуда не пустит и никто вас нигде не ждёт, в том числе и в Латвии.
скачем дальше, хе-хе« ответить
Nebūs ilgi jāgaida, līdz Ukraina iestāsies ES un NATO! Latvijā Latviešu tauta Ukrainu 100% atbalsta!« ответить
в ЕС останется одна прибалтика во главе с Вукраиной« ответить
немцы таких круглых нищебродов не потянут, вон Англики уже ласты склеили из ЕС поняли что кормить нищих себе в ущерб
Narodam. ES nav sūda krievija! Nesabruks!« ответить
Ну,что,опять от санитаров планшет спрятал,ты лучше лечись,не надо тут филиал Tvaiku 2 устраивать.« ответить
Россия с такими как ты не переговоров не ведёт-не продуктивно, она ведёт переговоры с вашим хозяином« ответить
Latvijā Latvieši ir saimnieki un dominējošā nācija. Pār mums saimnieku nav, ir draugi un sabiedrotie!« ответить
а САША считают вас второсортными.и 99.999% пиндосов не знают где такая латвия и кто такие латыши, а ты им так зад вылизываешь« ответить
Тут без вариантов,что хохлы,что поляки дебилы« ответить