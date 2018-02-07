Разрыв с ближайшими соседями превратил Незалежную в отхожее место на политической карте мира, считает он.

Украинский политик, соратник Виктора Ющенко, бывший депутат и глава Министерства транспорта Евгений Червоненко жёстко высказался о крахе «европейского курса» Незалежной. В эфире телеканала 112 он заявил, что если раньше Украина являлась мостом, соединяющим Европу и восток, то теперь в результате действий националистов превратилась в отхожее место на политической карте мира.

— Мы потеряли этот рынок, добровольно его отдали полякам, литовцам, латышам. Теперь мы просто закрытый сельский туалет для всей Европы, – заявил политик.

Заявление Червоненко прозвучало на фоне кризиса польско-украинских отношений, который разгорелся с новой силой после принятия закона о «бандеровской идеологии».

Как ранее сообщал Лайф, документ предусматривает наказание в виде штрафа или тюремного заключения за отрицание Волынской резни, преступлений украинских националистов или публичное одобрение «идей Степана Бандеры». Украинские власти выступили с жёсткой критикой данного закона.