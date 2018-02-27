Публикуем фрагменты из интервью Dienas Bizness с Андерсом Фогом Расмуссеном, бывшим генсеком НАТО и премьер-министром Дании, который стал недавно заместителем председателя совета банка Norvik.

В свете последних событий в банковском секторе Латвии — задержания президента Банка Латвии Илмара Римшевича и обвинений его в вымогательстве взяток главным акционером Norvik Григорием Гусельниковым — Db.lv опубликовал фрагменты из интервью Dienas Bizness с Андерсом Фогом Расмуссеном, бывшим генсеком НАТО и премьер-министром Дании, который стал недавно заместителем председателя совета банка Norvik:

Ваше приглашение в совет банка Norvik является частью общей тенденции, распространенной среди коммерческих банков Латвии, когда именно банки, обслуживающие нерезидентов, пытаются привлечь к себе известных на Западе людей, чтобы, видимо, увеличить доверие к себе. Кроме вашего знаменитого имени, какова добавленная стоимость, которую вы вносите в Norvik?

Хочу подчеркнуть, что я принял приглашение войти в совет, так как концентрируюсь на инвестициях и экономическом развитии стран Балтии, и в совете Norvik я смогу работать с этим не только теоритически. Я хочу, чтобы мой вклад был прежде всего практическим, а также через использование широкой сети моих международных контактов. Считаю, что это поможет Norvik в установлении и укреплении контактов с клиентами и другими банками. Это конкретная ценность, которую я могу добавить. Еще один момент — в ходе переговоров я получил стопроцентную уверенность, что практика Norvik основывается на лучших принципах банковской этики, включая борьбу против отмывания денег и акцент на прозрачности сделок. Как член совета банка я хочу акцентировать и эту тему.

— Как вы познакомились с владельцем банка Григорием Гусельниковым?

Мы раньше не были знакомы, но перед тем, как я решил присоединиться к совету, у нас прошло несколько встреч. Гусельников рассказал о своей жизни и опыте, о своих взглядах на банковскую индустрию, и у меня сложилось впечатление, что они фокусируется на вопросах, которые важны и для меня — на высоких стандартах банковской этики. Трех встреч было достаточно, чтобы я получил уверенность, что могу стать членом совета этого банка.

— Ваша работа в последние годы была связана со сферой обороны и безопасности. А есть ли у вас какой-то банковский опыт?

Специфического банковского опыта нет, и я получу возможность поучиться и углубиться в детали банковского регулирования и работы банков как таковой. Но у меня, конечно, есть опыт в сфере регулирования еще со времен работы в Дании. Я как министр экономики, а затем как премьер был ответственен и за работу банков Дании, в том числе и после банковского кризиса 2007 года. На уровне ЕС в то время мы работали именно над банковским регулированием. Однако такой общий взгляд со стороны, естественно, отличается от взгляда изнутри банков, и это для меня новый вызов.

— Если смотреть со стороны, то вы, присоединяясь к Norvik, занимаете место, пустующее после Девона Арчера, который в 2015 году пришел в Norvik, мне кажется, именно как доверенное лицо Запада, а на следующий год был арестован в США за мошенничество с ценными бумагами. Обсуждали ли вы этот случай с руководством банка?

Нет, об этом я не говорил.

Оливер Брамуэлл, председатель правления Norvik Banka: Я определенно не стал бы говорить, что кто-то занимает чье-то место. У господина Расмуссена свое собственное место. Но я могу сказать, что в последние шесть месяцев мы работали над укреплением корпоративного управления, в том числе усиливали правление. Например, Лаура Поча-Розенблума стала руководителем нашего бизнеса в Латвии, а к совету в прошлом году присоединился Август Хейнинг. С Расмуссеном у нас также были долгие переговоры, и могу сказать, что его изучение работы банка (due diligence) было очень интенсивным.