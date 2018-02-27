Экс-генсек НАТО Расмуссен: мы с Гусельниковым — единомышленники(5)

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Герман Бергер
21:12 26.02.2018
Наша Латвия / Социум

Публикуем фрагменты из интервью Dienas Bizness с Андерсом Фогом Расмуссеном, бывшим генсеком НАТО и премьер-министром Дании, который стал недавно заместителем председателя совета банка Norvik.

В свете последних событий в банковском секторе Латвии — задержания президента Банка Латвии Илмара Римшевича и обвинений его в вымогательстве взяток главным акционером Norvik Григорием Гусельниковым — Db.lv опубликовал фрагменты из интервью Dienas Bizness с Андерсом Фогом Расмуссеном, бывшим генсеком НАТО и премьер-министром Дании, который стал недавно заместителем председателя совета банка Norvik:

 

Ваше приглашение в совет банка Norvik является частью общей тенденции, распространенной среди коммерческих банков Латвии, когда именно банки, обслуживающие нерезидентов, пытаются привлечь к себе известных на Западе людей, чтобы, видимо, увеличить доверие к себе. Кроме вашего знаменитого имени, какова добавленная стоимость, которую вы вносите в Norvik?

 

Хочу подчеркнуть, что я принял приглашение войти в совет, так как концентрируюсь на инвестициях и экономическом развитии стран Балтии, и в совете Norvik я смогу работать с этим не только теоритически. Я хочу, чтобы мой вклад был прежде всего практическим, а также через использование широкой сети моих международных контактов. Считаю, что это поможет Norvik в установлении и укреплении контактов с клиентами и другими банками. Это конкретная ценность, которую я могу добавить. Еще один момент — в ходе переговоров я получил стопроцентную уверенность, что практика Norvik основывается на лучших принципах банковской этики, включая борьбу против отмывания денег и акцент на прозрачности сделок. Как член совета банка я хочу акцентировать и эту тему.  

 

— Как вы познакомились с владельцем банка Григорием Гусельниковым?

 

Мы раньше не были знакомы, но перед тем, как я решил присоединиться к совету, у нас прошло несколько встреч. Гусельников рассказал о своей жизни и опыте, о своих взглядах на банковскую индустрию, и у меня сложилось впечатление, что они фокусируется на вопросах, которые важны и для меня — на высоких стандартах банковской этики. Трех встреч было достаточно, чтобы я получил уверенность, что могу стать членом совета этого банка.  

 

— Ваша работа в последние годы была связана со сферой обороны и безопасности. А есть ли у вас какой-то банковский опыт?  

 

Специфического банковского опыта нет,  и я получу возможность поучиться и углубиться в детали банковского регулирования и работы банков как таковой. Но у меня, конечно, есть опыт в сфере регулирования еще со времен работы в Дании. Я как министр экономики, а затем как премьер был ответственен и за работу банков Дании, в том числе и после банковского кризиса 2007 года. На уровне ЕС в то время мы работали именно над банковским регулированием. Однако такой общий взгляд со стороны, естественно, отличается от взгляда изнутри банков, и это для меня новый вызов.  

 

— Если смотреть со стороны, то вы, присоединяясь к Norvik, занимаете место, пустующее после Девона Арчера, который в 2015 году пришел в Norvik, мне кажется, именно как доверенное лицо Запада, а на следующий год был арестован в США за мошенничество с ценными бумагами. Обсуждали ли вы этот случай с руководством банка?

 

Нет, об этом я не говорил. 

 

Оливер Брамуэлл, председатель правления Norvik Banka: Я определенно не стал бы говорить, что кто-то занимает чье-то место. У господина Расмуссена свое собственное место. Но я могу сказать, что в последние шесть месяцев мы работали над укреплением корпоративного управления, в том числе усиливали правление. Например, Лаура Поча-Розенблума стала руководителем нашего бизнеса в Латвии, а к совету в прошлом году присоединился Август Хейнинг.  С Расмуссеном у нас также были долгие переговоры, и могу сказать, что его изучение работы банка (due diligence) было очень интенсивным.

rus.db.lv / Фото
Комментарии (5)
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Упс! 21:31 26:02:2018

Сейчас у патриотсов пуканы начнут рваться.))))

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Саня 21:33 26:02:2018

_Специфического банковского опыта нет, и я получу возможность поучиться и углубиться_
Его охранником на входе взяли на работу?

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у Гуся «крыша» НАТО 22:04 26:02:2018

Вот и позвонил брюсельским пацанам наябиднячал на Римшу и паралельно убрал конкурентов фильбернисовских ростовщиков. А сейчас звезда СМИ абсолютно бесплатно. Заодно и крышей похвалился и себя к выборам подготовил. Жыд!

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ллл 22:05 26:02:2018

Вы с гусём 2 педика,вот это факт

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Голубок 07:31 27:02:2018

Собутыльники чтоль? Али пара?

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

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