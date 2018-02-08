Экс-глава ФРС Алан Гринспен предупредил на американском телевидении о двух новых пузырях, которые образовались на финансовом рынке США. По мнению эксперта, ситуация достаточно критична. Подробности сообщило издание Bloomberg.

В интервью Bloomberg Television Алан Гринспен рассказал, что на американских финансовых рынках образовалось два пузыря – один на фондовом и еще одни на рынке облигаций. Экс-глава ФРС считает, что ситуация на рынке ценных бумагам станет критичной для властей США и может породить коллапс американской — а значит, и всей мировой финансовой — системы.

Американское издание подчеркнуло, что комментарий эксперта последовал на фонде странной ситуации в США – фондовые индексы сохраняют рекордные показатели, несмотря на распродажи, однако государственные облигации Соединенных Штатов находятся в районе исторических минимумов. Известный экономист выразил обеспокоенность по факту роста государственного долга и недостаточности бюджета, а также предупредил, что процентные ставки в ближайшие годы будут лишь расти.

Алан Гринспен заявил в эфире телевидения, что удивлен пассивной позицией американского президента Дональда Трампа, который в своем послании Конгрессу «О положении страны» не рассказал, как будет проходить финансирование правительственных инициатив. Однако Трамп не забыл подписать закон о сокращении налогов на 1,5 триллиона долларов, который привете к увеличению дефицита бюджета, отмечает эксперт, цитирует «Политэксперт». Именно недостаток средств в бюджете и формирует пузыри, раскрыл главную причину рыночного кризиса в США экс-глава Федрезерва.