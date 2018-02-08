Экс-глава ФРС США о предстоящем коллапсе мировой экономики(2)

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Герман Бергер
16:50 07.02.2018
Экономика / Финансы

Экс-глава ФРС Алан Гринспен предупредил на американском телевидении о двух новых пузырях, которые образовались на финансовом рынке США. По мнению эксперта, ситуация достаточно критична. Подробности сообщило издание Bloomberg.

В интервью Bloomberg Television Алан Гринспен рассказал, что на американских финансовых рынках образовалось два пузыря – один на фондовом и еще одни на рынке облигаций. Экс-глава ФРС считает, что ситуация на рынке ценных бумагам станет критичной для властей США и может породить коллапс американской — а значит, и всей мировой финансовой — системы.

 

Американское издание подчеркнуло, что комментарий эксперта последовал на фонде странной ситуации в США – фондовые индексы сохраняют рекордные показатели, несмотря на распродажи, однако государственные облигации Соединенных Штатов находятся в районе исторических минимумов. Известный экономист выразил обеспокоенность по факту роста государственного долга и недостаточности бюджета, а также предупредил, что процентные ставки в ближайшие годы будут лишь расти.

 

Алан Гринспен заявил в эфире телевидения, что удивлен пассивной позицией американского президента Дональда Трампа, который в своем послании Конгрессу «О положении страны» не рассказал, как будет проходить финансирование правительственных инициатив. Однако Трамп не забыл подписать закон о сокращении налогов на 1,5 триллиона долларов, который привете к увеличению дефицита бюджета, отмечает эксперт, цитирует «Политэксперт». Именно недостаток средств в бюджете и формирует пузыри, раскрыл главную причину рыночного кризиса в США экс-глава Федрезерва.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 17:37 07:02:2018

БЛАГОДАРЯ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КРИЗИСУ В МИРЕ.
ОГРОМНЫЕ
ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА ЦЕЛЫХ СТРАН И ОГРОМНЫЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ЦЕННОСТИ ПЕРЕКОЧУЮТ
В
КАРМАНЫ ИЗБРАННОЙ КУЧКИ ФИНАНСОВОГО БАНКИНГА США - ЧЛЕНОВ ФРС США,
ТАК СКАЗАТЬ.ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ,МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ в КАРМАНЫ МАЛЕНЬКОЙ КУЧКИ ИЗБРАННЫХ,НО ДЕНЕЖНЫХ МЕШКОВ
США и ЕВРОПЫ....ОСТАЛЬНЫХ ЖДЁТ
ТОТАЛЬНАЯ НИЩЕТА,МЕДЛЕННАЯ МАССОВАЯ СМЕРТЬ ОТ ГОЛОДА,ХОЛОДА,БЕЗНАДЁГИ....
ПРИЧЁМ НАМЕРЕННО НИКТО не СТАНЕТ ПОМОГАТЬ МАССОВО ГИБНУЩЕМУ НАРОДУ
НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ....ПОТОМУ ЧТО 7 МИЛЛИАРДОВ ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ НАШЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ - ЭТО
ОЧЕНЬ
НЕВЫНОСИМО ДЛЯ ПЛАНЕТАРНЫХ РЕСУРСОВ НАШЕЙ ЗЕМЛИ....
ЛИШНИЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ УЙТИ из ЖИЗНИ...ОСТАТЬСЯ ДОЛЖЕН ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД СЧАСТЛИВЦЕВ - ЭТО ИЗБРАННАЯ МАЛЕНЬКАЯ КУЧКА ХОЗЯЕВ ЖИЗНИ,
А
ОСТАЛЬНЫЕ - ЭТО ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ЭТИХ ИЗБРАННИКОВ...

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ответные санкции 17:48 07:02:2018

Росийская олигархия грябящая росиян в ответ на новые санкции решила распродать активы и перевести деньги в другое место. Так таков и был план Трампа и его соратников. Сейчас они за гроши скупят эти акции и потом продадут втридорога азиатам и китайцам. Так работает капитализм, но об этом не принято говорить. У народа короткая память. Поколение сменится и в той же Латвии опять надуют ипотечный пузырь, чтобы грабануть и вогнать в неоплатные долги будущее поколение латвийцев.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

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