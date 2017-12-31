Экс-глава Каталонии рассмешил Мадрид нелепым требованием(1)

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Владимир Бучельников
18:34 31.12.2017
В мире / Евросоюз

Бывший глава правительства автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон выступил с новогодним поздравлением к каталанцам, в котором потребовал от властей Испании восстановить его смещенное правительство, сообщает Reuters.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, в ходе которого подавляющее большинство жителей Каталонии выступили за отделение от Испании. Мадрид применил 155-ю статью конституции Испании, отстранив от власти руководство автономии и распустив ее парламент. Бывшим чиновникам Каталонии пригрозили уголовным преследованием, Пучдемон скрылся в Бельгии, хотя впоследствии испанские власти отозвали ордер на его арест.

 

Поздравляя каталанцев, Пучдемон заявил: «Я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает, (...) чтобы они восстановили всех тех, кого они отстранили без разрешения каталонцев».

 

Кроме того, Пучдемон потребовал от Мадрида переговоров.

Polit.ru / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 20:08 31:12:2017

Neatbalstu kataloņus. Spānijai jābūt vienotai.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)

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