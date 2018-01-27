Экс-глава Пентагона: Путин может атаковать Балтию, используя местных русских(30)

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Владимир Бучельников
11:51 27.01.2018
В мире / Война

Бывший министр обороны США Эштон Картер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что считает войну с Россией весьма вероятным сценарием, и призвал Пентагон разработать на этот случай детальный план. Видео выступления политика опубликовано на YouTube.

«Нам нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению «зеленых человечков», к примеру, в Балтию, где Россия может использовать национальные меньшинства. Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО», — сказал Картер.

 

Политик согласился с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсом, который в четверг, 25 января, сообщил, что Россия готовит детальный план по разрушению британской инфраструктуры.

 

По мнению Картера, последние 25 лет Запад не считал Россию военным противником, но сейчас ситуация коренным образом изменилась.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (30)
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П у т и н 12:05 27:01:2018

Местных русских трудно использовать - умные образованные русские в гробу видали Окурка, а пьяных обоссанных ватников не может использовать даже собственная жена

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глисту навозному 12:08 27:01:2018

варзилов -глист, а вот за "Окурка" ответишь, урод!

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to-П у т и н 12:05 27:01:2018 12:18 27:01:2018

а босцаные ватаны Крым у скаклов то вернули :) пока те на майдане скакали как сумашедшие с кастрюлями на головах за печеньки

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П у т и н 12:38 27:01:2018

Отвечаю: - В гробу видал Окурка!

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to-П у т и н 12:38 27:01:2018 12:41 27:01:2018

зачем ты так про Пецу Алкашенко

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Ага 12:57 27:01:2018

Российский президент Владимир Путин не был разведчиком, он не работал в разведке ни одного дня, сообщил бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец .
На вопрос о том, каким во время учебы в институте внешней разведки имени Андропова был тогдашний Путин, Швец ответил: "Лучше всего Путина характеризует псевдоним, который ему там дали – его там называли "Окурок".

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Истерика в Омерике 12:05 27:01:2018

Пиндосы истерят не по-детски.

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Раньше было смешно 12:17 27:01:2018

теперь уже грустно. Похоже, уровень развития у америкосов, как у первого комментатора -примитивны, как манная каша.

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Ага 12:55 27:01:2018

Ну даа, это ж вы курносые придумали интернет, мобильный телефоен, компьютер, , куда им до вас.:)))

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Аге 13:09 27:01:2018

Ню,ню, ты еще про жвачку забыл.))) Речь сейчас не об этом.

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to-Ага 12:55 27:01:2018 13:13 27:01:2018

это не повод теперь им жопу лизать и раком стоять как ты, так Омериканцы таким как ты сцаной тряпкой да по лицу второсртному

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:-/ 12:08 27:01:2018

Кто он такой чтоб ему верить!!

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Гражданин латвии 12:21 27:01:2018

Нацистские режимы Прибалтики проводят холокост коренного русского населения. Спасти и освободить от уничтожения свой народ-Святая миссия Святой Руси.

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Vova 12:57 27:01:2018

Etot nezvannij narod možet vernutsja k sebe na rodinu, a ne vijobivatsja.

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Да уж 12:58 27:01:2018

От холокоста люди бегут, а не клещами вцепляются там, где их "холокостят.":))

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У америкосов крыша съехала 12:38 27:01:2018

В Давосе э к о н о м и ч е с к и й форум, а они и туда пролезли со своими фантазиями.

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123

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (18)