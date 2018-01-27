«Нам нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению «зеленых человечков», к примеру, в Балтию, где Россия может использовать национальные меньшинства. Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО», — сказал Картер.
Политик согласился с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсом, который в четверг, 25 января, сообщил, что Россия готовит детальный план по разрушению британской инфраструктуры.
По мнению Картера, последние 25 лет Запад не считал Россию военным противником, но сейчас ситуация коренным образом изменилась.
Местных русских трудно использовать - умные образованные русские в гробу видали Окурка, а пьяных обоссанных ватников не может использовать даже собственная жена« ответить
варзилов -глист, а вот за "Окурка" ответишь, урод!« ответить
а босцаные ватаны Крым у скаклов то вернули :) пока те на майдане скакали как сумашедшие с кастрюлями на головах за печеньки« ответить
Отвечаю: - В гробу видал Окурка!« ответить
зачем ты так про Пецу Алкашенко« ответить
Российский президент Владимир Путин не был разведчиком, он не работал в разведке ни одного дня, сообщил бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец .« ответить
На вопрос о том, каким во время учебы в институте внешней разведки имени Андропова был тогдашний Путин, Швец ответил: "Лучше всего Путина характеризует псевдоним, который ему там дали – его там называли "Окурок".
Пиндосы истерят не по-детски.« ответить
теперь уже грустно. Похоже, уровень развития у америкосов, как у первого комментатора -примитивны, как манная каша.« ответить
Ну даа, это ж вы курносые придумали интернет, мобильный телефоен, компьютер, , куда им до вас.:)))« ответить
Ню,ню, ты еще про жвачку забыл.))) Речь сейчас не об этом.« ответить
это не повод теперь им жопу лизать и раком стоять как ты, так Омериканцы таким как ты сцаной тряпкой да по лицу второсртному« ответить
Кто он такой чтоб ему верить!!« ответить
Нацистские режимы Прибалтики проводят холокост коренного русского населения. Спасти и освободить от уничтожения свой народ-Святая миссия Святой Руси.« ответить
Etot nezvannij narod možet vernutsja k sebe na rodinu, a ne vijobivatsja.« ответить
От холокоста люди бегут, а не клещами вцепляются там, где их "холокостят.":))« ответить
В Давосе э к о н о м и ч е с к и й форум, а они и туда пролезли со своими фантазиями.« ответить