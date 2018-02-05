Latvijas dzelzceļš, Вернер Лусис - Verners Lusis. LETA

Бывший председатель правления предприятия LDz loģistika (дочернего предприятия ГАО Latvijas dzelzceļš) Вернер Лусис в Польше подозревается в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в размере более 48 млн евро, сообщили агентству ЛETA в Белостокской прокуратуре.

Лусису предъявлено обвинение в четырех преступных деяниях. Прокуратура подозревает его в участии в незаконной организованной группе, совершавшей преступные деяния в налоговой сфере, связанные с уменьшением суммы НДС в торговле горючим. Ему инкриминируются также предоставление недостоверной информации налоговым учреждениям, предоставление недостоверной документации бухучета и легализация преступно нажитых средств. Преступные деяния были совершены в 2014 году, среди подозреваемых есть также несколько граждан других стран.

За эти правонарушения в Польше Лусису грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

Во время совершения этих правонарушений Лусис был членом правления ООО TF Europa, занимающегося оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В апреле 2017 года был начат процесс ликвидации предприятия. В его правление входила также гражданка Белоруссии Алена Возная.

Как сообщалось, по просьбе Польши Лусис был задержан в Литве в первой половине января. Лусис тогда сказал агентству LETA, что его задержание связано с прежним бизнесом — с предприятием, на котором он уже несколько лет не работает. Решение уйти с должности руководителя LDz loģistika Лусис принял ради репутации концерна Latvijas dzelzceļš. От более подробных комментариев он отказался, чтобы не мешать расследованию.

В Latvijas dzelzceļš агентству LETA сообщили, что Лусис подал заявление об уходе по личным причинам. LDz loģistika он возглавлял с 1 сентября 2016 года, а до этого был членом правления LSC Shipmanagement, членом правления аэропорта «Рига», членом правления Агентства приватизации, членом правления ООО TF Europe и председателем правления ООО Euro Rail Cargo.

В свое время Лусис был также совладельцем предприятий TF Europa, Auto REMserviss, ООО KPLG Trans, ООО Eterno.