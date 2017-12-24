«Путинское вторжение» в Прибалтику — это лишь вопрос времени, пишет в своей статье для National Review отставной капитан ВМС США Джерри Хендрикс.

По его словам, в случае конфликта с Россией НАТО должно обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Добиться этого можно лишь при условии, что военный альянс сможет нейтрализовать оборону Калининграда, считает Хендрикс.

«Владимир Путин разыгрывает масштабную шахматную партию с НАТО, и его следующий шаг — захват Прибалтийских государств. Когда это произойдёт, Соединённым Штатам понадобится быстро перебросить бронетехнику в Европу через Польшу, чтобы не допустить полного поражения альянса. И тут они столкнутся с проблемой», — пишет на страницах National Review отставной капитан ВМС США Джерри Хендрикс.

По его мнению, «российское вторжение» в Прибалтику — лишь вопрос времени. Ведь очевидно, что Путин стремится «воссоздать империю буферных государств в тщетной попытке удовлетворить культурную паранойю своей страны в отношении иностранных захватчиков».

Москва уже «развязала борьбу» с Западом в электронном и экономическом пространстве. Неизвестно, будет ли она использовать схожую тактику при прямом столкновении с НАТО или нападёт, прикрываясь учениями. В любом случае, когда Путин сделает свой ход, членам альянса ответить будет непросто, рассуждает Хендрикс.

Долгое время военный блок «тратил недостаточно» на собственную оборону. Многие страны отказались от некоторых элементов своих вооружённых сил — от танков до подводных лодок. У каких-то государств больше нет технических мощностей для производства современного оружия. Вдобавок самый сильный член альянса, США, на протяжении нескольких лет выводил с континента «жизненно важные» бронетанковые части, отмечает автор статьи.

В результате «после вторжения Путина в Прибалтику» американцам придётся перевозить технику и войска в Европу через Атлантический океан. Польша стала бы идеальным местом для развёртывания сил с учётом наличия глубоководного порта в Гданьске и близости к «прибалтийскому фронту». Но есть одна проблема — при текущей обстановке армия США не сможет добраться до Польши, утверждает Хендрикс.

По его словам, после распада Советского Союза Россия сохранила «рудиментарный бастион» — Калининград, который отрезан от остальной части страны небольшим треугольником между Польшей и Литвой. На одной из военных баз в этом регионе Путин установил системы ограничения и воспрещения доступа и манёвра, которые включают современные комплексы С-400 и «Искандер».

При совместном применении эти ракеты способны вывести из строя воздушные и наземные боевые единицы НАТО, что лишает альянс возможности продвинуться в Балтийском море дальше Копенгагена. В результате американцы будут вынуждены высаживаться во Франции или Бельгии, и передвижение войск растянется на недели, что позволит «армии Путина» закрепиться и изменить существующее положение дел в регионе. «Если НАТО и Соединённые Штаты собираются успешно отразить российское вторжение, они должны разработать план, чтобы лопнуть этот ограничивающий передвижение пузырь, сосредоточенный в Калининграде», — убеждён отставной капитан.

Сохранение доступа к основным портам Прибалтики и Польши должно стать наиглавнейшей задачей НАТО в случае войны с Россией. Следовательно, при ударе по Калининграду альянсу нужно превосходство в огневой мощи, которое вынудит «путинские войска» расходовать ракеты быстрее, чем они смогут восполнить запасы, полагает Хендрикс.

Чтобы добиться этого, военный блок может использовать маленькие, но быстрые ракетные катера, дизель-электрические подводные лодки и штурмовики пятого поколения, «которые смогут уйти от С-400 и действовать внутри «путинского пузыря». «Если Калининград удастся нейтрализовать, то союзные войска смогут начать стремительное перемещение оружия, людей и продовольствия в порт Гданьска, который является ключевым фактором для успеха НАТО», — уверен автор статьи.

По его словам, в Гданьске находится «уникальный промышленный порт». Его многочисленные пирсы, заставленные кранами, позволят американским кораблям быстро разгрузиться и уплыть до того, как Калининград сможет пополнить боезапасы. Кроме того, польский город находится вблизи Прибалтийских республик, что позволит наземным войскам США немедленно заняться решением своих стратегических задач.

«Когда Путин придёт, — а очевидно, что он собирается прийти, — союзникам будет необходимо стремительно ответить, чтобы не дать ему закрепить свои победы и поставить нас перед фактом. В Северной Европе Калининград и Гданьск — два ферзя на шахматной доске. НАТО должно быть готовым защищать своего ферзя и устранить ферзя Путина», — заключает Джерри Хендрикс.