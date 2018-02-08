По словам женщины, сейчас сумму, которую она могла когда-то потратить на покупку предмета одежды, она зарабатывает за несколько месяцев.
«После развода я сама содержу себя на жалованье врача (эндокринолога). В больнице я должна находиться 4 часа, но в реальности так выходит лишь раз в неделю, остальные дни работаю сверхурочно — и за это зарплату не платят. Все легко посчитать: ставка за час 4,36 евро, в день получается чуть больше 12 евро после вычета налогов, за 20 рабочих дней — чуть больше 240 евро. А если выпадают длинные выходные, еще меньше, так как их считают как неоплачиваемый отпуск», — рассказала Сейсума.
Экс-первая леди призналась, что пока у нее нет другого выхода.
«Выходя из поликлиники, чувствую себя морально и физически опустошенной, но других вариантов в данный момент нет», — сказала она.
Предприниматель, миллионер Андрис Берзиньш занимал пост президента Латвии с 2011 по 2015 годы. После сложения полномочий главы государства развелся с Даце Сейсумой, отношения с которой официально зарегистрировал за несколько дней до вступления в должность президента в 2011 году.
naverno ne kislij takoi predmet odezdi.« ответить
mi tebe tipa verim.« ответить
Может помощь какая нужна?Соберем ей одежду там,секондхенд,чтоб в лаптях державу не позорила« ответить
uti bednja s nebes spustilasj...naidi sebe rabotu ese na pol stavki i budet tebe scastje raz v mesjac smozet trapku kupitj..« ответить
A to pizdetj toljko krasivo umeete za nasi nalogi ...
А не знала под кого ложилась? Это же мошенник и аферист. Украл еврофонд и построил дом, прокрутил налоговую махинацию использую лазейку в законе и получает самую большую пенсию в стране. И женился на своей любовнице только потому, что это мовитон и нонсенс, когда президент европейской страны живёт с любовницей-содержанкой намного моложе его самого. Каких уродов у нас ставят президентами это вообще позор современной истории Латвии. Дряхлый паркинсон Ульманис принёс своей старушке жене сына от местной элитной проститутки. Куда мир катится. А с шалавами так и есть, их используют, а потом меняют на помоложе и покрасивей. Была бы нормальной бабой, так женилась бы на враче-коллеге например и ростили бы счастливо детишек и нянчили внуков. Нет, погналась за длинным евриком. Вот и получи что заслужила. Этот лис сам кого хочеш кинет и обманет. Надо было как Элине спаивать Валеру ради наследства и потом судится с его родственниками после смерти. А так Берёзин сейчас президентскую пенсию тратит в барделях. Есть такая фетиш у старых извращенцев в «доктора и пациента» поиграть. Вот наигрался. А зарплата 430€ очень хорошая. В её возрасте только на конвеер в Латвияс Балзамс на минималку вкалывать в поте лица по 3 смены без доплаты за ночной труд и сверхурочные. Там долго не протянет. А тут в белом халате в чистом кабинете принимать цветочки и конфетки. Зайду как-нибудь с конвертом на обследование...« ответить