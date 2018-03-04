«Может быть, Путин забыл о стоянии в очереди в течение целого часа, чтобы купить банан в Советском Союзе. Я не забыл», — отметил Макфол. Он также припомнил очереди за «жесткой туалетной бумагой» и «тощими курами».
Таким образом бывший посол прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что он хотел бы предотвратить развал СССР.
Российский лидер и раньше высказывал сожаление относительно распада Советского Союза. Так, в 2005 году в послании Федеральному собранию Путин назвал этот процесс крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века. Спустя 12 лет в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент отметил, что после развала СССР «в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война», были разрушены системы соцзащиты и здравоохранения, а миллионы людей оказались за чертой бедности.
Макфол занимал должность посла США в России с 2012-го по 2014 год, однако ему доводилось бывать в России и ранее. Так, в 1983 году он стажировался в Ленинградском университете, в 1985 году — в Государственном институте русского языка имени Пушкина. В 1990-1991 годах он работал в Московском университете, а в 1993-1995 годах — в московском Центре Карнеги.
В ваших посольских магазинах было все и даже больше. В очередях он стоял.)))) ну и как америкосам можно верить? Врут когда надо и не надо.« ответить
Эти амеры просто неизлечимы.Они считают что только они всегда правы.И лезут из шкуры чтобы научить всех делать так чтобы только им было хорошо.Вот и у нас они безцеремрнно развалили банк,очередной.А наши недоросли даже и не вскринули.« ответить
А где сказано, что "он стоял", придурок, он помнит эти очереди, как их помнит любой из нас.« ответить
ну он бы еще вспомнил, что было 100 лет назад)) к чему этот высер???« ответить
Смешно..ничтожество ссср бананы видели только на фото..и то не все« ответить
стоял в очереди за бананом Бабамы?« ответить
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
Раньше нас в СССР за мужеложество преследовали.А теперь красота! Педерасты в Латвии МИДом правят.На главных должностях педофилы сидят.Слава Латвии! Слава Украине!« ответить
Из всего что ты там написал я понял только путин хйо..а остальное нет« ответить
Проблема в том, что совковое стадо любит Сталина, а жить хочет не в гулаге, а в сытой Европе, любит Окурка, а в го внорашку их пинками не загнать.« ответить
Ну чего подаришь кунилингус мне на 8 марта?А то сам знаешь как моя старая дряблая ,,мохнатка ,, замёрзла 24 февраля.« ответить
Митрафанов не делает? Попроси русского рэпера Рэя, он всем вылизывает« ответить
Нет они не интересовались моей старой и обветшалой киздой.Ты интересовался 24 февраля.Обещал вдохнуть в её новую жизнь.« ответить
Да ладно, за место в Брюсселе КАЖДЫЙ русский - не только Митрофанов - вылижет у старой ж и д о в к и. На крайняк потерпи до 9 мая, там ветераны сосут за стакан крутки.« ответить
Я так поняла что ты согласен .Сделаеш мне подарок на 8 марта.В честь Розы Люксембург и Клары Цеткин.« ответить
Зачем нам ждать с тобой так долго 9 мая ?Я и так приеду к тебе и по ёрзаю по твоему литцу.« ответить
развлекается« ответить
Раньше сосал Х..у ...Й ,а теперь изящьно по американски делаю м..И...Нет.« ответить
чтобы купить банан в Советском Союзе. Я не забыл», — отметил Макфол. Он также припомнил очереди за «жесткой туалетной бумагой» и «тощими курами».« ответить
Банан в Советском Союзе был не кормовой и каждый пенсионер и обитатель ЛТП мог позволить себе банан купить, сейчас заплатив коммунальные пенсионер, инвалид, безработный и этот новый обитатель помойки(ЛТП нет) не может себе позволить купить лекарство, не только банан!!!!! Куры бывали действительно худыми,спортивного телосложения, но безвредными..., потому , что их не пичкали гармонами роста и шприцами. И это уже было в Горбачёвскую перестройку, все много стали болтать, а не работать, а выросшая буржуазия создавала дефицит и набивала карманы, они уже наметили план свержения социального государства.
Банан в Советском Союзе был не кормовой и каждый пенсионер и обитатель ЛТП ///« ответить
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Тебе сколько лет, дурачок?:))
'Tikai nedirs utainais! cccpisā banāni .... !? Reizi divos gados un tos pašus aprija zaļus ....« ответить
Brauc uz Dienvid Ameriku vai Afriku, tur tev būs laba vieta« ответить