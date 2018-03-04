Бывший посол США в России Майкл Макфол вспомнил, как много времени ему приходилось проводить в очередях за бананами в СССР. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Может быть, Путин забыл о стоянии в очереди в течение целого часа, чтобы купить банан в Советском Союзе. Я не забыл», — отметил Макфол. Он также припомнил очереди за «жесткой туалетной бумагой» и «тощими курами».

Таким образом бывший посол прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что он хотел бы предотвратить развал СССР.