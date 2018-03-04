Экс-посол США высмеял Путина и горбачёвский период в СССР(50)

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Герман Бергер
16:24 04.03.2018
В мире / Россия

Бывший посол США в России Майкл Макфол вспомнил, как много времени ему приходилось проводить в очередях за бананами в СССР. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Может быть, Путин забыл о стоянии в очереди в течение целого часа, чтобы купить банан в Советском Союзе. Я не забыл», — отметил Макфол. Он также припомнил очереди за «жесткой туалетной бумагой» и «тощими курами».

 

Таким образом бывший посол прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что он хотел бы предотвратить развал СССР.

 

Российский лидер и раньше высказывал сожаление относительно распада Советского Союза. Так, в 2005 году в послании Федеральному собранию Путин назвал этот процесс крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века. Спустя 12 лет в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент отметил, что после развала СССР «в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война», были разрушены системы соцзащиты и здравоохранения, а миллионы людей оказались за чертой бедности.

 

Макфол занимал должность посла США в России с 2012-го по 2014 год, однако ему доводилось бывать в России и ранее. Так, в 1983 году он стажировался в Ленинградском университете, в 1985 году — в Государственном институте русского языка имени Пушкина. В 1990-1991 годах он работал в Московском университете, а в 1993-1995 годах — в московском Центре Карнеги.
Lenta.ru / Фото
Комментарии (50)
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Пи...дит, как Троцкий 16:56 04:03:2018

В ваших посольских магазинах было все и даже больше. В очередях он стоял.)))) ну и как америкосам можно верить? Врут когда надо и не надо.

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ЖорЖ 18:17 04:03:2018

Эти амеры просто неизлечимы.Они считают что только они всегда правы.И лезут из шкуры чтобы научить всех делать так чтобы только им было хорошо.Вот и у нас они безцеремрнно развалили банк,очередной.А наши недоросли даже и не вскринули.

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Лоху 18:19 04:03:2018

А где сказано, что "он стоял", придурок, он помнит эти очереди, как их помнит любой из нас.

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смерш 19:32 04:03:2018

ну он бы еще вспомнил, что было 100 лет назад)) к чему этот высер???

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ваня 20:12 04:03:2018

Смешно..ничтожество ссср бананы видели только на фото..и то не все

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Может, 23:07 04:03:2018

стоял в очереди за бананом Бабамы?

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Latviešu patriots 17:01 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Саня 17:18 04:03:2018

Раньше нас в СССР за мужеложество преследовали.А теперь красота! Педерасты в Латвии МИДом правят.На главных должностях педофилы сидят.Слава Латвии! Слава Украине!

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патриоту 20:14 04:03:2018

Из всего что ты там написал я понял только путин хйо..а остальное нет

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П у т и н 17:12 04:03:2018

Проблема в том, что совковое стадо любит Сталина, а жить хочет не в гулаге, а в сытой Европе, любит Окурка, а в го внорашку их пинками не загнать.

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Хесина 17:15 04:03:2018

Ну чего подаришь кунилингус мне на 8 марта?А то сам знаешь как моя старая дряблая ,,мохнатка ,, замёрзла 24 февраля.

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П у т и н 17:22 04:03:2018

Митрафанов не делает? Попроси русского рэпера Рэя, он всем вылизывает

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Хесина 17:30 04:03:2018

Нет они не интересовались моей старой и обветшалой киздой.Ты интересовался 24 февраля.Обещал вдохнуть в её новую жизнь.

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П у т и н 17:38 04:03:2018

Да ладно, за место в Брюсселе КАЖДЫЙ русский - не только Митрофанов - вылижет у старой ж и д о в к и. На крайняк потерпи до 9 мая, там ветераны сосут за стакан крутки.

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Хесина 17:53 04:03:2018

Я так поняла что ты согласен .Сделаеш мне подарок на 8 марта.В честь Розы Люксембург и Клары Цеткин.

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Хесина 18:03 04:03:2018

Зачем нам ждать с тобой так долго 9 мая ?Я и так приеду к тебе и по ёрзаю по твоему литцу.

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рагульскоебыдлО 22:52 04:03:2018

развлекается

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Ваня 17:13 04:03:2018

Раньше сосал Х..у ...Й ,а теперь изящьно по американски делаю м..И...Нет.

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Станиславский 17:16 04:03:2018

чтобы купить банан в Советском Союзе. Я не забыл», — отметил Макфол. Он также припомнил очереди за «жесткой туалетной бумагой» и «тощими курами».

Банан в Советском Союзе был не кормовой и каждый пенсионер и обитатель ЛТП мог позволить себе банан купить, сейчас заплатив коммунальные пенсионер, инвалид, безработный и этот новый обитатель помойки(ЛТП нет) не может себе позволить купить лекарство, не только банан!!!!! Куры бывали действительно худыми,спортивного телосложения, но безвредными..., потому , что их не пичкали гармонами роста и шприцами. И это уже было в Горбачёвскую перестройку, все много стали болтать, а не работать, а выросшая буржуазия создавала дефицит и набивала карманы, они уже наметили план свержения социального государства.

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Ну 18:17 04:03:2018

Банан в Советском Союзе был не кормовой и каждый пенсионер и обитатель ЛТП ///
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Тебе сколько лет, дурачок?:))

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Smile 18:20 04:03:2018

'Tikai nedirs utainais! cccpisā banāni .... !? Reizi divos gados un tos pašus aprija zaļus ....

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Par bananiem 20:27 04:03:2018

Brauc uz Dienvid Ameriku vai Afriku, tur tev būs laba vieta

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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