Экс-президента Ирана Ахмади Нежада арестовали за поддержку протестующих (2)

Лента новостей
Опрос: латвийцы стали меньше доверять СМИ Митрополит Александр поздравил православных и староверов с Рождеством Депортированная из Латвии журналистка снимала фильм о Вайре Вике-Фрейберге Начат сбор подписей за создание метро в Риге Президент и премьер поздравили православных и старообрядцев с Рождеством Показали загнивающую в России уникальную бронетехнику СССР Кадыров призвал остановить «военное безумство» США Вслед за Латвией в Эстонии тоже рекордно подорожает топливо Патриарх обеспокоен судьбой денег и ЛГБТ-вопросом
Eще в разделе
Митрополит Александр поздравил православных и староверов с Рождеством Показали загнивающую в России уникальную бронетехнику СССР Кадыров призвал остановить «военное безумство» США Япония снова хочет обсудить с Путиным Курилы Стрелков рассказал об огромных потерях РФ в Сирии
Владимир Бучельников
08:24 07.01.2018
В мире / Политики

Экс-президента Ирана Махмуда Ахмади Нежада арестовали за поддержку протестующих, утверждает выходящая в Лондоне арабская газета Alquds Al-Arabi. Экс-президент во время публичного выступления ругал нынешнее правительство, его речь посчитали подстрекательством к протестам.

Ахмади Нежад выступал в городе Бушер. Times of Israel пишет, что бывший лидер страны обвинил нынешние власти в «отстраненности от проблем народа и реалий общества», и от этого страдает вся страна.

 

По данным Alquds, экс-президент заявил об этом после того, как нынешний президент Хасан Роухани осудил действия Ахмади Нежада, который «пошел по пути конфронтации».

 

Газета утверждает, что власти собираются держать Нежада под домашним арестом.

 

Times of Israel подчеркивает, что газете не удалось получить подтверждение информации из других источников.

 

Напомним, антиправительственные протесты начались 28 декабря во втором по величине иранском городе Мешхеде. Митинги прошли по меньшей мере в 20 городах, в том числе в Тегеране, где полиция использовала для разгона протестующих слезоточивый газ и водяные пушки. Участники манифестации протестовали против роста цен, звучали и политические лозунги. В ходе демонстраций были убиты более 20 человек, арестованы свыше 450.

 

Мировые СМИ называют протесты в Иране самыми масштабными с 2009 года, правительство республики, в свою очередь, отказывается считать их массовыми. Параллельно организуются акции в поддержку властей.

Polit.ru / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
dave 11:15 07:01:2018

И правильно сделали.Всех кто работает на пиндосов надо расстреливать на месте без суда и следствия.Второсортные не имеют право на жизнь.Эту заразу надо уничтожить в ближайшее время.

« ответить
Profile_default
П у т и н 11:25 07:01:2018

Махмуд Ахмадинежад для Америки враг номер один, из-за его политики ввели санкции. Портянки, ну почему вы такие тупорылые?

« ответить

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (30)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV