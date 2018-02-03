Экс-руководителя LDz loģistika Лусиса подозревают в неуплате 48 млн евро налогов(1)

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Виталий Вавилкин
19:20 02.02.2018
Экономика

Бывший председатель правления предприятия «ЛДз логистика» (дочернего предприятия ГАО «Латвияс дзелзцельш») Вернер Лусис в Польше подозревается в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в размере более 48 млн евро, сообщили агентству ЛETA в Белостокской прокуратуре.

Лусису предъявлено обвинение в четырех преступных деяниях.

 

Прокуратура подозревает его в участии в незаконной организованной группе, совершавшей преступные деяния в налоговой сфере, связанные с уменьшением суммы НДС в торговле горючим. Ему инкриминируются также предоставление недостоверной информации налоговым учреждениям, предоставление недостоверной документации бухучета и легализация преступно нажитых средств. Преступные деяния были совершены в 2014 году, среди подозреваемых есть также несколько граждан других стран.

 

За эти правонарушения в Польше Лусису грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

 

Во время совершения этих правонарушений Лусис был членом правления ООО «TF Europa», занимающегося оптовой торговлей горючим, твердым, жидким и газообразным топливом. В апреле 2017 года был начат процесс ликвидации предприятия. В его правление входила также гражданка Белоруссии Алена Возная.

 

Как сообщалось,по просьбе Польши Лусис был задержан в Литве в первой половине января.

 

Лусис тогда сообщил агентству ЛЕТА, что его задержание связано с прежним бизнесом — с предприятием, на котором он уже несколько лет не работает. Решение уйти с должности руководителя «ЛДз логистика» Лусис принял ради репутации концерна «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз). От более подробных комментариев он отказался, чтобы не мешать расследованию.

 

В ЛДз агентству ЛЕТА сообщили, что Лусис подал заявление об уходе по личным причинам. «ЛДз логистика» он возглавлял с 1 сентября 2016 года, а до этого был членом правления «LSC Shipmanagement», членом правления аэропорта «Рига», членом правления Агентства приватизации, членом правления ООО «TF Europe» и председателем правления ООО «Euro Rail Cargo».

 

В свое время Лусис был также совладельцем предприятий «TF Europa», «Auto REMserviss», ООО «KPLG Trans», ООО «Eterno».

LETA / Фото
Комментарии (1)
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что можнео сказать 20:19 02:02:2018

схема очевидно,простая,основанная на переадресации,размещении на складе временного хранения,с выводов в режим свободного обращения с вывозом в страны ес.
то есть все построено на липовых таможенных декларациях, а так как махинаторы находятся на верху и экономического ущерба латвии нет,то и проблем не было.а за бабки закрывали глаза

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

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