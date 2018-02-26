Экс-владельцы Trasta komercbankа внезапно дали показания по Римшевичу(7)

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Герман Бергер
22:15 25.02.2018
Наша Латвия / Социум

Согласно имеющейся в распоряжении передачи Nekā Personīga телеканала TV3 информации, «следы» в деле о возможном взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича отсылают следователей Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) к событиям пятилетней давности — так называемому «делу строителей».

Одной из центральных фигур в «деле строителей» был владелец стройфирмы Moduls Rīga Марис Мартинсонс. Благодаря новым показаниям свидетелей этот давний процесс обрел новое значение.

 

Как отмечает Nekā Personīga, следователи БПБК уверены, что причина для задержания Римшевича была законной. Среди материалов дела есть запись, в которой Мартинсонс улаживает «денежные дела» с Римшевичем. Это может быть связано с находившемся тогда в трудном положении, но еще функционировавшем Trasta komercbankа.

 

Передаче стало известно, что новые показания по делу 2013 года полиции дали бывший член правления Trasta komercbankа Виктор Зиемелис и бывший акционер Игорь Буймистер. Пока что не известно, связано ли это с тем, что на свободу под залог был выпущен администратор неплатежеспособности Марис Спрудс, который как раз занимался ликвидацией Trasta komercbankа.

 

Сам Римшевич в разговоре с Nekā Personīga отрицает, что брал взятки у руководства Trasta komercbanka.

rus.delfi / Фото
Комментарии (7)
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Ха! 22:29 25:02:2018

" Сам Римшевич в разговоре с Nekā Personīga отрицает, что брал взятки у руководства Trasta komercbanka."
Так и фотку он тоже поначалу отрицал. Кто ж ему поверит? Единожды солгав...

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Vika 22:30 25:02:2018

понеслось...запасаемся попкорном!...

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Пророк 23:56 25:02:2018

Попкорна нужно будет много. Если всю цепочку потянут....

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кфуруе 06:35 26:02:2018

а ведь все кто дает показания заслуживают уголовное наказание ( знали о преступлении и не оповестили полицию ) - причем мне бы понравилась за преступление против государства ...

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шери 07:17 26:02:2018

,,Раскопки,, приятно удивляют...........Так везде, потяни за ,,ниточку,, и откроются интересные факты, а те кто знал, но молчал, наказание БУ?

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Ivan 07:59 26:02:2018

Адепты яблочкиной догола раздеваются. :)))!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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