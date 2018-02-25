Экс-вратарь России раскритиковал финал Олимпиады(7)

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Анатолий Тарасов
20:10 24.02.2018
Спорт / Хоккей

Бывший вратарь хоккейной сборной России Илья Брызгалов раскритиковал уровень соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Финал Россия — Германия — этим все сказано на этой хоккейной Олимпиаде. Если бы игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приехали в Корею, вы бы могли представить себе таких финалистов? Нет, конечно. Если убрать российскую сборную, то на Играх каждый мог обыграть каждого, что в принципе и происходило. Россия сильнее всех на голову», — отметил Брызгалов.

 

Он выразил уверенность, что сборная России обязательно одержит победу в финале Олимпиады. «Я буду очень рад за ребят! Но если смотреть с профессиональной точки зрения, то это безобразие, а не турнир», — подытожил вратарь.

 

25 февраля в 6:10 начнется финальный матч Олимпиады. В нем сборная Германии сыграет с россиянами.

 

Игроки НХЛ не принимают участия в Олимпиаде. Это произошло из-за того, что Международный олимпийский комитет отказался компенсировать лиге финансовые потери от участия хоккеистов в Играх.

 

Брызгалов провел за сборную России 29 матчей. Вратарь стал бронзовым призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и выиграл чемпионат мира-2009.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (7)
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Ваня 20:13 24:02:2018

Надеемся что животные соссии не победят хоккеистов людей Германии..

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Latviešu patriots 20:13 24:02:2018

Uzvaru Vācijai! Deuchland, Deuchland uber alles, uber alles in der Welt!

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ыыы 20:21 24:02:2018

Вы двое можете друг дружке сделать фелляцию

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Саня 20:22 24:02:2018

Не финал, а позор.
Финалисты сегодня играли, а завтра- никого неинтересующий междусобойчик аутсайдеров.

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Корень 21:17 24:02:2018

Соснешь тунца дрыщ малолетний

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zad 21:17 24:02:2018

а где латышня в хоккее? Это же у них типа "национального спорта", так что ли? латышня в глубокий заднице;) Да и зачем латвии хоккей, в принципе? Незачем: латышам только их птичий язык нужен, это их всё ;)) Забавно видеть, как легионеры титульного происхождения играющие в России, изъясняются на русском чтобы не выглядеть идиотами.. хе хе.

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Надо же! 22:10 24:02:2018

Эка ты отгадился, не забудь туалетной бумажечкой роток свой утереть.

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Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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