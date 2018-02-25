«Финал Россия — Германия — этим все сказано на этой хоккейной Олимпиаде. Если бы игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приехали в Корею, вы бы могли представить себе таких финалистов? Нет, конечно. Если убрать российскую сборную, то на Играх каждый мог обыграть каждого, что в принципе и происходило. Россия сильнее всех на голову», — отметил Брызгалов.
Он выразил уверенность, что сборная России обязательно одержит победу в финале Олимпиады. «Я буду очень рад за ребят! Но если смотреть с профессиональной точки зрения, то это безобразие, а не турнир», — подытожил вратарь.
25 февраля в 6:10 начнется финальный матч Олимпиады. В нем сборная Германии сыграет с россиянами.
Игроки НХЛ не принимают участия в Олимпиаде. Это произошло из-за того, что Международный олимпийский комитет отказался компенсировать лиге финансовые потери от участия хоккеистов в Играх.
Брызгалов провел за сборную России 29 матчей. Вратарь стал бронзовым призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и выиграл чемпионат мира-2009.
Надеемся что животные соссии не победят хоккеистов людей Германии..« ответить
Uzvaru Vācijai! Deuchland, Deuchland uber alles, uber alles in der Welt!« ответить
Вы двое можете друг дружке сделать фелляцию« ответить
Не финал, а позор.« ответить
Финалисты сегодня играли, а завтра- никого неинтересующий междусобойчик аутсайдеров.
Соснешь тунца дрыщ малолетний« ответить
а где латышня в хоккее? Это же у них типа "национального спорта", так что ли? латышня в глубокий заднице;) Да и зачем латвии хоккей, в принципе? Незачем: латышам только их птичий язык нужен, это их всё ;)) Забавно видеть, как легионеры титульного происхождения играющие в России, изъясняются на русском чтобы не выглядеть идиотами.. хе хе.« ответить
Эка ты отгадился, не забудь туалетной бумажечкой роток свой утереть.« ответить