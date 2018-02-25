Бывший вратарь хоккейной сборной России Илья Брызгалов раскритиковал уровень соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Финал Россия — Германия — этим все сказано на этой хоккейной Олимпиаде. Если бы игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приехали в Корею, вы бы могли представить себе таких финалистов? Нет, конечно. Если убрать российскую сборную, то на Играх каждый мог обыграть каждого, что в принципе и происходило. Россия сильнее всех на голову», — отметил Брызгалов.

Он выразил уверенность, что сборная России обязательно одержит победу в финале Олимпиады. «Я буду очень рад за ребят! Но если смотреть с профессиональной точки зрения, то это безобразие, а не турнир», — подытожил вратарь.

25 февраля в 6:10 начнется финальный матч Олимпиады. В нем сборная Германии сыграет с россиянами.

Игроки НХЛ не принимают участия в Олимпиаде. Это произошло из-за того, что Международный олимпийский комитет отказался компенсировать лиге финансовые потери от участия хоккеистов в Играх.

Брызгалов провел за сборную России 29 матчей. Вратарь стал бронзовым призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и выиграл чемпионат мира-2009.